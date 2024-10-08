Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане утвердили перечень национальных регистров

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:59 Фото: gov4c.kz
Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 30 сентября 2024 года утвердил перечень национальных регистров, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень вошли 203 регистра, в том числе:

  • Регистр операторов технического осмотра автотранспортных средств.
  • Регистр автотранспортных средств.
  • Электронный регистр регистрации машин/сельхозтехника (ЕАСУ ГРСТ).
  • Регистр лиц без гражданства.
  • Регистр физических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
  • Регистр по записям гражданского состояния.
  • Регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги.
  • Регистр кандидатов в усыновители и усыновителей.
  • Регистр сельскохозяйственных животных.
  • Регистр сельскохозяйственных предприятий.
  • Регистр владельцев магазинов беспошлинной торговли.
  • Регистр организаций начального и среднего образования.
  • Регистр объектов организаций дошкольного, среднего образования и ТиПО.
  • Регистр объектов системы газоснабжения.
  • Регистр ученых.
  • Регистр космических объектов и кандидатов в космонавты.
  • Регистр геологии.
  • Регистр грантополучателей.
  • Регистр научных проектов.
  • Государственный регистр лекарственных средств и медицинских изделий.
  • Регистр культовых зданий (сооружений).
  • Регистр трудовых мигрантов.
  • Регистр получателей социальных пособий.
  • Государственный кадастр животного мира.
  • Регистр частных судебных исполнителей.
  • Регистр физических лиц.
  • Регистр детей-сирот.
  • Регистр недропользователей.
  • Регистр земельных участков.
  • Регистр обучающихся и выпускников в организациях высшего и послевузовского образования.
  • Регистр преподавателей организаций высшего и послевузовского образования.
  • Регистр регулярных маршрутов междугородних, межобластных и международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
  • Регистр выдачи водительских удостоверений и т.д. 

Весь список можно посмотреть в приказе.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.

Читайте также

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
В Казахстане определили поставщика печатной продукции со специальной степенью защиты
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Кому и на каких условиях предоставят обезличенные базы персональных данных для проведения исследований
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Казахстане расширят сферу кредитования в АПК
Лариса Черненко
МЦРИАП Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Магнитная буря на Земле
На Земле началась магнитная буря, которую уже не ждали
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: