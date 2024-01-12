В Казахстане создан научно-технический совет при Минэнерго

Министр энергетики подписал приказ от 29 декабря 2023 года "О создании Научно-технического совета по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ Министерства энергетики РК", сообщает Zakon.kz.

"Создать Научно-технический совет по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ Министерства энергетики Республики Казахстан", – говорится в документе.

Также утверждены положение о Научно-техническом совете и его состав.

НТС является консультативно-совещательным органом и создается с целью эффективного содействия реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, а также координации работ по проведению научных исследований в регулируемых сферах Министерства энергетики.

Деятельность НТС направлена на решение следующих основных задач:

рассмотрение проектов и программ научных исследований в регулируемых сферах Минэнергетики;

координацию работ по проведению научных исследований в соответствии с Правилами финансирования научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ недропользователями в период добычи углеводородов и урана.

НТС выполняет следующие функции:

формирование перечня приоритетных отраслевых направлений для проведения научных исследований и проектов цифровизации в регулируемых сферах уполномоченного органа и его актуализация;

рассмотрение и согласование проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации недропользователей;

выработка рекомендаций по дальнейшему использованию выполненных научных исследований и проектов цифровизации;

рассмотрение и рекомендация к принятию ежегодных (для проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации со сроком реализации более одного года) и (или) итоговых отчетов о ходе исполнения проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации, представленных недропользователями.

Состав НТС формируется Министерством энергетики с учетом предложений и рекомендаций государственных органов, научного сообщества и субъектов частного предпринимательства, и утверждается первым руководителем.

В состав членов НТС входят ведущие ученые страны, опытные специалисты организаций, специализирующихся в областях сфер регулирования уполномоченного органа.

При этом ведущие ученые, включаемые в состав НТС:



должны быть гражданами РК;

иметь степень доктора (PhD), доктора по профилю, доктора или кандидата наук или заниматься научной и или научно-технической деятельностью в зарубежных научных организациях, организациях высшего и послевузовского образования;

иметь стаж научно-исследовательской или научно-технической работы в регулируемых сферах уполномоченного органа не менее 5 лет.

Не более 50% от состава НТС формируется из работников и экспертов, имеющих стаж работы не менее 5 лет в сферах, предусмотренных соответствующей секцией НТС:

государственных органах;

организациях с государственным участием;

национальных управляющих холдингах, национальных институтах развития, национальных компаниях;

общественных объединениях и ассоциациях, субъектах частного предпринимательства и их объединениях.

В состав НТС не включаются:

первые руководители научно-исследовательских организаций, являющихся аккредитованными субъектами научной и/или научно-технической деятельности;

более двух представителей от организаций.

Утвержденный состав НТС публикуется на официальном интернет-ресурсе Минэнерго.



Председателем НТС является вице-министр энергетики РК, курирующий вопросы НТС.

Состав первого научно-технического совета уже утвержден, в него вошли 11 представителей Минэнерго, 44 ассоциированных члена и 10 представителей других организаций.

Приказ вводится в действие с 22 января 2024 года.