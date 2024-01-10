Кандасам при получении гражданства нужно будет предоставить дополнительную справку

МВД подготовило поправки в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменена статья о приеме в гражданство РК в упрощенном порядке.

Так, кандасы, у которых отсутствует постоянная регистрация, обращаются с заявлением на имя начальника ДП за получением разрешения на постоянное проживание и принятия гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, и одновременно к должностному лицу государства прибытия, принимающего решения по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства.

При этом к заявлению, помимо ранее утвержденных документов, они должны приобщить справку о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства.

Также дополнено, что ходатайство (заявление) о приеме в упрощенном порядке гражданства РК отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом:

имеет основания для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживания в РК (при подаче документов одновременно на получение разрешения на постоянное проживание в РК и принятие в гражданство РК в упрощенном (регистрационном) порядке.

Данные поправки вносятся в связи с законом "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.

Ранее мы рассказали о правилах проведения дактилоскопической регистрации. При этом казахстанцев будут дактилоскопировать при получении документов только с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства – в обязательном порядке.