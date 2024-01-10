В Казахстане планируют расширить функции АЗРК

Агентство по защите и развитию конкуренции подготовило проект указа президента, которым вносятся дополнения в компетенцию и функции агентства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Положении об АЗРК пункт 15 дополняется подпунктом следующего содержания:

"разработка и утверждение правил формирования перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилированным с ним лицам".

Как поясняется, проект направлен на расширение функций Агентства по защите и развитию конкуренции, касающихся разработки и утверждения правил формирования перечня видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилированным с ним лицам.



"Данные изменения направлены на улучшение функционирования товарных рынков и развития конкуренции, в том числе среди частных предпринимателей", – говорится в обосновании.

Также уточняется, что проект указа президента разработан в соответствии с решениями Высшего совета при Президенте РК по реформам от 5 мая 2022 года и направлен на пересмотр механизма формирования видов экономической деятельности, осуществляемых квазигосударственными организациями.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 января.