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Законодательство РК

В Казахстане создана комиссия по подготовке к проведению сельскохозяйственной переписи в 2025 году

В Казахстане создана комиссия по подготовке к сельскохозяйственной переписи 2025 года Фото: gov.kz
Премьер-министр Казахстана подписал распоряжение от 29 декабря 2023 года "О создании специальной комиссии по решению организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи РК в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

"Создать специальную комиссию по решению организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году", – говорится в распоряжении. 

В состав комиссии вошли:

  • заместитель премьер-министра РК, председатель
  • руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, заместитель председателя
  • директор Департамента статистики сельского хозяйства и национальных переписей Бюро национальной статистики, секретарь
  • первый вице-министр национальной экономики РК
  • первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК
  • вице-министр сельского хозяйства РК
  • вице-министр культуры и информации РК
  • вице-министр труда и социальной защиты населения РК
  • вице-министр водных ресурсов и ирригации РК
  • заместитель министра внутренних дел РК
  •  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
  • первый заместитель акима Акмолинской области
  • первый заместитель акима области Жетісу
  • первый заместитель акима Кызылординской области
  • первый заместитель акима Павлодарской области
  • первый заместитель акима Северо-Казахстанской области
  • заместитель акима города Астаны
  • заместитель акима города Алматы
  • заместитель акима города Шымкента
  • заместитель акима Актюбинской области
  • заместитель акима Алматинской области
  • заместитель акима Атырауской области
  • заместитель акима Западно-Казахстанской области
  • заместитель акима Жамбылской области
  • заместитель акима Карагандинской области
  • заместитель акима Костанайской области
  • заместитель акима Мангистауской области
  • заместитель акима Восточно-Казахстанской области
  • заместитель акима Туркестанской области
  • заместитель акима области Абай
  • заместитель акима области Улытау

Также утверждено Положение о специальной комиссии по решению организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи.

Рабочим органом комиссии является Бюро национальной статистики.

Задачей комиссии является выработка предложений по решению организационных и инструктивных вопросов, возникающих при организации и проведении национальной сельскохозяйственной переписи РК в 2025 году.


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