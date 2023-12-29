Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в январе 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Завершен мораторий на проверки бизнеса

1 января 2024 года завершается мораторий на проверки малого бизнеса и микропредпринимательства.

Он вводился с 1 января 2020 года и устанавливал запрет центральным государственным и местным исполнительным органам проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, за исключением проверок, проводимых по 14 основаниям.

Отмена ЕСП

С 1 января 2024 года завершается период применения единого совокупного платежа (ЕСП).

Основная цель введения ЕСП заключалась в привлечении самозанятых граждан в систему медицинского и социального страхования, а также пенсионного обеспечения временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год).

ЕСП предназначен для самозанятых граждан, уплативших платеж, с доходом за календарный год не более 1175 МРП, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП, оказывая услуги и реализуя продукцию личного подсобного хозяйства другим физическим лицам.

Вместе с тем лица, оплачивающие данный платеж с нового года могут выбрать один из следующих режимов налогообложения при соответствии условиям:

Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации;

СНР на основе патента;

СНР с использованием специального мобильного приложения;

СНР розничного налога.

При этом предусмотрена возможность занятия предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве ИП, в случае если не используется труд наемных работников, а годовой доход не превышает 12 МЗП.

Нацфонд – детям

С 1 января 2024 года запускается проект "Нацфонд –детям", в рамках которого 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные счета детей до 18 лет в ЕНПФ.

Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий (недвижимость можно приобрести в РК) или же на образование (как в РК, так и за рубежом).

Перед запуском программы "Нацфонд — детям" 1 января 2024 года родителям рекомендовано обязательно проверить данные ребенка.

3 этап всеобщего декларирования

С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования, в рамках которого Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

Форму 250.00 нужно представить в органы государственных доходов не позднее 15 июля –на бумажном носителе, 15 сентября –в электронном виде через web-приложение "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.

После представления формы 250.00 в 2024 году, с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

Напомним, на первом этапе, с 1 января 2021 года, декларацию в рамках всеобщего декларирования представили:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О противодействии коррупции".

С 1 января 2023 года в Казахстане начался второй этап всеобщего декларирования, на котором декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) впервые представляли работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

МРП, МЗП и другие расчетные показатели

Законом РК от 5 декабря 2023 года утвержден республиканский бюджет на 2024 –2026 годы, в соответствии с которым с 1 января 2024 года установлены:

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

месячный расчетный показатель – 3 692 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге ;

; минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

Соцвыплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности

С 1 января 2024 года на 7% повышаются размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца.

Труд, трудоустройство, оплата труда

С 1 января 2024 года граждане, занятые на работах с вредными условиями труда, получили право на специальную социальную выплату при достижении 55-летнего возраста.

В Трудовой и Социальный кодексы внесены соответствующие дополнения для повышения уровня социальной защиты граждан, работающих во вредных условиях труда.

Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты будут являться достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ за последние 7 лет.

Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда.

Специальная социальная выплата состоит из:

специального профессионального государственного пособия;

страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования;

профессиональной выплаты за счет средств работодателя;

пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда.

Размер специального профессионального государственного пособия ежемесячно составляет 2 величины прожиточного минимума.

В Единые правила исчисления средней заработной платы внесены дополнения по определению порядка расчета средней заработной платы:

при суммированном учете рабочего времени;

Так, при суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника, кроме оплаты листа временной нетрудоспособности, исчисляется путем умножения среднего часового заработка на среднедневное количество рабочих часов и количество календарных дней события.

для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени;

Средняя заработная плата для исчисления социального пособия по временной нетрудоспособности у работников, работающих по суммированному учету рабочего времени, определяется путем умножения среднего часового заработка на количество рабочих часов, пропущенных вследствие временной нетрудоспособности, по графику сменности (графику вахт), составленному работодателем, но не более нормальной продолжительности рабочего времени, установленной балансом рабочего времени на соответствующий год.

для исчисления компенсационной выплаты за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, в т.ч. при суммированном учете рабочего времени.

При прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).

Компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7 правил, со следующего рабочего дня за датой прекращения трудового договора и подчитываются рабочие дни (рабочие часы), приходящиеся на этот период исходя из пятидневной или шестидневной рабочей недели.

При суммированном учете рабочего времени компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска производится в порядке, предусмотренным пунктом 7-1 настоящих Правил, исходя из баланса рабочего времени при пятидневной или шестидневной рабочей неделе.

Кроме того, установлено, что суммы, выплаченные работникам в случае простоя, не включаются в расчет средней заработной платы.

Документирование населения

С 1 января 2024 года госпошлина за выдачу паспорта объемом 24 страницы составит 4 МРП (14 768 тенге, для детей до 16 лет), 48 страниц – 12 МРП (44 304 тенге).

За выдачу удостоверения личности гражданина Республики Казахстан в связи с его утратой в течение года более двух раз – 1 МРП (3692 тенге).

Аналогичные поправки внесены и в Правила оказания государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан"

Также вводятся образцы паспортов 24 и 48 страниц.

ОПВР

Поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) начнется с 2024 года.

С 1 января 2024 года вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году.

При уплате ОПВР в составе единого платежа, доля ОПВР в ставке единого платежа с зарплаты составляет с 1 января 2024 года 7,0%.

Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд, и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.

Необходимо отметить, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.

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Судебная система

С 1 января 2024 года вводится в действие норма Конституционного закона "О Конституционном Суде", регулирующая порядок уплаты государственной пошлины.

Порядок уплаты, возврата и размер государственной пошлины при направлении обращений граждан в Конституционный суд, а также основания освобождения от ее уплаты определяются Налоговым кодексом.

Уплата государственной пошлины в бюджет должна быть подтверждена платежными или кассовыми документами, а при оплате платежей посредством банкоматов, электронных терминалов, каналов удаленной связи и платежного шлюза "электронное правительство" – чеками и квитанциями на бумажных носителях или в электронном виде.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 пункта 1 статьи 38, подпунктами 1, 2, 3 и 5 пункта 2 статьи 47 и пунктом 3 статьи 48 Конституционного закона, уплаченная государственная пошлина возвращается.

Также в ГПК и АППК предусмотрено предоставление отсрочки по уплате госпошлины при подаче иска в суд на основании поданного ходатайства по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом.

В Налоговом кодексе с 1 января 2024 года появилась новая статья 51-2, регламентирующая получение отсрочки по уплате госпошлины.

Отсрочка предоставляется, исходя из имущественного положения физического лица или финансового положения юридического лица, за исключением субъекта крупного предпринимательства. При этом госпошлину можно уплатить частично или досрочно.

Отсрочка предоставляется не более чем на 1 год при наличии одного следующих оснований:

причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы;

несвоевременная выплата заработной платы физическому лицу;

постановка на учет в качестве безработного лица;

наличие тяжелой болезни физического лица и нахождение на лечении более трех месяцев;

неуплата юридическому лицу денег за поставленный товар, выполненные работы, оказанные им услуги;

сезонный характер производства или реализации товаров, работ или услуг юридическим лицом;

предоставление адресной социальной помощи.

Суды после вынесения определения об отсрочке по уплате государственной пошлины направляют в налоговые органы по месту рассмотрения дел копию определения об отсрочке по уплате государственной пошлины.

Обновлены функции и полномочия Высшего судебного совета.

Совет:

на конкурсной основе осуществляет отбор кандидатов на вакантные должности судьи районного и приравненного к нему суда (районный суд), председателя судебной коллегии, судьи областного и приравненного к нему суда (областной суд), судьи Верховного суда:

по итогам конкурса рекомендует Президенту РК кандидатов для назначения на вакантные должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда;

представляет кандидатуры на расширенное пленарное заседание областного суда из числа лиц, состоящих в кадровом резерве, и (или) лиц, самостоятельно выдвинувших свою кандидатуру, для избрания на вакантную должность председателя районного суда;

осуществляет отбор кандидатов на вакантную должность председателя районного суда из числа лиц, избранных расширенным пленарным заседанием областного суда:

по итогам отбора рекомендует Президенту РК кандидатов для назначения на вакантную должность председателя районного суда.

