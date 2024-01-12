Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам

Министерство транспорта приказом от 5 января 2024 года обновило Правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования, сообщает Zakon.kz.

Правила нацелены на повышение эффективности и своевременности реализации автодорожных проектов международного и республиканского значения.

Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год, заемных средств, сборов за проезд по платным участкам автомобильных дорог и иных источников.

В правила добавлен ряд новых понятий:

общий график производства работ – документ, включаемый в тендерную документацию и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах по исполнению конкретных объемов работ по проекту, в физическом и денежном выражении;

– документ, включаемый в тендерную документацию и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах по исполнению конкретных объемов работ по проекту, в физическом и денежном выражении; график производства работ – документ, ежегодно составляемый после подписания общего графика производства работ или после начала каждого финансового года и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах по исполнению конкретных объемов работ по проекту в соответствующем году, в физическом и денежном выражении;

– документ, ежегодно составляемый после подписания общего графика производства работ или после начала каждого финансового года и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах по исполнению конкретных объемов работ по проекту в соответствующем году, в физическом и денежном выражении; сертификат промежуточной оплаты – акт выполненных работ по договору, содержащий в себе расчет объемов и суммы выполненных работ, подлежащих оплате;

– акт выполненных работ по договору, содержащий в себе расчет объемов и суммы выполненных работ, подлежащих оплате; ведомость объемов работ (ВОР) – документ, состоящий из нескольких частей и включающий в себя весь перечень материалов, оборудования, работ, отдельных дополнительных затрат, необходимых для реализации проекта, предоставляемый заказчиком потенциальным подрядчикам для заполнения предлагаемых стоимостей. В случае возникновения отдельных дополнительных затрат в пределах утвержденной ПСД, согласованных автором проекта, данные затраты компенсируются заказчиком;

– документ, состоящий из нескольких частей и включающий в себя весь перечень материалов, оборудования, работ, отдельных дополнительных затрат, необходимых для реализации проекта, предоставляемый заказчиком потенциальным подрядчикам для заполнения предлагаемых стоимостей. В случае возникновения отдельных дополнительных затрат в пределах утвержденной ПСД, согласованных автором проекта, данные затраты компенсируются заказчиком; гарантийный период – промежуток времени, на протяжении которого подрядчик гарантирует сохранение качества показателей и характеристики объекта, указанных в рамках ПСД и в соответствии с нормативной документацией;

– промежуток времени, на протяжении которого подрядчик гарантирует сохранение качества показателей и характеристики объекта, указанных в рамках ПСД и в соответствии с нормативной документацией; график мобилизации основной техники и оборудования – документ, включаемый в тендерную документацию и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах подрядчика по обеспечению проекта необходимой техникой и оборудованием с указанием количества и наименований (марок), предусмотренных в тендерной заявке;

– документ, включаемый в тендерную документацию и в последующем являющийся неотъемлемой частью договора, который содержит информацию о сроках и обязательствах подрядчика по обеспечению проекта необходимой техникой и оборудованием с указанием количества и наименований (марок), предусмотренных в тендерной заявке; декларация о соответствии – документ, удостоверяющий соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта согласно утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;

– документ, удостоверяющий соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта согласно утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов; сертификат об окончательном расчете – сертификат об оплате, выданный до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и ряд других терминов.

Как будут проводить работы по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию дорог

Реализация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе переданных в доверительное управление, осуществляется путем проведения тендерных процедур по определению подрядчика, в соответствии с законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

Объемы работ по среднему ремонту определяют в технической документации на основании результатов осмотров дорог и ведомостей дефектов. По технической документации для среднего ремонта существующих автомобильных дорог проводится ведомственная экспертиза.

Работы по текущему ремонту и содержанию автодорог общего пользования проводит Национальный оператор самостоятельно либо с привлечением подрядных компаний.

Проведение текущего ремонта и содержания автомобильных дорог планируют на основе результатов осмотров дорог по ведомостям дефектов, в пределах средств на текущий ремонт и содержание. При выполнении работ по текущему ремонту маршрутным способом допускается выполнение работ на основе дефектных актов и сметных расчетов. Содержание участков автомобильных дорог, находящихся на реконструкции, капитальном и среднем ремонте, производит подрядная организация, осуществляющая реализацию данных проектов.

Работы по диагностике и паспортизации автомобильных дорог осуществляют в соответствии с законодательством о государственных закупках уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам, а также путем государственного задания государственным предприятием, определяемым правительством.

При этом данные работы закупаются строго и только в соответствии с техническим заданием уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам, без включения дополнений и изменений в него.

В период диагностики на этапе формирования либо обновления базы данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, производятся работы по инструментальному обследованию для определения потребительских свойств на момент обследования.

