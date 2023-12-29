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В Казахстане запретят рубить саксаул на участках лесного фонда и пихты в ВКО

В Казахстане запретят рубить саксаул на участках лесного фонда и пихты в ВКО Фото: wikimedia
Министерство экологии и природных ресурсов подготовило приказ "О запрете рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда", сообщает Zakon.kz.

"Запретить все виды рубок в саксауловых насаждениях на участках государственного лесного фонда Республики Казахстан, за исключением сплошных рубок на участках лесного фонда, подпадающих под прохождение линий трубопроводов и мест разработки урановых месторождений, до 31 декабря 2028 года", – говорится в документе.

Акиматам областей в установленном законодательством порядке предстоит:

  • принять необходимые меры по реализации приказа;
  • организовать работу по плантационному выращиванию древесных и кустарниковых пород на участках государственного лесного фонд, а также по предоставлению земельных участков физическим и негосударственным юридическим лицам для частного лесоразведения;
  • представлять ежегодно к 10 июня и 10 января в Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК информацию о принятых мерах по охране лесов от незаконных порубок и плантационном выращивании древесных и кустарниковых пород.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 января.

Кроме того, подготовлен приказ "О введении запрета на проведение санитарных рубок в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области".

"Ввести запрет на проведение санитарных рубок в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области, за исключением рубок по расчистке гарей", – говорится в документе. 

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 16 января.

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