Профессиональная выплата за счет работодателя: новые правила отчисления

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 мая 2026 года обновил Правила осуществления, приостановления, возобновления и прекращения профессиональной выплаты за счет средств работодателя, сообщает Zakon.kz.

Профессиональная выплата за счет средств работодателя – денежная выплата, осуществляемая работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, при достижении пятидесятипятилетнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев при условии прекращения ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.

Профессиональная выплата осуществляется через проактивную услугу при получении согласия работника.

При этом работник, имеющий право на получение профессиональной выплаты, предоставляет работодателю заявление на расторжение трудового договора с работодателем либо о переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.

Работодатель:

на основании заявления работника запрашивает информацию и получает из АИС "ООП" сведения о наличии факта уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев ;

; в течение трех рабочих дней со дня прекращения трудового договора либо перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, вносит в ЕСУТД информацию о прекращении трудового договора либо об изменениях условий трудового договора.

Днем осуществления профессиональной выплаты через проактивную услугу считается день согласия работника на сбор и обработку персональных данных, необходимых для осуществления профессиональной выплаты.

Датой назначения профессиональной выплаты считается день обращения на права ее получения.

После внесения работодателем информации о прекращении трудового договора либо перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных факторов и при достижении работником пятидесятипятилетнего возраста и наличии факта уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев ЕСУТД направляет сведения в АИС "Е-макет" для осуществления профессиональной выплаты.

После поступления из ЕСУТД информации о прекращении трудового договора либо перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных факторов, АИС "Е-макет" осуществляет запрос в БМГ для подтверждения сведений о регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи получателя на портале.

АИС "Е-макет" формирует заявление в соответствующие информационные системы государственных органов и (или) организации через шлюз "электронного правительства":

в ИС Государственная база данных "Физические лица" – по документам, удостоверяющим личность получателя и подтверждающим регистрацию по постоянному месту жительства;

в АИС "ООП" – на наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее восьмидесяти четырех месяцев.

При получении из информационных систем сведений, подтверждающих факт осуществления профессиональной выплаты или поступления уведомления на осуществление профессиональной выплаты, процесс оказания проактивной услуги завершается.

АИС "Е-Макет" направляет потенциальному заявителю sms-сообщение на указанный номер с предложением выбрать банковский счёт для получения профессиональной выплаты.

Для подтверждения согласия на получение проактивной услуги потенциальный заявитель выбирает банковский счет из предложенного списка БВУ, с которыми реализована интеграция с АИС "Е-макет" и отправляет ответное сообщение, набрав комбинацию цифр, предлагаемых АИС "Е-макет".

При отсутствии ответа потенциального заявителя в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса АИС "Е-макет" направляет ему:

PUSH-уведомление о праве на профессиональную выплату и предоставлении согласия для осуществления профессиональной выплаты;

через единый контакт центр по вопросам социально-трудовой сферы уведомление о праве на профессиональную выплату и предоставления ответа на полученное sms-сообщение.

В день поступления ответного сообщения в течение одного рабочего дня АИС "Е-макет" автоматически формирует ЭМД на осуществление профессиональной выплаты и направляет информацию в личный кабинет ЭБТ работодателя на подтверждение осуществления профессиональной выплаты.

При получении согласия работодателя, подтвержденного ЭЦП, на осуществление профессиональной выплаты АИС "Е-макет" автоматически направляет ЭМД в АИС "ЦБД" для выплаты на указанный банковский счет получателя.

АИС "Е-макет" направляет информацию в ЭБТ для уведомления:

работодателя о необходимости перечисления суммы на осуществление профессиональной выплаты через Государственную корпорацию не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за месяцем поступления информации о согласии на осуществление профессиональной выплаты;

работника об осуществлении профессиональной выплаты ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца.

На основании информации поступившей в личный кабинет ЭБТ, работодатель ведет учет по работнику или лицу, которому осуществляется профессиональная выплата.

Профессиональная выплата приостанавливается при поступлении сведений об:

отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя профессиональной выплаты;

по банковскому счету получателя профессиональной выплаты; выезде получателя профессиональной выплаты на ПМЖ за пределы Казахстана;

истечении срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства;

наличии подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или вступившего в законную силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя профессиональной выплаты;

прекращении получателем профессиональной выплаты гражданства РК по основаниям, предусмотренным законом "О гражданстве Республики Казахстан".

Профессиональная выплата возобновляется на основании сведений, полученных из АИС "ООП", подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление профессиональной выплаты.

Профессиональная выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления:

сведений о смерти получателя профессиональной выплаты, в том числе из информационных систем;

сведений о выявлении факта прекращения гражданства РК;

сведений о выявлении факта уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в пользу получателя профессиональной выплаты.

Правилами установлено, что при изменении величины прожиточного минимума работодатель перечисляет сумму денежных средств с учетом изменения на счет Госкорпорации с обязательным указанием периода выплаты.

Приказ вводится в действие с 13 июня за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.