Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что должны знать желающие получить гражданство РК: новые поправки

новые основания для отказа получения гражданства РК, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
МВД подготовило поправки в Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, в том числе в упрощенном порядке, выхода из гражданства и определения принадлежности к гражданству РК.

Так, порядок приема в гражданство РК дополняется подпунктом о том, что к ходатайству (заявлению) о приеме в гражданство РК прилагаются следующие документы:

  • сертификат о знании государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции РК и истории Казахстана.

Аналогичная норма добавлена и в порядок восстановления в гражданстве РК.

Вместе с тем уточняется, что ходатайство (заявление) о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом:

  • совершило преступление против человечества, предусмотренное международным правом, сознательно выступает против суверенитета и независимости Республики Казахстан;
  • призывает к нарушению единства и целостности территории РК;
  • осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб национальной безопасности, здоровью населения;
  • разжигает межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду, противодействует функционированию государственного языка РК;
  • причастно к террористическим или экстремистским организациям или осуждено за террористические или экстремистские преступления;
  • находится в международном розыске, отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда либо его деяния признаны судом как рецидив преступлений или опасный рецидив преступлений;
  • состоит в гражданстве другого государства (государств);
  • сообщило о себе ложные сведения при обращении с ходатайством о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК либо без уважительной причины не представило необходимые документы в установленные сроки;
  • имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории РК или за ее пределами;
  • совершило преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
  • совершило правонарушение в сфере экономики в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;
  • неоднократно в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве нарушило законодательство республики в области миграции населения;
  • утратило гражданство РК на основании подпунктов 1, 2 и 5 статьи 21 закона в течение пяти лет до обращения с заявлением о приеме в гражданство РК или восстановлении в гражданстве РК;
  • утратило гражданство РК на основании подпункта 8 части первой статьи 21 закона;
  • лишено гражданства республики на основании статьи 20-1 закона;
  • не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также вносится дополнение в Порядок регистрации утраты гражданства РК.

Так, говорится, что гражданство РК утрачивается в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства после приобретения гражданства РК.

Как пояснили в Комитете миграционной службы МВД, проектом предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Объемы и уровень знаний лиц, обращающихся на прием или восстановление в гражданстве, будет определяться уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Тесты на знание государственного языка, основы Конституции и истории Казахстана утверждаются Министерством науки и высшего образования, по результатам их прохождения будет выдаваться сертификат.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 июня.

Ранее в МВД рассказали о новых основаниях для отказа в приеме в гражданство Казахстана.

Читайте также

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет
Пострадавшие во время чрезвычайных ситуаций казахстанцы смогут поступить в вузы по квоте
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
Школа, школьный кабинет, класс, пустой класс, занятия, дистанционное обучение, канцелярские товары, школьные принадлежности
В Казахстане изменят сроки и предметы для сдачи творческих экзаменов при поступлении
Лариса Черненко
Открытые НПА МВД РК Казахстан 2024 год Гражданство
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: