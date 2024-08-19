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Законодательство РК

Казахстан изменил квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год

Кандасы, репатрианты , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 10:54 Фото: Министерство иностранных дел РК
Министр труда приказом от 8 августа 2024 года внесла изменения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Региональная квота приема на 2024 год установлена:

  • кандасов – 3033 человека; (было 2433 человека);
  • переселенцев – 6450 человек (было 7050 человек).

Приказ вводится в действие с 24 августа 2024 года.

Напомним, квоты по приему кандасов и переселенцев постепенно увеличивают. Так, в 2023 году квота для кандасов составляла 2337 человек, а в 2022 году – 1499 человек. В свою очередь, квота на прием переселенцев в 2023 году была 6592 человека, а в 2022 году – 6587 человек.

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