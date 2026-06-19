Сколько тратят на научно-технические исследования в мире и Казахстане

Казахстан является лидером Центральной Азии по затратам на развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщает Zakon.kz.

Согласно мировым стандартам, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы считаются одним из ключевых показателей научно-технического развития того или иного государства.

Уровень расходов на НИОКР выражается в процентах от валового внутреннего продукта, а сами показатели расходов рассчитываются на основе данных статистики государств и международных организаций, которые аккумулируются Институтом статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute for Statistics).

В этом ключе, согласно последнему исследованию, Казахстан на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выделяет около 0,14% от общего ВВП, что определенно больше, чем во всех остальных странах Центральной Азии.

Мировые лидеры

Больше всех в мире на опытно-конструкторские работы и развитие своего научно-технического сектора в целом ежегодно тратит Израиль. Его доля вложения в этот сектор составляет 6,02% от общего ВВП страны.

На втором месте по этому показателю по итогам 2025 года расположился Лихтенштейн – 5,87% от ВВП. Ну, а третье место в мире по уровню затрат на развитие НИОКР занимает Южная Корея, где на научно-технические исследования и разработки ежегодно выделяют около 5,21% от валового внутреннего продукта.

В топ-10 стран мира с наибольшими ежегодными расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы также вошли Соединенные Штаты Америки (3,59% ВВП), Швеция (3,41% ВВП), Бельгия (3,41% ВВП), Япония (3,41% ВВП), Швейцария (3,31% ВВП), Австрия (3,20% ВВП) и Германия (3,13% ВВП).

Ситуация в СНГ

Первое место среди стран СНГ по уровню затрат на развитие своего научно-технического сектора в 2025 году занимала Россия. Ее уровень расходов на НИОКР составил 0,93% от общего валового внутреннего продукта.

Вторым государством по расходам на НИОКР на пространстве СНГ является Беларусь, где выделяется на развитие отрасли около 0,58% ВВП. Ну, а третьим – Азербайджан. Там сегодня на эту отрасль выделяется примерно 0,18% от общего ВВП государства.

Следом за ними по уровню ежегодных затрат на развитие вышеуказанного сектора идут Армения (018% от ВВП), Казахстан (0,14% от ВВП), Узбекистан (0,13% от ВВП), Таджикистан (0,09% от ВВП) и Кыргызстан (0,06% от ВВП).

Где тратят меньше всех

Меньше всех в мире на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы сегодня тратят в Мавритании и Мадагаскаре. Там на данное направление выделяют не более 0,01% от общего ВВП этих государств.

Чуть больше Мавритании и Мадагаскара на развитие научно-технического сектора в 2025 году тратили Мьянма (0,02% ВВП), Американские Виргинские Острова (0,03% ВВП), Папуа-Новая Гвинея (0,03% ВВП), Ангола (0,03% ВВП), Лаос (0,04% ВВП) и Монако (0,04% ВВП).