В Казахстане утвердили перечень национальных регистров
Фото: gov4c.kz
Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 30 сентября 2024 года утвердил перечень национальных регистров, сообщает Zakon.kz.
Всего в перечень вошли 203 регистра, в том числе:
- Регистр операторов технического осмотра автотранспортных средств.
- Регистр автотранспортных средств.
- Электронный регистр регистрации машин/сельхозтехника (ЕАСУ ГРСТ).
- Регистр лиц без гражданства.
- Регистр физических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением.
- Регистр по записям гражданского состояния.
- Регистр организаций, предоставляющих специальные социальные услуги.
- Регистр кандидатов в усыновители и усыновителей.
- Регистр сельскохозяйственных животных.
- Регистр сельскохозяйственных предприятий.
- Регистр владельцев магазинов беспошлинной торговли.
- Регистр организаций начального и среднего образования.
- Регистр объектов организаций дошкольного, среднего образования и ТиПО.
- Регистр объектов системы газоснабжения.
- Регистр ученых.
- Регистр космических объектов и кандидатов в космонавты.
- Регистр геологии.
- Регистр грантополучателей.
- Регистр научных проектов.
- Государственный регистр лекарственных средств и медицинских изделий.
- Регистр культовых зданий (сооружений).
- Регистр трудовых мигрантов.
- Регистр получателей социальных пособий.
- Государственный кадастр животного мира.
- Регистр частных судебных исполнителей.
- Регистр физических лиц.
- Регистр детей-сирот.
- Регистр недропользователей.
- Регистр земельных участков.
- Регистр обучающихся и выпускников в организациях высшего и послевузовского образования.
- Регистр преподавателей организаций высшего и послевузовского образования.
- Регистр регулярных маршрутов междугородних, межобластных и международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
- Регистр выдачи водительских удостоверений и т.д.
Весь список можно посмотреть в приказе.
Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.
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