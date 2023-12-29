Профессиональная выплата за счет работодателя: как оформить

Министерство труда приказом от 26 декабря 2023 года утвердило Правила осуществления, приостановления, возобновления и прекращения профессиональной выплаты за счет средств работодателя работникам, трудящимся во вредных условиях, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с новой статьей 127-3 Трудового кодекса, которая вводится в действие с 1 января 2024 года и определяет условия профессиональной выплаты за счет средств работодателя в виде денежной выплаты.

Получателями профессиональной выплаты являются граждане, трудившиеся на работах с вредными условиями труда.

Обязательными условиями для назначения профессиональной выплаты являются:

прекращение трудового договора либо перевод на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов;

достижение работником 55-летнего возраста;

наличие факта уплаты ОППВ в совокупности не менее 84 месяцев (т.е. 7 лет).

Профессиональная выплата осуществляется после возникновения права через проактивную услугу при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи на портале.

При этом не требуется заявление на осуществление профессиональной выплаты через проактивную услугу.

Работник, имеющий право на получение профессиональной выплаты, предоставляет работодателю заявление на расторжение трудового договора с работодателем либо о переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.

После чего работодатель:

на основании заявления работника запрашивает информацию и получает из ИС МТСЗН сведения о наличии факта уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84 месяцев (т.е. 7 лет);

в течение 3 рабочих дней со дня прекращения трудового договора либо перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, вносит в ЕСУТД информацию о прекращении трудового договора либо об изменениях условий трудового договора.

Днем прекращения работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, считается день издания акта работодателя о прекращении или перевода на другую работу.

Днем осуществления профессиональной выплаты через проактивную услугу считается день согласия работника на сбор и обработку персональных данных, необходимых для осуществления профессиональной выплаты.

После того, как работодатель внес информацию о прекращении трудового договора либо о переводе на другую работу и при достижении работником 55-летнего возраста и наличии факта уплаты ОППВ в совокупности не менее 84 месяцев ЕСУТД направляет сведения в АИС "Е-макет" для осуществления профессиональной выплаты.

В свою очередь, АИС "Е-макет" делает запрос в базу мобильных граждан для подтверждения сведений о регистрации телефонного номера получателя на портале.

В случае соответствия всем установленным требованиям АИС "Е-макет" направляет sms-сообщение потенциальному заявителю на его мобильный номер о выборе банковского счета для осуществления профессиональной выплаты.

Для подтверждения согласия на получение проактивной услуги потенциальный заявитель выбирает банковский счет из предложенного списка БВУ и отправляет ответное сообщение, набрав комбинацию цифр, предлагаемых АИС "Е-макет".

При отсутствии ответа потенциального заявителя в течение 3 календарных дней АИС "Е-макет" направляет потенциальному заявителю:

PUSH уведомление через сервисы банков о праве на профессиональную выплату и предоставления согласия для осуществления профессиональной выплаты;

через единый контакт центр по вопросам социально-трудовой сферы уведомление о праве на профессиональную выплату и предоставления ответа на полученное sms-сообщение.

В день поступления ответного сообщения в течение одного рабочего дня, а в случае поступления вне времени рабочего дня – в первый рабочий день после даты поступления ответного сообщения, АИС "Е-макет" автоматически формирует электронный макет дела на осуществление профессиональной выплаты и направляет информацию в личный кабинет электронной биржи труда работодателя на подтверждение осуществления профессиональной выплаты.

При получении согласия работодателя, подтвержденного ЭЦП, на осуществление профессиональной выплаты АИС "Е-макет" автоматически направляет ЭМД в АИС "ЦБД" для выплаты на указанный банковский счет получателя.

В каких случаях профессиональная выплата приостанавливается

Профессиональная выплата приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, о (об):

отсутствии расходных операций 3 и более месяцев по банковскому счету получателя профессиональной выплаты. При этом профессиональная выплата возобновляется со дня приостановления;

выезде получателя профессиональной выплаты на РМЖ за пределы РК. При этом профессиональная выплата возобновляется с даты прибытия на постоянное проживание в Казахстан, но не ранее даты приостановления;

истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства. При этом профессиональная выплата возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего в РК, но не ранее даты приостановления;

наличии подтверждающего документа о проведении оперативно- розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или вступившего в законную силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя профессиональной выплаты. При этом профессиональная выплата возобновляется с даты прекращения оперативно- розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или вступления в законную силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица безвестно отсутствующим, но не ранее даты приостановления;

прекращении получателем профессиональной выплаты гражданства РК по основаниям, предусмотренным законом "О гражданстве Республики Казахстан". При этом профессиональная выплата возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории РК.

При наступлении условий, предусмотренных для профессиональной выплаты, работодатель обязан ежемесячно по установленному графику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, переводить на счет Государственной корпорации суммы на осуществление профессиональной выплаты с обязательным указанием периода выплаты и приложением списка получателей профессиональной выплаты.

Перечисление денежных средств на счет получателя будет производиться Государственной корпорацией до 10 числа месяца.

Профессиональная выплата осуществляется до достижения ее получателем пенсионного возраста, установленного статьей 207 Социального кодекса.

При изменении величины прожиточного минимума работодатель производит соответствующую корректировку суммы выплаты с обязательным указанием периода выплаты.

Приказ вводится в действие 1 января 2024 года.