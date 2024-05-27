Что должны знать желающие получить гражданство РК: новые поправки

МВД подготовило поправки в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, в том числе в упрощенном порядке, выхода из гражданства и определения принадлежности к гражданству РК.

Так, порядок приема в гражданство РК дополняется подпунктом о том, что к ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство РК прилагаются следующие документы:

сертификат о знании государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции РК и истории Казахстана.

Аналогичная норма добавлена и в порядок восстановления в гражданстве РК.

Вместе с тем уточняется, что ходатайство (заявление) о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом:

совершило преступление против человечества, предусмотренное международным правом, сознательно выступает против суверенитета и независимости Республики Казахстан;

призывает к нарушению единства и целостности территории РК;

осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности, здоровью населения;

разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка РК;

причастно к террористическим или экстремистским организациям или осуждено за террористические или экстремистские преступления;

находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда либо его деяния признаны судом как рецидив преступлений или опасный рецидив преступлений;

состоит в гражданстве другого государства (государств);

сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК либо без уважительной причины не представило необходимые документы в установленные сроки;

имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РК или за ее пределами;

совершило преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

совершило правонарушение в сфере экономики в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;

неоднократно в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве нарушило законодательство республики в области миграции населения;

утратило гражданство РК на основании подпунктов 1, 2 и 5 статьи 21 закона в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;

утратило гражданство РК на основании подпункта 8 части первой статьи 21 закона;

лишено гражданства республики на основании статьи 20-1 закона;

не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также вносится дополнение в Порядок регистрации утраты гражданства РК.

Так, говорится, что гражданство РК утрачивается в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства после приобретения гражданства РК.

Как пояснили в Комитете миграционной службы МВД, проектом предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Объемы и уровень знаний лиц, обращающихся на прием или восстановление в гражданстве, будет определяться уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Тесты на знание государственного языка, основы Конституции и истории Казахстана утверждаются Министерством науки и высшего образования, по результатам их прохождения будет выдаваться сертификат.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 июня.

Ранее в МВД рассказали о новых основаниях для отказа в приеме в гражданство Казахстана.