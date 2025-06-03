Разработаны правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей

Министерство промышленности и строительства подготовило проект Правил ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют:

порядок формирования и ведения реестра,

оформления и подачи заявки о включении в реестр,

признания товара казахстанского происхождения,

верификацию заявителя,

оценку производства,

мониторинг реестра казахстанских товаропроизводителей,

основания для исключения из реестра казахстанских товаропроизводителей,

порядок формирования перечня условий, производственных и технологических операций, подтверждающих при включении в реестр казахстанских товаропроизводителей,

функции отраслевой и апелляционной комиссии,

полномочия участников процесса формирования реестра.

В Министерстве промышленности пояснили, что реестр повысит прозрачность и эффективность государственной поддержки казахстанских производителей. В результате будут исключены недобросовестные участники, обеспечена объективная оценка предприятий, автоматизировано подтверждение происхождения товаров. Данные меры будут способствовать развитию внутреннего рынка.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня 2025 года.

Мы рассказывали, как будет работать реестр казахстанских товаропроизводителей.