В Казахстане утвердили перечень национальных регистров

Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 30 сентября 2024 года утвердил перечень национальных регистров, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень вошли 203 регистра, в том числе:

Регистр операторов технического осмотра автотранспортных средств.

Регистр автотранспортных средств.

Электронный регистр регистрации машин/сельхозтехника (ЕАСУ ГРСТ).

Регистр лиц без гражданства.

Регистр физических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.

Регистр по записям гражданского состояния.

Регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги.

Регистр кандидатов в усыновители и усыновителей.

Регистр сельскохозяйственных животных.

Регистр сельскохозяйственных предприятий.

Регистр владельцев магазинов беспошлинной торговли.

Регистр организаций начального и среднего образования.

Регистр объектов организаций дошкольного, среднего образования и ТиПО.

Регистр объектов системы газоснабжения.

Регистр ученых.

Регистр космических объектов и кандидатов в космонавты.

Регистр геологии.

Регистр грантополучателей.

Регистр научных проектов.

Государственный регистр лекарственных средств и медицинских изделий.

Регистр культовых зданий (сооружений).

Регистр трудовых мигрантов.

Регистр получателей социальных пособий.

Государственный кадастр животного мира.

Регистр частных судебных исполнителей.

Регистр физических лиц.

Регистр детей-сирот.

Регистр недропользователей.

Регистр земельных участков.

Регистр обучающихся и выпускников в организациях высшего и послевузовского образования.

Регистр преподавателей организаций высшего и послевузовского образования.

Регистр регулярных маршрутов междугородних, межобластных и международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

Регистр выдачи водительских удостоверений и т.д.

Весь список можно посмотреть в приказе.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.