В Казахстане будет работать группа Французского агентства развития

Разработан проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Соглашение было одобрено правительством Казахстана 1 ноября 2023 года.

Группа ФАР уполномочена оказывать финансовое и техническое содействие в Казахстане.

Цель соглашения – определение правил, применимых к функционированию группы ФАР в РК, в котором, в частности, определяются правовые, налоговые и финансовые условия, применимые к статусу и деятельности группы.

Группа ФАР вправе:

осуществлять виды деятельности, четко перечисленные ниже;

вести переговоры и заключать любые виды контрактов, за исключением международных договоров;

принимать любые виды гарантий или обеспечения;

нанимать персонал из числа граждан РК, Франции или других государств.

Разрешенные виды деятельности группы ФАР в Казахстане:

предоставлять средства в евро, долларах США или любой другой валюте, а также любую форму финансового или технического содействия в соответствии со своим статусом и соглашением;



предоставлять консультационные услуги, услуги по техническому содействию и обучению государственным или частным структурам.

Каждый из вышеупомянутых видов деятельности является предметом отдельного договора, определяющего обязанности и обязательства сторон, которых касается рассматриваемый вид деятельности или операция.

Каждая сторона обязуется приложить все усилия для содействия выполнению действующих процедур, необходимых для вступления в силу такого договора.

Соглашение также предусматривает, что правительство Казахстана приложит максимальные усилия для содействия утверждению компетентными органами государственной власти деятельности группы ФАР (в зависимости от обстоятельств или согласно нормативным актам РК в ходе проработки и на этапе оценки.

Проект закона в ближайшее время будет внесен в Мажилис Парламента.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 января.

Соглашение было подписано во время официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.