Строительство автодорог в Казахстане будут согласовывать с Минобороны
Фото: Zakon.kz
Приказом Минтранспорта от 26 февраля 2025 года внесены изменения в Правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике и т.д. автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
В частности, добавлено, что в рамках реализации работ по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения заказчик:
- согласовывает строительство и реконструкцию автомобильных дорог на стадии разработки проектно-сметной документации с Министерством обороны РК. Срок согласования составляет 14 календарных дней.
Кроме того, заказчик:
- обеспечивает передачу земельного участка, объекта и оборудования подрядчику для исполнения обязательств по договору;
- уведомляет органы государственно-архитектурного контроля и надзора для обеспечения начала работ;
- участвует в предварительном согласовании графика производства работ;
- предварительно согласовывает предложение и решение инженеров по продлению сроков договора, включению дополнительных объемов работ;
- назначает инженера, который исполняет поручения в соответствии с договором;
- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации проекта и размещает результаты мониторинга на официальном интернет-ресурсе.
Приказ вводится в действие с 16 марта 2025 года.
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