Рекомендация Совета о назначении на должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи Верховного суда дается по результатам конкурсного рассмотрения.

При проведении конкурса на занятие вакантной должности председателя судебной коллегии областного суда в дополнение к общим критериям также учитываются и организаторские способности.

При наличии оснований, препятствующих назначению на должности судьи районного суда, председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи Верховного Суда кандидата, прошедшего отбор и рекомендованного Советом к назначению, а также в случае его отказа от назначения на вакантную должность Совет отменяет решение о даче рекомендации и может рекомендовать для назначения на вакантную должность другого кандидата из числа лиц, принявших участие в конкурсе.

Кандидатуры на вакантные должности председателей районных судов рассматриваются Советом из числа лиц, избранных расширенным пленарным заседанием областного суда и получивших соответствующее заключение.

Председатели и председатели судебных коллегий областных судов, председатели судебных коллегий Верховного суда не могут быть назначены на занимаемую ими должность или аналогичную должность в равнозначных судах более двух раз.

С 1 января 2024 года в подсудность присяжных заседателей передан ряд составов преступлений:

принуждение к изъятию тканей и органов человека,

пытки,

рейдерство,

ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц,

незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекших тяжкие последствия,

незаконная охота,

нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц,

нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, -управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.

Так, в ч.1 ст. 631 УПК говорится:

Суд с участием присяжных заседателей рассматривает дела об особо тяжких преступлениях, за исключением дел о (об):

убийствах, совершенных в условиях чрезвычайной ситуации и в ходе массовых беспорядков;

преступлениях против мира и безопасности человечества, против основ конституционного строя и безопасности государства;

террористических и экстремистских преступлениях;

воинских преступлениях, совершенных в военное время или боевой обстановке;

преступлениях, совершенных в составе преступной группы;

особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116 (частями второй и третьей), 125 (пунктом 1) части третьей), 128 (пунктом 1) части четвертой), 132 (частью пятой), 135 (пунктом 1) части четвертой), 146 (частями второй и третьей), 160, 163, 164 (частью второй), 168, 249 (частью второй), 317 (частью четвертой), 335 (частью четвертой), 337 (частями четвертой и шестой), 345 (частью четвертой), 345-1 (частью четвертой), 346 (частями пятой и шестой), 380-1 (пунктом 6) части второй) Уголовного кодекса РК, также рассматриваются судом с участием присяжных заседателей.

При этом если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, одно из которых входит в список вышеперечисленных статей, то его дело также может рассматриваться присяжными.

Валютный контроль

С 1 января 2024 года в РК произошел ряд изменений в законе "О валютном контроле".

В частности, добавлена новая статья 20-1, регламентирующая особенности проведения валютного контроля по репатриации национальной или иностранной валюты по экспорту или импорту органом государственных доходов.

Орган государственных доходов при проведении валютного контроля за выполнением проверяемым резидентом требования репатриации национальной или иностранной валюты по экспорту или импорту проводит проверку или осуществляет иную форму контроля.

Проведение проверки не требует оформления акта о ее назначении.

Проверка осуществляется без посещения проверяемого резидента путем направления ему письменного запроса о предоставлении информации и (или) документов, связанных с проведением валютной операции, в том числе по исполнению обязательств в рамках валютного договора по экспорту или импорту.

Также начнут действовать новые Правила экспортно-импортного валютного контроля

Правила включают:

порядок получения экспортером или импортером учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту, условия и критерии, включая пороговое значение суммы валютного договора по экспорту или импорту, при наличии которых валютный договор по экспорту или импорту подлежит контролю выполнения требования репатриации;

порядок перехода экспортера или импортера на обслуживание по валютному договору по экспорту или импорту из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк;

порядок снятия валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации;

особенности контроля за соблюдением экспортером или импортером требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту при прекращении уполномоченным банком деловых отношений с клиентом;

порядок мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту и передачи информации и (или) документов по валютному договору по экспорту или импорту;

порядок контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту;

порядок ведения отдельного учета валютного договора по экспорту или импорту в территориальном подразделении органа государственных доходов;

порядок возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту;

частные случаи.

Валютный договор по экспорту или импорту подлежит учетной регистрации, если сумма такого договора превышает 50 000 долларов в эквиваленте.

Экспортер или импортер обращается за получением учетного номера до начала исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту любой из его сторон.

Для получения учетного номера экспортер или импортер представляет в уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального банка:

заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль;

оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту. Если валютный договор по экспорту или импорту заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык.

При получении в территориальном филиале Национального банка учетного номера экспортер или импортер дополнительно представляет документ с образцами подписей.

Также в статье 251 КОАП ужесточили ответственность за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты.

Так, невыполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом требования репатриации национальной или иностранной валюты, совершенное в виде незачисления национальной или иностранной валюты на банковские счета в уполномоченных банках национальной или иностранной валюты, переведенной резидентом РК в пользу нерезидента РК для осуществления расчетов по импорту, подлежащей возврату в связи с неисполнением или неполным исполнением нерезидентом РК обязательств, -

влечет штраф в размере двадцати процентов от суммы незачисленной национальной и (или) иностранной валюты. При этом исключено ограничение размера штрафа в 2000 МРП (7 384 000 тенге).

Семипалатинская зона ядерной безопасности

С 1 января 2024 года вводится в действие закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности".

На бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне будет создана Семипалатинская зона ядерной безопасности.

Данная зона образуется в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также реабилитации территории бывшего ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот. Специализированную зону планируется создать на загрязненных участках, определенных по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Также утверждены Правила разработки и регистрации (перерегистрации) паспорта территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Паспорт разрабатывает уполномоченная организация по обеспечению функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Паспорт составляется на государственном и русском языках в трех экземплярах. Каждый экземпляр зарегистрированного паспорта является подлинным. Учетные данные приводятся в паспорте на момент его составления.

Растительный, животный мир, сельское хозяйство

Пользователи дикорастущих видов растений будут платить налоги.

С 1 января 2024 года плата за лесные пользования дополняется новыми положениями по плате за пользование растительными ресурсами параграф 6 главы 69 Налогового кодекса.

С 2024 года в объекты налогообложения помимо объектов находящихся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды) включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений.

Местные представительные органы (Маслихаты) областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.

Право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений.

Лица, осуществляющие заготовку (сбор) дикорастущих видов растений, уплачивают плату в бюджет по месту заготовки (сбора) ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налоговая отчетность по плате не предоставляется.

Государственная служба

Утверждены Правила определения соотношения руководящего и исполнительского состава административных госслужащих

Государственные органы определяют соотношение своего руководящего и исполнительского состава административных госслужащих. Исключение составляют Администрация Президента, Аппараты Правительства и палат Парламента, правоохранительные, специальные госорганы, органов гражданской защиты, Минобороны, центральные госорганы менее 70 адм госслужащих в штате), а также аппараты акимов районов, районов в городах и городов областного значения, районных исполнительных органов, аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Документ содержит Перечень руководящих должностей и формулу расчета их предельного числа.

Госорганы по запросу Агентства по делам госслужбы обязаны не чаще 1 раза в год представлять свои структуры и штатные расписания для проведения мониторинга соответствия.

Волонтерская деятельность

С 1 января 2024 года в Казахстане функции по ведению реестра учета волонтерской деятельности переданы Министерству культуры и информации. Ведомство также разрабатывает и утверждает правила ведения реестра.

