Соглашение о функционировании группы Французского агентства развития: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон сегодня, 8 января 2025 года, опубликовала пресс-служба Акорды.

Примечательно, что для Французского агентства развития (ФАР) в Казахстане предусматриваются правовые, налоговые и финансовые условия.

23 октября 2024 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров уточнил, что группа ФАР вправе предоставлять средства в евро, долларах США или другой валюте и любую форму финансового или технического содействия в соответствии со своим статусом, а также консультационные услуги, услуги по техническому содействию и обучению государственным или частным структурам.

Она обладает правоспособностью, необходимой для осуществления своей деятельности в Казахстане, и может приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, за исключением земель, запрещенных к нахождению в частной собственности иностранных юридических лиц, а также обращаться в суд.

Группа ФАР и ее представительство не будут иметь статуса банка или какого-либо другого финансового учреждения, поэтому на нее не будут распространяться нормы местного банковского регулирования.