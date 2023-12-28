Новые меры поддержки экспортеров появятся в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 28 декабря приняли в первом чтении закон, предусматривающий создание в Казахстане экспортно-кредитного агентства со специальным правовым статусом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)" депутат Серик Шайдаров.

Документ, по его словам, направлен на создание экспортно-кредитного агентства со специальным правовым статусом, которое будет юридическим лицом, определяемым решением правительства РК.

"Экспортно-кредитное агентство будет функционировать в форме акционерного общества со 100% государственным участием", – отметил сенатор.

Законом предусматривается осуществление экспортно-кредитного агентства следующих видов деятельности:

добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций и иных сделок, связанных с экспортом, и их перестрахование без соответствующей лицензии;

предэкспортное и экспортное торговое финансирование посредством условных вкладов;

функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;

предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок;

оказание экспортерам информационно-консультационных услуг для урегулирования споров с зарубежными контрагентами.

Все финансовые инструменты будут реализовываться экспортно-кредитным агентством за счет бюджетных и собственных средств.

"Законом предусматривается выведение экспортно-кредитного агентства из регулирования закона "О страховой деятельности" и контроля и надзора финансового регулятора. В соответствии с законом агентство по запросу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка будет предоставлять информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, страховую и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну. Будет также осуществляться контроль за соблюдением агентством требований, предусмотренных законодательством Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – указал депутат.

При этом законом не предусматриваются нормы по контролю и надзору пруденциальных нормативов, мер реагирования и санкций.

Ранее стало известно, что депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали четвертый протокол о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ направлен на подпись главе государства.