Казахстан изменил квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год

Министр труда приказом от 8 августа 2024 года внесла изменения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Региональная квота приема на 2024 год установлена:

кандасов – 3033 человека; (было 2433 человека);

переселенцев – 6450 человек (было 7050 человек).

Приказ вводится в действие с 24 августа 2024 года.

Напомним, квоты по приему кандасов и переселенцев постепенно увеличивают. Так, в 2023 году квота для кандасов составляла 2337 человек, а в 2022 году – 1499 человек. В свою очередь, квота на прием переселенцев в 2023 году была 6592 человека, а в 2022 году – 6587 человек.