До начала тендерных процедур по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения необходимы:

технико-экономическое обоснование и положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы;

ПСД и положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы;

план финансирования согласно нормативной продолжительности строительства, определяемого заказчиком согласно ПСД и утвержденный администратором бюджетных программ;

разрешительные документы по отведению земельных участков для реализации проекта, в том числе разрешения на строительство постоянных объектов, добычу сыпучих дорожно-строительных материалов.

После подписания договора в установленные договором сроки, подрядная организация на утверждение заказчику предоставляет проект производства работ, в котором содержатся решения по организации и технологии производства работ, план контроля качества, календарный график производства работ, план освоения денежных средств, ведомость потребности в строительных материалах, график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, потребность в кадрах строителей по основным категориям.

В свою очередь заказчик должен:

обеспечить передачу земельного участка, объекта и оборудования подрядчику для исполнения обязательств по договору;

уведомить органы государственно-архитектурного контроля и надзора для обеспечения начала работ;

участвовать в предварительном согласовании графика производства работ;

предварительно согласовать предложение и решение инженеров по продлению сроков договора, включению дополнительных объемов работ;

назначить инженера, который исполняет поручения в соответствии с договором;

ежеквартально осуществлять мониторинг реализации проекта и размещать результаты мониторинга на официальном интернет-ресурсе.

График мобилизации основной техники и оборудования составляется с учетом условия, что подрядчик в течение трех месяцев завершает мобилизацию основной техники и оборудования после даты начала работ.

Общий график производства работ составляется на весь период выполнения работ, начиная с даты начала работ.

В период проведения работ подрядчик:

принимает меры для поддержания на территории объекта работ свободных от любых препятствий во избежание опасности для находящихся на территории лиц;

обеспечивает ограждение, освещение, охрану и наблюдение за выполняемыми работами до момента их завершения и сдачи объекта в эксплуатацию;

обеспечивает выполнение временных работ в соответствии с утвержденной ПСД (включая дороги, тротуары, охрану и ограждение), которые необходимы в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий и их защиты. Подрядчик внедряет систему контроля качества для обеспечения соблюдения требований договора, и инженер уполномочен проверять любой аспект данной системы.

Помимо этого, подрядчик направляет инженеру уведомление не менее чем за 21 календарный день до предполагаемой даты поставки оборудования и основных компонентов других товаров, в том числе основных материалов на объект и полностью укомплектовывает объект всем необходимым для исполнения обязательств по договору.

Перед применением любого материала в работах подрядчик предварительно представляет все стандартные образцы данных материалов на утверждение инженера с предоставлением данных о производителе, по качеству и рекомендации по способу их использования. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Персонал заказчика, автора и инженера имеют доступ на объект для проведения испытания, измерения качества материалов на любом этапе строительства, включая предоставление подрядчиком разрешения и защитного оборудования.

При этом по итогам результатов испытания подрядчик также обеспечивает качество применяемых материалов.

Инженер принимает незамедлительно действия по всем претензиям подрядчика и заказчика. При этом с целью достижения соглашения, инженер проводит консультации со всеми сторонами в течение 28 календарных дней с момента получения претензий.

Подрядчик завершает работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в течение срока, предусмотренного договором, с прохождением испытаний слоев покрытия дороги, тестов на определение ровности и получением акта ввода объекта в эксплуатацию.

В ведомость объема работ (ВОР) вносят изменения путем оформления заявки в случаях:

выявления дополнительных объемов работ, не предусмотренных в ПСД;

необходимости внесения изменений в ранее принятые технические решения, указанные в договоре;

уточнения физических объемов работ по результатам их выполнения.

Заявки на изменения перед их утверждением подлежат предварительному согласованию с заказчиком в случаях:

увеличения общей стоимости ВОР;

влияния изменений на сроки строительных работ и исполнения договора.

Работы, части работ или объект принимаются по итогам получения положительных результатов проведения проверок, испытаний и тестов.

По результатам проведения проверок, испытаний и тестов подрядчик направляет уведомление инженеру и автору о необходимости ввода объекта в эксплуатацию.

Со дня получения данного уведомления инженер запрашивает у подрядчика декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту.

Гарантийный срок

Период гарантийного обеспечения подрядчика начинается с момента подписания заказчиком акта о вводе объекта в эксплуатацию.

