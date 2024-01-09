Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подросток получил тюремный срок в Павлодаре

Подросток получил тюремный срок в Павлодаре Фото: unsplash
В Павлодаре 16-летнего студента колледжа приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет irbistv.kz, приговор огласил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев:

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренным п. 1, 3, 5 ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". – Прим. ред.) УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних".

В суде стало известно, что 16-летний студент павлодарского колледжа занялся незаконным бизнесом через Telegram, где вел переписку с работодателем – отправлял фотоотчеты с геолокациями мест, куда делал закладки.

Задержали подростка полицейские, обратив внимание на его странное поведение. При обыске в итоге нашли фасованные на дозы наркотики.

Как отмечается, подросток и его адвокат в суде пытались доказать, что сбытом наркотиков он занимался с другом – якобы тот ему и предложил подобный вид заработка. Однако доказательство вины знакомого не установлено.

После оглашения приговора подростка взяли под стражу в зале суда, он с трудом смог сдержать слезы.

Приговор не вступил в законную силу.

Материал по теме

Несовершеннолетние стали чаще совершать наркопреступления в Казахстане

27 ноября 2023 года в Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, кто становится легкой добычей наркодилеров. Подробнее по ссылке.

Читайте также

В Правила присвоения или продления статуса кандаса внесли изменения
Как будут присваивать статус кандаса: изменены правила
В Казахстане разработали концепцию развития госполитики в области промышленности безопасности
Как будет развиваться государственная политика в области промышленной безопасности
Дело Mudarabah Capital: апелляционный суд начался без участия подсудимых
Дело Mudarabah Capital: апелляционный суд начался без участия подсудимых
Динара Халдарова
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Морозы до -30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
авто
Поддельные номера у авто акима Талдыкоргана: в акимате подтвердили факт задержания
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
Автобусные линии появятся на центральной части пр. Райымбека в Алматы
В Алматы появится новая линия БРТ на центральной части Райымбека
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: