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Законодательство РК

Профессиональный праздник: что делать, чтобы он появился в Казахстане

Правила установления профессиональных праздников утвердили в Казахстане Фото: freepik
Министерство труда приказом от 28 декабря 2023 года утвердило Правила установления профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что профессиональные праздники – это праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

Напомним, что в соответствии с законом "О праздниках в Республике Казахстан", национальным праздником является День Республики (25 октября).

В свою очередь, государственными праздниками являются:

  • Новый год – 1-2 января;
  • Международный женский день – 8 марта;
  • Наурыз мейрамы – 21 - 23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая;
  • День Столицы – 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
  • День Независимости – 16 декабря.

Перечень профессиональных праздников утверждает Министерство труда.

Граждане и юридические лица, в том числе государственные органы инициируют предложения об установлении профессионального праздника. Для этого им следует направить свои предложения об установлении профессионального праздника в уполномоченный государственный орган соответствующей сферы деятельности.

После чего государственные органы инициируют и направляют предложения об установлении профессионального праздника в Министерство труда.

Граждане и юридические лица инициируют свое предложение в письменном или в электронном формате, удостоверенном ЭЦП, с приложением обоснования.

Предложение об установлении профессионального праздника соответствует следующим условиям:

  • значимость события и (или) личности для истории профессии, их роль в патриотическом воспитании и формировании духовно-нравственных ценностей граждан;
  • подтверждающие факты, послужившие основанием для установления профессионального праздника;
  • отсутствие аналогичных праздников в смежных отраслях.

Уполномоченный государственный орган соответствующей сферы деятельности в течение 14 календарных дней со дня поступления предложения об установлении профессионального праздника рассматривает их на соответствие перечисленным выше условиям, и принимает одно из следующих решений:

  • удовлетворяет и согласовывает предложение об установлении профессионального праздника;
  • отклоняет предложение об установлении профессионального праздника.

После этого Министерство труда также рассматривает предложение об установлении профессионального праздника в течение 14 календарных дней и принимает одно из следующих решений:

  • отклоняет предложение об установлении профессионального праздника по причине несоответствия условиям или отсутствия согласования уполномоченного государственного органа соответствующей сферы деятельности;
  • удовлетворяет предложение об установлении профессионального праздника.

В случае отказа Министерство труда направляет инициаторам решение об отклонении предложения по установлению профессионального праздника в соответствии с АППК РК с указанием причин отказа.

Если же принято положительное решение об установлении профессионального праздника, уполномоченный государственный орган по труду:

  • в течение 3 рабочих дней направляет гражданам и юридическим лицам, в том числе госорганам решение об удовлетворении предложения об установлении профессионального праздника;
  • в течение 60 календарных дней вносит соответствующие изменения и (или) дополнения в перечень профессиональных праздников.

Приказ вводится в действие 16 января 2024 года.

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