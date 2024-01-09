Подросток получил тюремный срок в Павлодаре

В Павлодаре 16-летнего студента колледжа приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет irbistv.kz, приговор огласил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев:

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренным п. 1, 3, 5 ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". – Прим. ред.) УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних".

В суде стало известно, что 16-летний студент павлодарского колледжа занялся незаконным бизнесом через Telegram, где вел переписку с работодателем – отправлял фотоотчеты с геолокациями мест, куда делал закладки.

Задержали подростка полицейские, обратив внимание на его странное поведение. При обыске в итоге нашли фасованные на дозы наркотики.

Как отмечается, подросток и его адвокат в суде пытались доказать, что сбытом наркотиков он занимался с другом – якобы тот ему и предложил подобный вид заработка. Однако доказательство вины знакомого не установлено.

После оглашения приговора подростка взяли под стражу в зале суда, он с трудом смог сдержать слезы.

Приговор не вступил в законную силу.

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