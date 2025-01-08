#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
527.23
544.05
5.05
Право

Соглашение о функционировании группы Французского агентства развития: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 18:10 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон сегодня, 8 января 2025 года, опубликовала пресс-служба Акорды.

Примечательно, что для Французского агентства развития (ФАР) в Казахстане предусматриваются правовые, налоговые и финансовые условия.

23 октября 2024 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров уточнил, что группа ФАР вправе предоставлять средства в евро, долларах США или другой валюте и любую форму финансового или технического содействия в соответствии со своим статусом, а также консультационные услуги, услуги по техническому содействию и обучению государственным или частным структурам.

Она обладает правоспособностью, необходимой для осуществления своей деятельности в Казахстане, и может приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, за исключением земель, запрещенных к нахождению в частной собственности иностранных юридических лиц, а также обращаться в суд.

Группа ФАР и ее представительство не будут иметь статуса банка или какого-либо другого финансового учреждения, поэтому на нее не будут распространяться нормы местного банковского регулирования.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане изменили правила выдачи лицензии на оказание специальных социальных услуг
Право
09:36, Сегодня
В Казахстане изменили правила выдачи лицензии на оказание специальных социальных услуг
Назначение и аттестация руководителя госпредприятия: обновлены правила
Право
09:03, Сегодня
Назначение и аттестация руководителя госпредприятия: обновлены правила
Для квазигоссектора установили предельный объем внешнего долга на текущий год
Право
16:42, 08 января 2025
Для квазигоссектора установили предельный объем внешнего долга на текущий год
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: