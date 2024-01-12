В Казахстане создан научно-технический совет при Минэнерго
"Создать Научно-технический совет по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ Министерства энергетики Республики Казахстан", – говорится в документе.
Также утверждены положение о Научно-техническом совете и его состав.
НТС является консультативно-совещательным органом и создается с целью эффективного содействия реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, а также координации работ по проведению научных исследований в регулируемых сферах Министерства энергетики.
Деятельность НТС направлена на решение следующих основных задач:
- рассмотрение проектов и программ научных исследований в регулируемых сферах Минэнергетики;
- координацию работ по проведению научных исследований в соответствии с Правилами финансирования научно-исследовательских, научно-технических или опытно-конструкторских работ недропользователями в период добычи углеводородов и урана.
НТС выполняет следующие функции:
- формирование перечня приоритетных отраслевых направлений для проведения научных исследований и проектов цифровизации в регулируемых сферах уполномоченного органа и его актуализация;
- рассмотрение и согласование проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации недропользователей;
- выработка рекомендаций по дальнейшему использованию выполненных научных исследований и проектов цифровизации;
- рассмотрение и рекомендация к принятию ежегодных (для проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации со сроком реализации более одного года) и (или) итоговых отчетов о ходе исполнения проектов и программ научных исследований и проектов цифровизации, представленных недропользователями.
Состав НТС формируется Министерством энергетики с учетом предложений и рекомендаций государственных органов, научного сообщества и субъектов частного предпринимательства, и утверждается первым руководителем.
В состав членов НТС входят ведущие ученые страны, опытные специалисты организаций, специализирующихся в областях сфер регулирования уполномоченного органа.
При этом ведущие ученые, включаемые в состав НТС:
- должны быть гражданами РК;
- иметь степень доктора (PhD), доктора по профилю, доктора или кандидата наук или заниматься научной и или научно-технической деятельностью в зарубежных научных организациях, организациях высшего и послевузовского образования;
- иметь стаж научно-исследовательской или научно-технической работы в регулируемых сферах уполномоченного органа не менее 5 лет.
Не более 50% от состава НТС формируется из работников и экспертов, имеющих стаж работы не менее 5 лет в сферах, предусмотренных соответствующей секцией НТС:
- государственных органах;
- организациях с государственным участием;
- национальных управляющих холдингах, национальных институтах развития, национальных компаниях;
- общественных объединениях и ассоциациях, субъектах частного предпринимательства и их объединениях.
В состав НТС не включаются:
- первые руководители научно-исследовательских организаций, являющихся аккредитованными субъектами научной и/или научно-технической деятельности;
- более двух представителей от организаций.
Утвержденный состав НТС публикуется на официальном интернет-ресурсе Минэнерго.
Председателем НТС является вице-министр энергетики РК, курирующий вопросы НТС.
Состав первого научно-технического совета уже утвержден, в него вошли 11 представителей Минэнерго, 44 ассоциированных члена и 10 представителей других организаций.
Приказ вводится в действие с 22 января 2024 года.