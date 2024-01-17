В Казахстане разработали новые правила ведения реестра государственных услуг

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработало новые Правила ведения реестра государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

Порядок ведения реестра включает в себя следующие этапы:

анализ нормативных правовых актов РК на предмет выявления государственных услуг;

определение на основе проведенного анализа перечня государственных услуг, подлежащих к включению в реестр или исключению из реестра;

включение выявленных государственных услуг или исключение из реестра;

проведение мониторинга реестра на предмет актуализации (обновления) его содержания.

актуализация (обновление) сведений на веб-портале "электронного правительства" о государственных услугах, включенных в реестр.

Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом.

Для внесения изменений и дополнений в реестр центральные государственные органы и местные исполнительные органы:

ежегодно проводят инвентаризацию сведений о государственных услугах в реестре;

представляют в уполномоченный орган предложения или сведения по внесению в реестр изменений на государственном и русском языках.

Реестр утверждается или в него вносится изменения и дополнения по согласованию с уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и уполномоченным органом в сфере развития системы государственного управления.

Правила также определяют порядок выявления скрытых государственных услуг и внесения их в реестр государственных услуг.

Признаки "скрытой" государственной услуги.

Скрытая государственная услуга определяется по обращению физических или юридических лиц (в форме заявления или запроса):

Скрытая государственная услуга имеет конкретную, обычно типовую форму в рамках реализации государственной функции: в виде документа (справка, решение/постановление, выписка, протокол, копия, разрешение или лицензия), и в виде действия (регистрация в реестре/перечне или исключение из него, выделение пособий, и т.д.).

Скрытая государственная услуга имеет высокую статистику (рекомендуемый признак) и однотипность обращений.

Порядок выявления "скрытых" государственных услуг

Центральные государственные и местные исполнительные органы:

проводят анализ поступивших обращений физических и юридических лиц на предмет выявления "скрытых" государственных услуг;

на основе анализа "скрытых" государственных услуг формируют предложения в реестр государственных услуг;

представляют в уполномоченный орган предложения или сведения по внесению в реестр дополнений на государственном и русском языках;

при несогласии с включением "скрытой" услуги в реестр, вопрос включения "скрытой" государственной услуги выносится на Межведомственную комиссию по вопросам оказания государственных услуг.

Структура реестра

Реестр предусматривает:



наименование государственной услуги;

наименование подвида государственной услуги;

наименование центрального государственного органа, разрабатывающего подзаконный нормативный правовой акт, определяющий порядок оказания государственной услуги;

наименование подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок оказания государственной услуги.

Классификация реестра состоит из:

разделов, которые представляют собой группировку государственных услуг в зависимости от сфер общественных отношений;

подразделов, которые представляют собой группировку государственных услуг в зависимости от жизненных ситуаций услугополучателя;

порядковых номеров государственных услуг.

Государственной услуге присваивается восьмизначный индивидуальный классифицированный код в виде цифрового обозначения, который формируется из кодов всех уровней классификации реестра.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 января.

При этом ранее действовавшие Правила ведения реестра государственных услуг, утвержденные приказом министра национальной экономики от 20 ноября 2014 года утрачивают силу.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане расширят реестр госуслуг, в частности, в него включат так называемые "скрытые" услуги.