В Казахстане создана комиссия по подготовке к проведению сельскохозяйственной переписи в 2025 году

Премьер-министр Казахстана подписал распоряжение от 29 декабря 2023 года "О создании специальной комиссии по решению организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи РК в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

"Создать специальную комиссию по решению организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году", – говорится в распоряжении.

В состав комиссии вошли:

заместитель премьер-министра РК, председатель

руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, заместитель председателя

директор Департамента статистики сельского хозяйства и национальных переписей Бюро национальной статистики, секретарь

первый вице-министр национальной экономики РК

первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК

вице-министр сельского хозяйства РК

вице-министр культуры и информации РК

вице-министр труда и социальной защиты населения РК

вице-министр водных ресурсов и ирригации РК

заместитель министра внутренних дел РК

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

первый заместитель акима Акмолинской области

первый заместитель акима области Жетісу

первый заместитель акима Кызылординской области

первый заместитель акима Павлодарской области

первый заместитель акима Северо-Казахстанской области

заместитель акима города Астаны

заместитель акима города Алматы

заместитель акима города Шымкента

заместитель акима Актюбинской области

заместитель акима Алматинской области

заместитель акима Атырауской области

заместитель акима Западно-Казахстанской области

заместитель акима Жамбылской области

заместитель акима Карагандинской области

заместитель акима Костанайской области

заместитель акима Мангистауской области

заместитель акима Восточно-Казахстанской области

заместитель акима Туркестанской области

заместитель акима области Абай

заместитель акима области Улытау

Также утверждено Положение о специальной комиссии по решению организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи.

Рабочим органом комиссии является Бюро национальной статистики.

Задачей комиссии является выработка предложений по решению организационных и инструктивных вопросов, возникающих при организации и проведении национальной сельскохозяйственной переписи РК в 2025 году.



