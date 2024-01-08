Профессиональный праздник: что делать, чтобы он появился в Казахстане
В правилах говорится, что профессиональные праздники – это праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.
Напомним, что в соответствии с законом "О праздниках в Республике Казахстан", национальным праздником является День Республики (25 октября).
В свою очередь, государственными праздниками являются:
- Новый год – 1-2 января;
- Международный женский день – 8 марта;
- Наурыз мейрамы – 21 - 23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
- День защитника Отечества – 7 мая;
- День Победы – 9 мая;
- День Столицы – 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
- День Независимости – 16 декабря.
Перечень профессиональных праздников утверждает Министерство труда.
Граждане и юридические лица, в том числе государственные органы инициируют предложения об установлении профессионального праздника. Для этого им следует направить свои предложения об установлении профессионального праздника в уполномоченный государственный орган соответствующей сферы деятельности.
После чего государственные органы инициируют и направляют предложения об установлении профессионального праздника в Министерство труда.
Граждане и юридические лица инициируют свое предложение в письменном или в электронном формате, удостоверенном ЭЦП, с приложением обоснования.
Предложение об установлении профессионального праздника соответствует следующим условиям:
- значимость события и (или) личности для истории профессии, их роль в патриотическом воспитании и формировании духовно-нравственных ценностей граждан;
- подтверждающие факты, послужившие основанием для установления профессионального праздника;
- отсутствие аналогичных праздников в смежных отраслях.
Уполномоченный государственный орган соответствующей сферы деятельности в течение 14 календарных дней со дня поступления предложения об установлении профессионального праздника рассматривает их на соответствие перечисленным выше условиям, и принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет и согласовывает предложение об установлении профессионального праздника;
- отклоняет предложение об установлении профессионального праздника.
После этого Министерство труда также рассматривает предложение об установлении профессионального праздника в течение 14 календарных дней и принимает одно из следующих решений:
- отклоняет предложение об установлении профессионального праздника по причине несоответствия условиям или отсутствия согласования уполномоченного государственного органа соответствующей сферы деятельности;
- удовлетворяет предложение об установлении профессионального праздника.
В случае отказа Министерство труда направляет инициаторам решение об отклонении предложения по установлению профессионального праздника в соответствии с АППК РК с указанием причин отказа.
Если же принято положительное решение об установлении профессионального праздника, уполномоченный государственный орган по труду:
- в течение 3 рабочих дней направляет гражданам и юридическим лицам, в том числе госорганам решение об удовлетворении предложения об установлении профессионального праздника;
- в течение 60 календарных дней вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в перечень профессиональных праздников.
Приказ вводится в действие 16 января 2024 года.