Строительство автодорог в Казахстане будут согласовывать с Минобороны

Приказом Минтранспорта от 26 февраля 2025 года внесены изменения в Правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике и т.д. автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлено, что в рамках реализации работ по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения заказчик:

согласовывает строительство и реконструкцию автомобильных дорог на стадии разработки проектно-сметной документации с Министерством обороны РК. Срок согласования составляет 14 календарных дней.

Кроме того, заказчик:

обеспечивает передачу земельного участка, объекта и оборудования подрядчику для исполнения обязательств по договору;

уведомляет органы государственно-архитектурного контроля и надзора для обеспечения начала работ;

участвует в предварительном согласовании графика производства работ;

предварительно согласовывает предложение и решение инженеров по продлению сроков договора, включению дополнительных объемов работ;

назначает инженера, который исполняет поручения в соответствии с договором;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации проекта и размещает результаты мониторинга на официальном интернет-ресурсе.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2025 года.