Реестр ведется уполномоченным органом в сфере волонтерской деятельности на казахском и русском языках.

Для включения в Реестр волонтеры, группы волонтеров, волонтерские организации, координаторы и организаторы волонтерской деятельности (заявитель) подают на электронную почту volunteer@mki.gov.kz на казахском и русском языках заявление на включение в Реестр и анкету.

Под ведением реестра понимается:

внесение уполномоченным органом сведений о заявителе в Реестр;

актуализация изменений (дополнений) сведений, которые включаются в Реестр;

размещение Реестра на официальном Интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Бухгалтерский учет, отчетность

С 1 января 2024 года в Бюджетном кодексе вводится Единый план счетов для госучреждений

Единый план счетов представляет собой структурированный перечень кодов, предназначенный для учета операций государственных учреждений и уполномоченных органов по исполнению республиканского и местного бюджета и предназначен для группировки и текущего отражения элементов финансовой отчетности в стоимостном выражении, которая является единой для всех государственных учреждений.

Единый план счетов содержит 7 разделов:

"Краткосрочные активы";

"Долгосрочные активы";

"Краткосрочные обязательства";

"Долгосрочные обязательства";

"Чистые активы/капитал";

"Доходы";

"Расходы".

Оборот алкоголя

С 1 января 2024 года вводятся в действие поправки в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции"

В частности, установлено, что виды, категории, наименования и понятия алкогольной продукции определяются в соответствии с техническим регламентом.

Для производства алкогольной продукции применяются этиловый спирт и пищевое сырье в соответствии с техническим регламентом.

Этиловый спирт подразделяется на этиловый спирт-сырец и ректификованный этиловый спирт.

Производство этилового спирта допускается при использовании не менее двадцати процентов от производственной мощности, указанной в паспорте производства.

Производство водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара допускается при использовании не менее сорока процентов от производственной мощности, указанной в паспорте производства, но не менее двадцати пяти тысяч декалитров в календарный квартал, за исключением календарного квартала, в течение которого получена (возобновлена) лицензия.

Маркировка всех видов алкогольной продукции должна производиться в соответствии с техническим регламентом.

Запрещается оборот алкогольной продукции:

в жестяной таре (кроме пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков), в бутылке без этикетки и пластиковой емкости (за исключением розлива пивоваренной продукции конечному потребителю);

в таре и упаковке, не установленных техническим регламентом;

подлежащей маркировке учетно-контрольной маркой, без учетно-контрольной марки, а также с маркой неустановленного образца и (или) не поддающейся идентификации.

Импорт этилового спирта, вина наливом и дистиллята на территорию РК осуществляется при наличии лицензии на производство алкогольной продукции и внешнеторгового договора (контракта), приложения или дополнения к нему.

Импорт алкогольной продукции (кроме вина наливом и дистиллятов) на территорию РК осуществляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства, и внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему.

Безопасность ввозимых в РК этилового спирта и алкогольной продукции должна соответствовать техническим регламентам.

Запрещаются производство и переработка этилового спирта, вина наливом и дистиллята, а также производство алкогольной продукции на свободных складах.

Аудиторская деятельность

Штатную численность Высшей аудиторской палаты расширили со 183 до 228 человек с 1 января 2024 года.

Транспорт

Стоимость автостраховки будет зависеть от региона регистрации автомобиля.

Вводятся в действие Правила расчета поправочных коэффициентов к коэффициентам по территории регистрации транспортного средства для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

При расчете стоимости автостраховки внедрят новые поправочные коэффициенты, которые будут зависеть от убыточности региона страны.

Расчет поправочных коэффициентов производит организация по формированию и ведению базы данных ежегодно на основании сведений о фактической убыточности по состоянию на 1 июля расчетного года отдельно по каждой территории регистрации транспортного средства.

