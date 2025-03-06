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Право

Строительство автодорог в Казахстане будут согласовывать с Минобороны

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 15:02 Фото: Zakon.kz
Приказом Минтранспорта от 26 февраля 2025 года внесены изменения в Правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике и т.д. автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлено, что в рамках реализации работ по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения заказчик:

  • согласовывает строительство и реконструкцию автомобильных дорог на стадии разработки проектно-сметной документации с Министерством обороны РК. Срок согласования составляет 14 календарных дней.

Кроме того, заказчик:

  • обеспечивает передачу земельного участка, объекта и оборудования подрядчику для исполнения обязательств по договору;
  • уведомляет органы государственно-архитектурного контроля и надзора для обеспечения начала работ;
  • участвует в предварительном согласовании графика производства работ;
  • предварительно согласовывает предложение и решение инженеров по продлению сроков договора, включению дополнительных объемов работ;
  • назначает инженера, который исполняет поручения в соответствии с договором;
  • ежеквартально осуществляет мониторинг реализации проекта и размещает результаты мониторинга на официальном интернет-ресурсе. 

Приказ вводится в действие с 16 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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