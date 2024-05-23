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Границы Мангистауской области изменили: подписано постановление

Границы Мангистауской области изменились в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:47 Фото: pxhere
Правительство постановлением от 17 мая 2024 года изменило границы Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию Мангистауской области земель между исходными линиями для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан шириной 12 морских миль общей площадью 1 638 837,5075 гектара, – говорится в тексте.
Новые границы Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:47

Фото: скриншот документа

Границы Мангистауской области обозначены следующим образом:

  • северная граница Мангистауской области проходит по действующим границам территорий административного подчинения Атырауской области;
  • северо-восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;
  • южная граница проходит по казахстанско-туркменской государственной границе;
  • юго-восточная граница проходит по казахстанско-узбекской государственной границе;
  • западная граница проходит по внешнему пределу территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море.

Экспликация земель, входящих в административно-территориальное подчинение Мангистауской области, между исходными линиями для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан шириной 12 морских миль Каспийского моря.

Площадь от границы области до 12 морских миль между исходными линиями для отсчета ширины и внешнего предела территориальных вод (моря) по Мангистауской области составляет 1 638 837,5075 га.

Из них площадь измененных границ Мангистауской области составляет от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря):

  • по городу Актау – 87171,2282 га;
  • по Бейнеускому району – 81805,1200 га;
  • по Каракиянскому району – 513287,6044 га;
  • по Мангистаускому району – 150105,7313 га;
  • по Мунайлинскому району – 49808,5611 га;
  • по Тупкараганскому району – 756659,2625 га.

Постановление вводится в действие со 2 июня 2024 года.

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