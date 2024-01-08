В Казахстане ввели запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 29 декабря 2023 года "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.

Исключение составляют:

четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3;

с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3;

с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3;

с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3

с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3:

с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3;

транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3;

четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;

транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см;

транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см;

четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;

транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см3;

транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателеми т.п.

Приказ вводится в действие с 16 января 2024 года.

В Казахстане с 23 января 2023 года проводилась процедура легализации иностранных авто до конца года и распространялась на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонны), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Ранее запрет на ввоз этих авто был введен в 2006 году.