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В Казахстане запретили рубить саксаул на участках лесного фонда

В Казахстане запретили рубку саксаула на участках лесного фонда до конца 2028 года, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 14:23 Фото: wikimedia/Elena Litera
Министр экологии и природных ресурсов подписал приказ от 30 октября 2024 года "О запрете рубок в саксауловых лесах на участках государственного лесного фонда", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

Запретить все виды рубок в саксауловых лесах на участках государственного лесного фонда Республики Казахстан, за исключением сплошных рубок на участках лесного фонда, подпадающих под прохождение магистральных трубопроводов, и мест разработки урановых месторождений, до 31 декабря 2028 года.

Областным территориальным инспекциям лесного хозяйства и животного мира поручено обеспечить контроль за исполнением приказа на территории соответствующей области.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2024 года.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила рубки деревьев.

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