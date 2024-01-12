Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане создан научно-технический совет при Минэнерго

В Казахстане создан научно-технический совет по рассмотрению научно-исследовательских работ Фото: Zakon.kz
Министр энергетики подписал приказ от 29 декабря 2023 года "О создании Научно-технического совета по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ Министерства энергетики РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать Научно-технический совет по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ Министерства энергетики Республики Казахстан", – говорится в документе. 

Также утверждены положение о Научно-техническом совете и его состав.

НТС является консультативно-совещательным органом и создается с целью эффективного содействия реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, а также координации работ по проведению научных исследований в регулируемых сферах Министерства энергетики.

 Деятельность НТС направлена на решение следующих основных задач:

  • рассмотрение проектов и программ научных исследований в регулируемых сферах Минэнергетики;
  • координацию работ по проведению научных исследований в соответствии с Правилами финансирования научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ недропользователями в период добычи углеводородов и урана.

НТС выполняет следующие функции:

  • формирование перечня приоритетных отраслевых направлений для проведения научных исследований и проектов цифровизации в регулируемых сферах уполномоченного органа и его актуализация;
  • рассмотрение и согласование проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации недропользователей;
  • выработка рекомендаций по дальнейшему использованию выполненных научных исследований и проектов цифровизации;
  • рассмотрение и рекомендация к принятию ежегодных (для проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации со сроком реализации более одного года) и (или) итоговых отчетов о ходе исполнения проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации, представленных недропользователями.

Состав НТС формируется Министерством энергетики с учетом предложений и рекомендаций государственных органов, научного сообщества и субъектов частного предпринимательства, и утверждается первым руководителем.

В состав членов НТС входят ведущие ученые страны, опытные специалисты организаций, специализирующихся в областях сфер регулирования уполномоченного органа.

При этом ведущие ученые, включаемые в состав НТС:

  • должны быть гражданами РК;
  • иметь степень доктора (PhD), доктора по профилю, доктора или кандидата наук или заниматься научной и или научно-технической деятельностью в зарубежных научных организациях, организациях высшего и  послевузовского образования;
  • иметь стаж научно-исследовательской или научно-технической работы в регулируемых сферах уполномоченного органа не менее 5 лет.

Не более 50% от состава НТС формируется из работников и экспертов, имеющих стаж работы не менее 5 лет в сферах, предусмотренных соответствующей секцией НТС:

  • государственных органах;
  • организациях с государственным участием;
  • национальных управляющих холдингах, национальных институтах развития, национальных компаниях;
  • общественных объединениях и ассоциациях, субъектах частного предпринимательства и их объединениях.

В состав НТС не включаются:

  • первые руководители научно-исследовательских организаций, являющихся аккредитованными субъектами научной и/или научно-технической деятельности;
  • более двух представителей от организаций.

Утвержденный состав НТС публикуется на официальном интернет-ресурсе Минэнерго.

Председателем НТС является вице-министр энергетики РК, курирующий вопросы НТС.

Состав первого научно-технического совета уже утвержден, в него вошли 11 представителей Минэнерго, 44 ассоциированных члена и 10 представителей других организаций.

Приказ вводится в действие с 22 января 2024 года.

Читайте также

В Казахстане реорганизуют Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования реорганизуют в Казахстане
Могут ли обратиться в Конституционный суд юридические лица
Могут ли обратиться в Конституционный суд юридические лица
В Казахстане расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога
В Казахстане расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога
Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала неоднозначный пост
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: