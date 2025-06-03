#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
511.37
583.73
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
511.37
583.73
6.46
Право

Разработаны правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, магазин, супермаркет, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 16:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство промышленности и строительства подготовило проект Правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют:

  • порядок формирования и ведения реестра,
  • оформления и подачи заявки о включении в реестр,
  • признания товара казахстанского происхождения,
  • верификацию заявителя,
  • оценку производства,
  • мониторинг реестра казахстанских товаропроизводителей,
  • основания для исключения из реестра казахстанских товаропроизводителей,
  • порядок формирования перечня условий, производственных и технологических операций, подтверждающих при включении в реестр казахстанских товаропроизводителей,
  • функции отраслевой и апелляционной комиссии,
  • полномочия участников процесса формирования реестра.

В Министерстве промышленности пояснили, что реестр повысит прозрачность и эффективность государственной поддержки казахстанских производителей. В результате будут исключены недобросовестные участники, обеспечена объективная оценка предприятий, автоматизировано подтверждение происхождения товаров. Данные меры будут способствовать развитию внутреннего рынка.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня 2025 года.

Мы рассказывали, как будет работать реестр казахстанских товаропроизводителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
В Казахстане утвержден новый стандарт оказания пульмонологической помощи
Право
12:31, Сегодня
В Казахстане утвержден новый стандарт оказания пульмонологической помощи
Министерству здравоохранения расширили функции
Право
11:38, Сегодня
Министерству здравоохранения расширили функции
Для каких целей местные исполнительные органы могут выпускать ценные бумаги
Право
11:10, Сегодня
Для каких целей местные исполнительные органы могут выпускать ценные бумаги
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: