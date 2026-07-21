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Право

Рассмотрение обращений и прием граждан в органах прокуратуры: что изменилось

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 09:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральный прокурора приказом от 3 июля 2026 года внес изменения в ряд приказов, среди которых Инструкция по рассмотрению обращений в органах прокуратуры РК и Правила личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами органов прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что заявления и сообщения о совершенном или готовящемся уголовном правонарушении, жалобы на действия (бездействие) и решения административных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, рассматриваются в соответствии с УПК, а также нормативными правовыми актами Генерального прокурора по вопросам применения УПК.

Обращения и сообщения в сфере оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности рассматриваются в соответствии с законодательством РК об оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.

Депутатские запросы (в том числе по вопросам, связанным с реабилитацией граждан РК) рассматриваются в срок не более одного месяца со дня поступления запроса.

Все необходимые проверочные материалы по депутатскому запросу с проектом решения (ответа) или выступления на Курултае представляются Генеральному прокурору не позднее трех рабочих дней до истечения срока рассмотрения запроса.

Порядок рассмотрения обращений и сообщений лиц, задержанных, содержащихся под стражей и отбывающих уголовное наказание, определяется уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством РК.

Обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы, депутатские запросы и обращения с приложенными к ним документами, поступившие на бумажном носителе, регистрируются в день поступления и вносятся в цифровую систему по регистрации, рассмотрению и учету обращений, сообщений, предложений, откликов и запросов.

Обращения, сообщения, предложения, отклики и запросы, поступившие на Cаll-центр Генеральной прокуратуры, незамедлительно регистрируются в цифровой системе и передаются на рассмотрение в структурное подразделение по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры, в нижестоящих прокуратурах – сотрудникам, на которых возложена эта работа.

Первичные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления в Генеральную прокуратуру направляются для рассмотрения в нижестоящие органы прокуратуры, другие административные органы и организации с письменным уведомлением заявителя.

Обращение, сообщение, предложение, отклик и запрос заявителя, поступившие по общедоступным цифровым системам и соответствующие требованиям статьи 62 Цифрового кодекса, подлежат рассмотрению.

При рассмотрении сообщения, предложения, отклика и запроса должностное лицо всесторонне, полно и объективно проверяет изложенные в нем доводы, устанавливает и исследует фактические обстоятельства, связанные с сообщением, предложением, откликом и запросом.

В случае необходимости получает объяснения должностных и иных лиц относительно обжалуемых действий и решений, по собственной инициативе в целях установления фактических обстоятельств административного дела истребует и изучает необходимые материалы, правильно определяет и применяет нормы законодательства РК при принятии решения по административному делу.

Сообщения о систематическом ущемлении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых нарушениях закона, не получивших должной оценки Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами (столицы и городов республиканского значения), а также сообщения о нарушениях конституционных прав и свобод граждан, имеющие большой общественный резонанс, по вопросам, затрагивающим интересы государства, группы людей и отдельных граждан, проверяются с выездом в соответствующий регион.

Решение о выезде для проведения проверки по таким сообщениям принимается Генеральным прокурором либо его заместителями на основании мотивированного рапорта руководителя структурного подразделения по результатам предварительного изучения материалов предыдущих проверок, в том числе нижестоящих прокуратур.

Рапорт о выезде для проведения проверки, внесенный Генеральному прокурору, согласовывается с курирующим заместителем Генерального прокурора.

Проверка проводится по утвержденному курирующим заместителем Генерального прокурора плану проверки.

План проверки включает наименование проверки, перечень вопросов, подлежащих проверке, с указанием должностных лиц, привлекаемых к проверке, продолжительность (дата начала и окончания) проверки.

Результаты проверки оформляются в виде справки с указанием выполненных мероприятий, возможных социальных последствий, вынесенных актов прокурорского надзора и реагирования, сведений о рассмотрении доводов заявителей либо предложений для их разрешения.

В Главной военной прокуратуре, Главной транспортной прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах (столицы и городов республиканского значения) решение о выезде в районные и приравненные к ним прокуратуры для проведения проверки по аналогичным сообщениям принимает Главный военный прокурор, Главный транспортный прокурор, прокурор области и приравненный к нему прокурор (столицы и города республиканского значения) на основании рапорта руководителя структурного подразделения, согласованного с курирующим заместителем Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, прокурора области и приравненного к нему прокурора.

Заместителями Генерального прокурора, руководителем Аппарата Генерального прокурора выносится решение на обращение, сообщение, предложение, отклик, запрос и ходатайство:

  • взятые на контроль президентом, премьер-министром, председателем Курултая, руководителем Администрации президента и его заместителями, председателем Конституционного суда, Секретарем Совета Безопасности РК, Уполномоченным по правам человека РК;
  • поступившие от помощников, советников президента, заместителей Секретаря Совета Безопасности, руководителей структурных подразделений Администрации президента, требующие направления информации о результатах рассмотрения;
  • об отмене обременяющего административного акта, вынесенного руководителями структурных подразделений Генеральной прокуратуры, Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурорами областей и приравненным к ним прокурорами (столицы и городов республиканского значения) либо обжаловании их решений и (или) действий (бездействия), а также решений или действий (бездействия) руководителей ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры, Главной военной прокуратуры, Главной транспортной прокуратуры, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров (столицы и городов республиканского значения);
  • об отмене обременяющего административного акта, вынесенного руководителями структурных подразделений Генеральной прокуратуры, Главным военным прокурором, Главным транспортным прокурором, прокурорами областей и приравненными к ним прокурорами (столицы и городов республиканского значения) и принятии нового административного акта;
  • связанные с предыдущими обращениями, сообщениями, предложениями, откликами, запросами и ходатайствами, на которые ранее вынесено решение (ответ) руководителями структурных подразделений Генеральной прокуратуры;
  • об оставлении их без удовлетворения;
  • поступившие с их личного приема;
  • о принятии административного акта;
  • иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта;

Руководителями структурных подразделений Генеральной прокуратуры либо лицами, их замещающими, выносится решение (ответ) на обращение, сообщение, предложение, отклик, запрос и ходатайство:

  • об отмене обременяющего административного акта, вынесенного заместителями руководителей структурных подразделений Генеральной прокуратуры, руководством Главной военной и Главной транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (столицы и городов республиканского значения) либо обжаловании их решений и (или) действий (бездействия), а также решений и (или) действий (бездействия) заместителей руководителей структурных подразделений Генеральной прокуратуры, руководства Главной военной и Главной транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (столицы и городов республиканского значения);
  • об отмене обременяющего административного акта, вынесенного заместителями руководителей структурных подразделений Генеральной прокуратуры, руководством Главной военной и Главной транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур (столицы и городов республиканского значения) и принятии нового административного акта;
  • о совершении административного действия;
  • о направлении административного дела руководству нижестоящего органа прокуратуры, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению;
  • о направлении административного дела в административный орган, должностному лицу, чьи административные акт, административное действие (бездействие) обжалуются, для осуществления административной процедуры с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению;
  • поступившие от заместителей премьер-министра, руководителя Канцелярии премьер-министра, депутатов Курултая (кроме депутатских запросов), председателей коллегий Верховного суда, руководителей политических партий, требующие направления информации о результатах рассмотрения;
  • об обжаловании решений и (или) действий (бездействия) подчиненных сотрудников, за исключением обращений, сообщений, по которым принято решение об отказе в их удовлетворении;
  • в сфере надзора за соблюдением законности в досудебном расследовании, по которым принято решение об отказе в удовлетворении;
  • о принятии административного акта;
  • о предоставлении ответа, в том числе информации, по существу сообщения, предложения, отклика, запроса и ходатайства;
  • о прекращении административной процедуры, в том числе упрощенной административной процедуры;
  • об оставлении без рассмотрения;
  • о принятии к сведению;
  • иные обращения, сообщения, предложения, отклики, запросы и ходатайства за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 2) настоящего пункта.

Помимо этого, изменения внесены в Правила личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами органов прокуратуры РК.

В частности говорится, что в зданиях органов внутренних дел, пенитенциарных и специальных учреждений (следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники, приемники-распределители, гауптвахты) прием физических лиц проводится дежурными прокурорами по утвержденному графику, который вывешивается в зданиях учреждений, с последующей фиксацией в Единой информационно-аналитической системе органов прокуратуры (ЕИАС) сведений о проведенном приеме, с указанием данных обратившегося и принятых мерах.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства проводится в соответствии с требованиями Инструкции по защите государственных секретов РК, Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях органов, ведомств, учреждений и организации образования прокуратуры РК.

При необходимости прием иностранных граждан и лиц без гражданства проводится с участием переводчика.

Обращения иностранных граждан и лиц без гражданства, поданные на приеме, рассматриваются в порядке, установленном законодательством РК, если международными договорами, ратифицированными РК, не предусмотрены иные правила их рассмотрения.

Районные и приравненные к ним прокуроры, их заместители прием могут проводить с выездом в населенные пункты, а также в предприятия, учреждения и организации.

Прием физических лиц дежурными прокурорами в органах внутренних дел, в пенитенциарных и специальных учреждениях (следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники, приемники-распределители, гауптвахты) проводится не реже одного раза в неделю.

Действия прокурора, уполномоченного на осуществление приема, фиксируются в цифровой системе "Автоматизированное рабочее место "Центр приема граждан" (АРМ "ЦПГ"), а также в ЕИАС.

Обращения, поступившие с приема, сканируются и регистрируются в ЕИАС. На обращениях ставится отметка "с личного приема".

Помимо этого поправки внесены в:

  • Правила ведения, использования и хранения сведений специального учета лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам.
  • Правила применения научно-технических средств фиксации хода и результатов следственных действий.
  • Правила ведения, использования и хранения сведений специального учета лиц, совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу.
  • Правила ведения, использования и хранения специальных учетов разыскиваемых лиц, скрывшихся от дознания, следствия, суда, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или осуществления пробационного контроля, разыскиваемых лиц, пропавших без вести, утративших связь с родственниками, лиц не способных сообщить о себе установочные данные, трупов, личность которых не установлена, и разыскиваемых лиц, являющихся должниками по исполнительным производствам, ответчиками по искам, предъявленным в интересах государства, а также о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровью, смертью кормильца.
  • Правила ведения, использования и хранения специальных учетов лиц, совершивших уголовные правонарушения, привлеченных и привлекаемых к уголовной ответственности и дактилоскопического учета задержанных, содержащихся под стражей и осужденных лиц.
  • Правила проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности системы органов прокуратуры Республики Казахстан и ряд других.

Изменения внесены в целях приведения документов в соответствие с новой Конституцией и Цифровым кодексом РК. В частности по тексту заменены понятия "информационная система" на "цифровая система", "иностранцы" на "иностранные граждане".

Приказ вводится в действие с 26 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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