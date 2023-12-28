Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новые меры поддержки экспортеров появятся в Казахстане

Новые меры поддержки экспортеров появятся в Казахстане Фото: phxere
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 28 декабря приняли в первом чтении закон, предусматривающий создание в Казахстане экспортно-кредитного агентства со специальным правовым статусом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)" депутат Серик Шайдаров.

Документ, по его словам, направлен на создание экспортно-кредитного агентства со специальным правовым статусом, которое будет юридическим лицом, определяемым решением правительства РК.

"Экспортно-кредитное агентство будет функционировать в форме акционерного общества со 100% государственным участием", – отметил сенатор.

Законом предусматривается осуществление экспортно-кредитного агентства следующих видов деятельности:

  • добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций и иных сделок, связанных с экспортом, и их перестрахование без соответствующей лицензии;
  • предэкспортное и экспортное торговое финансирование посредством условных вкладов;
  • функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;
  • предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок;
  • оказание экспортерам информационно-консультационных услуг для урегулирования споров с зарубежными контрагентами.

Все финансовые инструменты будут реализовываться экспортно-кредитным агентством за счет бюджетных и собственных средств.

"Законом предусматривается выведение экспортно-кредитного агентства из регулирования закона "О страховой деятельности" и контроля и надзора финансового регулятора. В соответствии с законом агентство по запросу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка будет предоставлять информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, страховую и иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну. Будет также осуществляться контроль за соблюдением агентством требований, предусмотренных законодательством Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – указал депутат.

При этом законом не предусматриваются нормы по контролю и надзору пруденциальных нормативов, мер реагирования и санкций.

Ранее стало известно, что депутаты Сената на пленарном заседании палаты ратифицировали четвертый протокол о внесении изменений в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ направлен на подпись главе государства.

Читайте также

Когда и как назначают управляющую компанию для управления кондоминиумом МЖД
Когда и как назначают управляющую компанию для управления кондоминиумом МЖД: правила
В Казахстане изменили правила организации питания школьников и студентов колледжей
В Казахстане изменили правила организации питания школьников и студентов колледжей
Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности
Сенат ратифицировал изменения в устав ОДКБ о взаимодействии в сфере биобезопасности
Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: