Что должны знать желающие получить гражданство РК: новые поправки
Так, порядок приема в гражданство РК дополняется подпунктом о том, что к ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство РК прилагаются следующие документы:
- сертификат о знании государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции РК и истории Казахстана.
Аналогичная норма добавлена и в порядок восстановления в гражданстве РК.
Вместе с тем уточняется, что ходатайство (заявление) о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом:
- совершило преступление против человечества, предусмотренное международным правом, сознательно выступает против суверенитета и независимости Республики Казахстан;
- призывает к нарушению единства и целостности территории РК;
- осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности, здоровью населения;
- разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка РК;
- причастно к террористическим или экстремистским организациям или осуждено за террористические или экстремистские преступления;
- находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда либо его деяния признаны судом как рецидив преступлений или опасный рецидив преступлений;
- состоит в гражданстве другого государства (государств);
- сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК либо без уважительной причины не представило необходимые документы в установленные сроки;
- имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РК или за ее пределами;
- совершило преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
- совершило правонарушение в сфере экономики в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;
- неоднократно в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве нарушило законодательство республики в области миграции населения;
- утратило гражданство РК на основании подпунктов 1, 2 и 5 статьи 21 закона в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;
- утратило гражданство РК на основании подпункта 8 части первой статьи 21 закона;
- лишено гражданства республики на основании статьи 20-1 закона;
- не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.
Также вносится дополнение в Порядок регистрации утраты гражданства РК.
Так, говорится, что гражданство РК утрачивается в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства после приобретения гражданства РК.
Как пояснили в Комитете миграционной службы МВД, проектом предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.
Объемы и уровень знаний лиц, обращающихся на прием или восстановление в гражданстве, будет определяться уполномоченным органом в области науки и высшего образования.
Тесты на знание государственного языка, основы Конституции и истории Казахстана утверждаются Министерством науки и высшего образования, по результатам их прохождения будет выдаваться сертификат.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 июня.
Ранее в МВД рассказали о новых основаниях для отказа в приеме в гражданство Казахстана.