Гарантии качества на конструктивные элементы и работы при проектировании обеспечивают нормативные гарантийные сроки, определенные показателями эксплуатационного состояния, сроками устранения дефектов, их нормативным значением и значимостью в весенне-летне-осенний и зимний период по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, в том числе для:

земляного полотна и слоев основания дорожной одежды – не менее 5 лет;

покрытия из цементобетона – не менее 5 лет;

мостов, путепроводов, тоннелей, эстакад – не менее 5 лет;

водопропускных труб – не менее 5 лет;

барьерных ограждений – не менее 5 лет;

верхнего слоя покрытия из асфальтобетона – не менее 5 лет;

нижнего слоя покрытия – не менее 5 лет;

слоев износа – не менее 3 лет;

дорожных знаков – не менее 3 лет;

сигнальных столбиков – не менее 2 лет;

дорожной разметки – не менее 6 месяцев.

Подрядчик выполняет все работы по устранению выявленных (образовавшихся) дефектов и замечаний в соответствии с полученным уведомлением от заказчика и (или) инженера не позднее даты истечения гарантийного периода на работы либо участок работ.

По истечении гарантийного периода инженер по итогам устранения всех дефектов и замечаний со стороны подрядчика составляет и направляет подрядчику свидетельство о надлежащем выполнении договора.

Как будут финансировать работы по строительству, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог

Стоимость работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения определяется на основе сметных норм и расценок.

При проведении тендерных процедур заказчик составляет перечень технических заданий, подлежащих выполнению. Потенциальный поставщик предоставляет ценовое предложение (расценку) по каждому виду работ с учетом налогов, накладных расходов, страхования, монтажа, стоимости оборудования, материалов, затраты на рабочую силу, прибыли.

Объемы, представленные в перечне (ВОР) являются резервными. Основанием для оплаты являются фактически выполненные объемы работ, измеренные и оцененные инженером, согласно ВОР, предложенных подрядчиком на момент тендера.

Стоимость за единицу работ, указанных в ВОР в составе тендерной документации заказчика, может отличаться от ВОР указанной в тендерной заявке подрядчика. Подрядчику при проведении тендера предоставлено право самому определить единичные расценки на каждый вид работ ВОР и вносить изменения (уточнения) в объемах и видах работ по результатам детального анализа технико-экономического обоснования и (или) ПСД.

Расценки, указанные в ВОР, подлежат изменениям в случаях:

по превышающим дополнительным объемам работ более чем на 10%, предусмотренных в договоре;

превышения суммы договора более чем на 10%.

Заказчик после подписания договора в течение 30 календарных дней с момента предоставления подрядчиком обеспечения возврата аванса, оплачивает аванс в размере до 30% от стоимости договора.

Инженер в течение 28 календарных дней с момента получения отчета от подрядчика выпускает промежуточный сертификат оплаты, в случае если сумма сертификата составляет выше 1% от общей стоимости договора.

При этом сертификат промежуточной оплаты не является подтверждающим документом принятия качественно выполненных работ.

Заказчик выплачивает подрядчику суммы по сертификатам промежуточной оплаты в течение 30 календарных дней с момента утверждения инженером. Любые несоответствия устраняются и компенсируются следующим платежом подрядчику.

Если заказчик задерживает оплату по сертификату промежуточной оплаты, подрядчик не менее чем за 21 календарный день уведомляет заказчика о приостановке работ либо снижения темпов работ.

Подрядчик ежемесячно не позднее 20 числа отчетного месяца, представляет заказчику посредством Единой информационной системы (Е-Qurylys), подписанные ключами ЭЦП, акты выполненных работ с приложением исполнительно-технической документации, сертификатов промежуточной оплаты и иные документы, определяемые заказчиком по договору. Заказчик рассматривает и подписывает представленные подрядчиком документы в течение 5 рабочих дней со дня их получения в полном объеме.

В случае отказа от их подписания заказчик направляет подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием на недостатки в представленных документах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных работ заказчиком не подписываются, а работы считаются не выполненными.

Сертификат промежуточной оплаты подлежит согласованию заказчиком и оплате после согласования его инженером в течение 28 календарных дней, за исключением случаев:

выявления заказчиком несоответствий или ошибок в утвержденном сертификате промежуточной оплате;

приостановки финансирования проекта;

секвестрования проекта бюджета;

проведения судебных разбирательств с подрядчиком, связанных с выполнением работ на текущем объекте или другом объекте заказчика выполнением работ на котором задействован тот же подрядчик;

выявления коррупционных или мошеннических действий со стороны подрядчика;

обнаружения случаев, влияющих на принятие решение заказчика по расторжению договора.

В случаях несогласования заказчиком сертификата промежуточной оплаты по причинам приостановки финансирования и секвестирования проекта бюджета на срок более 3 месяцев с даты получения сертификатов промежуточной оплаты на согласование, подрядчик претендует на возмещение затрат по содержанию штата подрядчика.

Приказ вводится в действие 22 января 2024 года.