Какие обращения рассматривают в прокуратуре и как проводится прием граждан

Приказом генерального прокурора от 4 января 2024 года внесены изменения и дополнения по вопросам рассмотрения обращений и личного приема физических лиц и представителей юридических лиц в органах прокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в ведомствах Генеральной прокуратуры, Главной военной прокуратуре, Главной транспортной прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах рассматриваются:

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, поступившие из Администрации Президента РК, от депутатов палат Парламента РК (кроме депутатского запроса), Аппарата Правительства РК, Конституционного суда РК и Верховного суда РК, других административных органов, по которым требуется предоставление информации о результатах рассмотрения;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, взятые на контроль Генпрокуратурой;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) ведомств и территориальных органов Комитета, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратуры области и приравненной к ней прокуратуры, районной и приравненной к ней прокуратуры;

обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, по которым имеется решение (ответ) за подписью руководителя административного органа областного значения;

иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства, входящие в компетенцию ведомств, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратуры области и приравненной к ней прокуратуры, в соответствии с Конституционным законом и иными законами РК.

Обращение, сообщение, предложение, отклик, запрос направляются за подписью:



в Генеральной прокуратуре – руководителей структурных подразделений Генпрокуратуры, их заместителей, начальников управлений, сотрудников структурного подразделения по работе с обращениями и делопроизводству;

в Главной военной прокуратуре, Главной транспортной прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах – главного военного прокурора, главного транспортного прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров и их заместителей, руководителей аппаратов Главной военной прокуратуры, Главной транспортной прокуратуры, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур, старших помощников (помощников) Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров по работе с обращениями и делопроизводству;

в Академии – ректора, проректоров, руководителя Аппарата Академии;

в Комитете и его территориальных органах – руководителя, заместителей руководителя;

в Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры – председателя, заместителя председателя, начальников управлений;

в районных и приравненных к ним прокуратурах – районных и приравненных к ним прокуроров и их заместителей.

Предусматривается, что руководители ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, главный военный прокурор, главный транспортный прокурор, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры, либо лица, их замещающие, выносят решение (ответ) на обращение, сообщение, предложение, отклик, запрос и ходатайство:



об отмене обременяющего административного акта, вынесенного заместителями руководителей ведомств, главного военного прокурора, главного транспортного прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров либо обжаловании их решении ли действий (бездействия), в том числе по вопросам, связанным с предыдущими обращениями, сообщениями, предложениями, откликами и запросами, по которым ранее даны ответы за подписью их заместителей;

об отмене обременяющего административного акта, вынесенного заместителями руководителей ведомств, главного военного прокурора, главного транспортного прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров, и принятии нового административного акта;

об оставлении их без удовлетворения;

о направлении административного дела в административный орган, должностному лицу, чьи административные акт, административное действие (бездействие) обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению;

о совершении административного действия;

о принятии административного акта;

о прекращении административной процедуры, в том числе упрощенной административной процедуры;

поступившие из Администрации президента РК, от депутатов Палат Парламента РК (кроме депутатского запроса), Аппарата Правительства РК, Генеральной прокуратуры, других центральных государственных органов, требующие направления информации о результатах рассмотрения;

связанные с предыдущими обращениями, сообщениями, предложениями, откликами, запросами и ходатайствами, по которым ранее решение (ответ) вынесено руководителями территориальных органов Комитета, районными и приравненными к ним прокурорами;

иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства;

Заместители руководителей ведомств, учреждений и организаций образования прокуратуры выносят решение (ответ) на обращение, сообщение, предложение, отклик, запрос и ходатайство:

о совершении административного действия;

о направлении административного дела руководству нижестоящего органа прокуратуры, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению;

о направлении административного дела в административный орган, должностному лицу, чьи административные акт, административное действие (бездействие) обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению;

об обжаловании решений и (или) действий (бездействия) подчиненных сотрудников ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур, районных и приравненных к ним прокуроров, за исключением сообщений, по которым отказано в удовлетворении;

об оставлении без рассмотрения;

о предоставлении ответа, в том числе информации, по существу сообщения, предложения, отклика, запроса и ходатайства;

о прекращении административной процедуры, в том числе упрощенной административной процедуры;

о принятии к сведению;

иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства.

Прием граждан

Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц осуществляется следующими должностными лицами органов прокуратуры: генеральный прокурор, его заместители, руководители структурных подразделений Генпрокуратуры, их заместители, руководители ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, их заместители, главный военный и главный транспортный прокурор и их заместители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры, их заместители, руководители структурных подразделений ведомств, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур, прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры, их заместители, а также прокуроры органов прокуратуры.

Прием к генеральному прокурору, его заместителям, руководителям структурных подразделений Генеральной прокуратуры, ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, их заместителям, главному военному прокурору, главному транспортному прокурору, прокурорам областей и приравненным к ним прокурорам, их заместителям осуществляется по предварительной записи, а также по их поручениям.

При этом руководителями структурных подразделений Генеральной прокуратуры и их заместителями, ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, органов военной и транспортной прокуратур, областных прокуратур и приравненных к ним прокуратур, районных и приравненных к ним прокуратур приема иногородние посетители принимаются в день обращения, независимо от существующего графика.



Предусматривается, что с согласия заявителей прием генеральным прокурором и его заместителями, руководителями структурных подразделений, ведомств, органов главной и военной прокуратур, прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами, их заместителями, районными и приравненными к ним прокурорами, их заместителями, а также прокурорами, уполномоченными на осуществление приема, осуществляется посредством видеоконференцсвязи.



Предварительная запись на прием к руководителям ведомств, главному военному прокурору, главному транспортному прокурору, прокурору области и их заместителям осуществляется по вопросам, относящимся непосредственно к их компетенции, а также по поручению Генеральной прокуратуры.



При необходимости руководители ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, главный военный прокурор, главный транспортный прокурор, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры могут поручить прием заявителей своим заместителям.

Руководители структурных подразделений ведомств, главной военной и главной транспортной прокуратур, областных и приравненных к ним прокуратур, старшие помощники (помощники) прокуроров, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров проводят прием физических лиц и представителей юридических лиц по мере возникновения необходимости.

При этом предусматривается, что прием может проводиться с выездом в населенные пункты, а также на предприятия, в учреждения и организации.

Предварительная запись физических лиц и представителей юридических лиц на прием осуществляется ответственными сотрудниками после изучения представленных заявителем документов и материалов переписки с ним.

Не осуществляется запись на прием к руководителям ведомств, учреждений, организации образования прокуратуры, главному военному прокурору, главному транспортному прокурору, прокурору области и приравненному к нему прокурору и их заместителям:

лиц, ранее принятых по тому же вопросу, за исключением случаев, когда осуществление приема заявителей поручено Генеральной прокуратурой;

при оспаривании судебных актов по делам, находящимся в производстве суда, а также на действия судей при рассмотрении дел.

Учет обращений и контроль сроков рассмотрения обращений, поступивших с приема, осуществляется в Генеральной прокуратуре – старшим помощником генпрокурора, в ведомствах, учреждениях и организации образования прокуратуры, органах военной и транспортной прокуратур, в областных и приравненных к ним прокуратурах, в районных и приравненных к ним прокуратурах – ответственными сотрудниками, на которых возложена эта обязанность.

Основанием для снятия с контроля поступившего с приема обращения является окончательный мотивированный ответ заявителю.

В Генеральной прокуратуре учет принятых физических лиц и представителей юридических лиц в ЕИАС ведется экспертом (специалистом) структурного подразделения по работе с обращениями и делопроизводству, в прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах, в ведомствах, учреждениях, организации образования прокуратуры, в органах военной и транспортной прокуратур, районных и приравненных к ним прокуратурах – лицами, на которых возложена эта обязанность.

Приказ вводится в действие с 20 января 2024 года.