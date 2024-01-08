В Казахстане создана комиссия по подготовке к проведению сельскохозяйственной переписи в 2025 году
"Создать специальную комиссию по решению организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году", – говорится в распоряжении.
В состав комиссии вошли:
- заместитель премьер-министра РК, председатель
- руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, заместитель председателя
- директор Департамента статистики сельского хозяйства и национальных переписей Бюро национальной статистики, секретарь
- первый вице-министр национальной экономики РК
- первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК
- вице-министр сельского хозяйства РК
- вице-министр культуры и информации РК
- вице-министр труда и социальной защиты населения РК
- вице-министр водных ресурсов и ирригации РК
- заместитель министра внутренних дел РК
- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- первый заместитель акима Акмолинской области
- первый заместитель акима области Жетісу
- первый заместитель акима Кызылординской области
- первый заместитель акима Павлодарской области
- первый заместитель акима Северо-Казахстанской области
- заместитель акима города Астаны
- заместитель акима города Алматы
- заместитель акима города Шымкента
- заместитель акима Актюбинской области
- заместитель акима Алматинской области
- заместитель акима Атырауской области
- заместитель акима Западно-Казахстанской области
- заместитель акима Жамбылской области
- заместитель акима Карагандинской области
- заместитель акима Костанайской области
- заместитель акима Мангистауской области
- заместитель акима Восточно-Казахстанской области
- заместитель акима Туркестанской области
- заместитель акима области Абай
- заместитель акима области Улытау
Также утверждено Положение о специальной комиссии по решению организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи.
Рабочим органом комиссии является Бюро национальной статистики.
Задачей комиссии является выработка предложений по решению организационных и инструктивных вопросов, возникающих при организации и проведении национальной сельскохозяйственной переписи РК в 2025 году.