Размеры поправочных коэффициентов, утвержденные уполномоченным органом и опубликованные на его официальном интернет-ресурсе, применяются страховщиками для корректировки коэффициента по территории регистрации транспортного средства при расчете страховой премии по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств.

Утвержден размер платы за пропуск через границу РК автомобилей, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.

За пропуск грузовых автомобилей, в т.ч. с прицепами, седельных тягачей:

согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди будут взимать 1 МРП за 1 транспортное средство (3692 тенге).

во внеочередном (ускоренном) порядке –в течение 30 календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени –100 МРП (369 200 тг).

во внеочередном (ускоренном) порядке –в течение 5 календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени –50 МРП (184 600 тг).

Утверждены предельные цены на автогаз

Так, предельная розничная цена с НДС за 1 литр в разных регионах составит:

Астана – 76 тенге;

Алматы – 81 тенге;

Шымкент – 64 тенге;

Алматинская область, СКО – 81 тенге;

Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области – 54 тенге;

Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Карагандинская области – 76 тенге;

Жамбылская область – 71 тенге;

Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская области – 64 тенге;

Павлодарская область – 74 тенге.

Абайская, Жетысуская, Улытауская области – 76 тенге.

Цифровой майнинг

С 1 января 2024 года вводится плата за выдачу лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу.

Размер лицензионного сбора составит:

за выдачу лицензии I подвида –осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга – 2000 МРП (7 384 000 тенге);

за выдачу лицензии II подвид –осуществление деятельности по цифровому майнингу цифровым майнером, не имеющим на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющим цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга – 5 МРП (18 460 тенге);

за переоформление лицензии – 10 % от ставки при выдаче лицензии.

Также установлено новое квалификационное требование к деятельности цифрового майнера, имеющего на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга, –І подвид, которое заключается в предоставлении информации о наличии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, специальной автоматики отключения нагрузки, систему телекоммуникаций, обеспечивающей их унификацию с системами, установленными у системного оператора и у энергопередающей организации при подключении к их сетям в соответствии с пунктом 2 статьи 9-4 Закона РК "Об электроэнергетике".

Аналогичные требования добавились и в Требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям.

В свою очередь цифровые майнинговые пулы будут предоставлять сведения о распределенных ими цифровых активов между майнерами по специальной форме.

Лицензирование

С 1 января 2024 года для оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения нужно получать лицензию.

Лицензию выдают территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК (услугодатель) через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz. Для получения лицензии нужно подать заявление, форму сведений о соответствии квалификационным требованиям, электронную копию санитарно-эпидемиологического заключения на административно –бытовые и производственные помещения, а также электронную копию свидетельства о сертификационном курсе по вопросам дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения (для дезинфекторов и инструкторов-дезинфекторов).

Услуга электронная (полностью автоматизированная). Срок оказания –при выдаче лицензии –15 рабочих дней;

при переоформлении лицензии – 3 рабочих дня.

Плата составляет 10 МРП (36 920 тенге).

Нефть, газ, недропользование

С 1 января 2024 года обновлены Правила оснащения производственных объектов приборами учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) и обеспечения их функционирования.

Приборы учета устанавливаются в соответствии с технологической схемой производственных объектов субъектов.

В целях исключения дублирования, при наличии установленных приборов учета в пунктах приема-сдачи сырой нефти и газового конденсата нефтепроводных компаний, а также сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) газотранспортных организаций, установка приборов учета у субъекта не требуется.

Измерения объемов приборов учета определяются на основе аттестованной и зарегистрированной в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений методики выполнения измерений с погрешностью, соответствующей требованиям:

ГОСТ 8.587 "Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений";

ГОСТ 30319.1 "Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения";

ГОСТ 30319.2 "Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода";

ГОСТ 30319.3 "Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе";

совместного приказа министра энергетики РК от 11 марта 2019 года и министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 марта 2019 года № 143 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования".

