Сколько кандасов и переселенцев готов принять Казахстан в 2024 году
В соответствии с приказом региональная квота приема на 2024 год установлена:
- кандасов – 2433 человека;
- переселенцев – 7050 человек.
Приказ вводится в действие 14 января 2024 года.
Стоит отметить, что квоты по приему кандасов и переселенцев увеличивают уже второй год подряд. Так, в 2023 году квота для кандасов составляла 2 337 человек, а в 2022 году – 1499 человек. В свою очередь квота на прием переселенцев в 2023 году была 6 592 человека, а в 2022 году – 6587 человек.
По данным Министерства труда, на 1 октября 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 16 408 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 123,5 тыс. этнических казахов.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане уменьшили квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год.