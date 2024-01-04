Сколько кандасов и переселенцев готов принять Казахстан в 2024 году

Министерство труда приказом от 27 декабря 2023 года установило региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с приказом региональная квота приема на 2024 год установлена:

кандасов – 2433 человека;

переселенцев – 7050 человек.

Приказ вводится в действие 14 января 2024 года.

Стоит отметить, что квоты по приему кандасов и переселенцев увеличивают уже второй год подряд. Так, в 2023 году квота для кандасов составляла 2 337 человек, а в 2022 году – 1499 человек. В свою очередь квота на прием переселенцев в 2023 году была 6 592 человека, а в 2022 году – 6587 человек.

По данным Министерства труда, на 1 октября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 408 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тыс. этнических казахов.

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