Также внесены дополнения в Перечень и сроки оснащения производственных объектов, подлежащих оснащению приборами учета сырой нефти и газового конденсата.

В частности, говорится, что до 1 января 2025 года на объектах должно быть следующее оборудование:

На объектах по добыче и подготовке сырой нефти и газового конденсата:

Установка комплексной подготовки сырого газа;

Факельная установка, предназначенная для технологического неизбежного сжигания сырого газа;

Установки, предназначенные для использования сырого газа на собственные технологические нужды;

Установки обратной закачки сырого газа;

Подземные хранилища газа, предназначенные для хранения товарного газа;

Пункты приема-сдачи (передачи) товарного газа.

На объектах транспортировки сырой нефти и газового конденсата:

Пункты приема-сдачи (передачи) сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) по газопроводу.

На нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводах:

Приемо-сдаточные пункты сырого и товарного газа.

Обновлены Правила формирования и функционирования информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки.

Система предназначена для автоматизированного сбора, обработки, хранения и использования данных о количестве находящихся в обороте сырой нефти и газового конденсата, подготовленных к поставке потребителю в соответствии с законодательством РК, о количестве находящегося в обороте сырого газа, подготовленного к переработке и поставке потребителю в соответствии с законодательством РК, а также используемого на собственные нужды, подлежащего утилизации путем закачки в пласт с целью хранения и (или) поддержания пластового давления, сжигаемого в случаях и на условиях установленных статьей 146 Кодекса.

Субъекты, осуществляющие деятельность в области оборота сырой нефти и газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) (далее –Субъекты), предоставляют уполномоченному органу в области углеводородов (далее –уполномоченный орган) доступ к имеющимся у них системам учета данных о количестве находящихся в обороте сырой нефти и газового конденсата, подготовленных к поставке потребителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, о количестве находящегося в обороте сырого газа, подготовленного к переработке и поставке потребителю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также используемого на собственные нужды, подлежащего утилизации путем закачки в пласт с целью хранения и (или) поддержания пластового давления, сжигаемого в случаях и на условиях, установленных статьей 146 Кодекса (далее –системы Субъектов).

При формировании Системы используются данные с приборов учета, установленных у субъектов, осуществляющих деятельность в области оборота сырой нефти и газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), полученные в рамках информационного взаимодействия с Субъектами.

Страхование

При отказе страховщика произвести страховую выплату можно обратиться за урегулированием спора к страховому омбудсману.

В ст.839 ГК внесены поправки, в соответствии с которыми решение об отказе в страховой выплате принимается страховщиком и сообщается страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа и уведомлением о праве страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя) обратиться к страховому омбудсману для урегулирования разногласий с учетом особенностей законодательства РК.

Утвержден Порядок и сроки обмена данными по договорам пенсионного аннуитета между страховой организацией, организацией по формированию единой базы данных по страхованию (ЕСБД) и Фондом-отправителем.

Обмен информацией при заключении и расторжении договоров пенсионного аннуитета, внесении изменений и (или) дополнений в действующие договоры пенсионного аннуитета между Фондом-отправителем и страховой организацией, между одной страховой организацией и другой страховой организацией осуществляется через организацию по формированию ЕСБД в порядке, установленном соответствующими соглашениями, заключенными между страховой организацией и организацией по формированию ЕСБД, между Фондом-отправителем и организацией по формированию ЕСБД.

Страховая организация не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения/расторжения с заявителем (заявителями) или получателем (получателями) и (или) страхователем (страхователями) договора пенсионного аннуитета или дополнительного соглашения к договору пенсионного аннуитета, направляет в организацию по формированию ЕСБД электронное уведомление о заключенном/расторгнутом с заявителем (заявителями) или получателем (получателями) и (или) страхователем (страхователями) договоре пенсионного аннуитета или дополнительном соглашении к договору пенсионного аннуитета.

Дактилоскопическая регистрация

Казахстанцам не придется проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Токаев подписал закон о внесении изменений по вопросам Госкорпорации и дактилоскопической регистрации населения.

Законом с 1 января 2024 года вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется лишь в случаях получения удостоверения личности моряка.

Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных ЗРК "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения ИИН. Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности.

Меняется статус госкорпорации "Правительство для граждан". Теперь госкорпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов.

Функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов переданы субъектам предпринимательства в лице партнерских организаций путем заключения партнерских соглашений и вводится возможность оказания государственной корпорацией дополнительных сервисных услуг по желанию услугополучателя за отдельную плату.

Правоохранительные органы

Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах.

Документом вносятся поправки в 2 кодекса и 11 законов.

В частности, предусматривается отнесение организаций оборонно-промышленного комплекса к стратегическим объектам и внедрение норм, способствующих недопущению коррупционных рисков при приобретении товаров и услуг для нужд обороны и безопасности.

Предоставлена возможность перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства, обустройства и функционирования объектов Госграницы и нужд обороны.

На органы национальной безопасности возлагаются обязанности по осуществлению работы, направленной на патриотическое, нравственное и духовное воспитание кадрового состава и предупреждение правонарушений в органах национальной безопасности.

Стандарт поведения военнослужащих пограничной службы при проведении пограничного контроля будет определять Председатель КНБ.

Органы уголовного преследования наделили правом привлечения аудиторов для проверки деятельности госорганов до начала досудебного расследования.

Земля

Изменены Правила продажи земельных участков на электронных торгах.

Земельный участок выставить на торги можно двумя способами:

формирование акиматами (продавец) перечня земельных участков, выставляемых на торги (аукционы) с последующем размещением их на публичной кадастровой карте (ПКК);

подача предложений о вынесении свободного земельного участка на торги путем самостоятельного формирования схемы отвода испрашиваемого земельного участка на ПКК.

Предложение подается в следующем порядке:

проходит процесс авторизации на портале, после осуществления авторизации на портале осуществляется переход к ИС ЕГКН;

отрисовывает испрашиваемый земельный участок и формирует на ПКК схему испрашиваемого земельного участка.

Если испрашивается земельный участок в пределах границ города республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения для целей строительства, заполняет электронную форму опросного листа на подключение к инженерным сетям;

формирует предложение на портале путем подписания ЭЦП лица, заинтересованного в получении земельного участка;

подписанное предложение через портал направляется продавцу;

лицу, заинтересованному в получении земельного участка, в личный кабинет направляется уведомление о статусе принятия предложения.

Детализирована процедура создания торга (аукциона) на веб-портале. При этом победитель торгов определяется автоматическим формированием протокола о результатах торгов (аукциона), после которого веб-портал направляет в ИС ЕГКН статус "Торг (аукцион) состоялся" с электронным протоколом о результатах торгов (аукциона).

Прописан порядок расчетов, в соответствии с которым покупатель производит перечисление платежей до 10000 МРП организатору через платежного шлюза "электронного правительства". В случае, если сумма платежа превышает 10000 МРП, победитель прикладывает электронную копию квитанции об оплате.

Национальный доклад по управлению госактивами

С 2024 года в Казахстане начнут формировать Национальный доклад по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором.

Это будет документ, содержащий комплексный анализ эффективности управления государственными активами и квазигосударственным сектором.

Национальный доклад формируется уполномоченным органом по управлению государственным имуществом и должен содержать:

аналитическую информацию о состоянии государственных активов за отчетный период;

информацию о деятельности субъектов квазигосударственного сектора за отчетный период;

выводы и предложения по дальнейшему развитию механизмов управления государственными активами и квазигосударственным сектором;

иные данные по управлению государственным имуществом.

Правительство после утверждения национального доклада представляет его в порядке информации в Парламент не позднее 1 ноября года, следующего за отчетным годом. Далее доклад будут публиковать в СМИ.

Также утверждены Правила формирования Национального доклада, которые детализируют порядок его подготовки.