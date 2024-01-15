В Казахстане будут вести дежурную справочную карту страны

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 8 января 2024 года утверждена инструкция по ведению дежурной справочной карты РК, сообщает Zakon.kz.

Инструкция по ведению дежурной справочной карты РК определяет порядок ее ведения с отображением на ней таких изменений как:

по государственной границе РК, границам областей, районов и сельских округов;

по населенным пунктам, включая их наименования;

по географическим объектам и их наименованиям.

Ведение дежурной справочной карты осуществляется на основе номенклатурных листов топографической карты масштаба 1:100 000 последнего года издания.

На каждом листе дежурной справочной карты осуществляется дежурство за период между изданиями этого листа в целях:

обеспечения правильности изображения на издаваемых картах государственной границы РК – в соответствии с международными договорами и материалами демаркации и редемаркации государственной границы, административно-территориального деления РК – в соответствии с указами президента РК и нормативными правовыми актами правительства РК и местных представительных и исполнительных органов;

своевременного отражения на картах, издаваемых государственным предприятием уполномоченного органа в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, административно–территориальных преобразований и объектов новостроек;

накопления и анализа информации об изменениях географических объектов;

обеспечения информацией субъектов геодезической и картографической деятельности, научных, проектных, административных, хозяйственных, учебных учреждений и организаций РК.

Ведение дежурной справочной карты осуществляется по всей территории Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 23 января 2024 года.