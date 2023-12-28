Когда и как назначают управляющую компанию для управления кондоминиумом МЖД: правила

Министр промышленности и строительства приказом от 22 декабря 2023 года утвердил Правила определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании для управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Так, жилищная инспекция определяет на срок до одного года временную управляющую компанию для управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома при несогласии собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, на собрании о выборе формы управления объектом кондоминиума.

Для назначения временной управляющей компании она размещает на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа объявление о приеме документов на конкурс, которое содержит следующие сведения:

адрес многоквартирного жилого дома, подлежащий управлению;

описание технических характеристик многоквартирного жилого дома;

перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе.

При этом оговаривается, что временная управляющая компания не допускается к управлению многоквартирным жилым домом при несоответствии следующим квалификационным требованиям:

обладать правоспособностью;

являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

не находиться в процедуре банкротства либо ликвидаций.

Потенциальные управляющие компании, изъявившие желание оказать услуги по управлению многоквартирным жилым домом, предоставляют в течение 10 рабочих дней с момента объявления конкурса в жилищную инспекцию следующие документы:

заявку на участие в управлении многоквартирным жилым домом;

копии документов, подтверждающих правоспособность (справка о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, устав);

сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, полученным посредством информационных систем. Справка, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате предоставления документов;

наличие в штате специалистов, прошедших обучение и обладающих документом, подтверждающим квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума, выданный аккредитованной организацией в области оценки соответствия или в центрах осуществляющих независимую сертификацию квалификации специалистов;

ценовое предложение.

Документы предоставляются на государственном и русском языках в пронумерованном и прошнурованном виде, либо на электронную почту жилищной инспекции местного исполнительного органа.

Заявка управляющей компании автоматически отклоняется при подаче заявки после истечения окончательного срока приема заявок.

Жилищная инспекция осуществляет выбор временной управляющей компании на конкурсной основе, на основании не менее трех заявок, поступивших от потенциальных управляющих компаний.

Конкурсную комиссию утверждает местный исполнительный орган соответствующего населенного пункта, в состав которой включаются сотрудники жилищной инспекции.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки, представленные потенциальным управляющими компаниями с прилагаемыми документами на соответствие требованиям в течение 5 рабочих дней.

Победителем признается потенциальная временная управляющая компания, предложившая наименьшее ценовое предложение.

При представлении несколькими потенциальными управляющими компаниями наименьшего ценового предложения, победителем признается потенциальная управляющая компания, ценовое предложение которого поступило ранее ценовых предложений других потенциальных управляющих компаний.

Назначение временной управляющей компании осуществляется не позднее 3 рабочих дней с момента ее определения.

При назначении жилищной инспекцией временной управляющей компании услуги по управлению объектом кондоминиума осуществляются на основании типового договора, заключенного между должностным лицом жилищной инспекции и временной управляющей компанией не позднее 3 рабочих дней с момента ее определения.

Правила предусматривают, что при выборе одной из форм управления объектом кондоминиума по истечении одного года, собственники квартир, нежилых помещений, а также Совет дома при делегирования таких полномочий могут принять решение о заключении договора об оказании услуг по управлению объектом кондоминиума с данной временной управляющей компанией.

До истечения срока действия договора с временной управляющей компанией при неопределении собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома с выбором формы управления, жилищная инспекция повторно проводит конкурс по выбору временной управляющей компании на управление многоквартирным жилым домов.

Приказ вводится в действие с 7 января 2024 года.