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В Казахстане расширят реестр госуслуг

В Казахстане расширят реестр госуслуг Фото: gov4c.kz
МЦРИАП подготовило изменения и дополнения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, в реестре появятся новые виды госуслуг социальной направленности:

  • Награждение подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" - Минтруда;
  • Выдача разрешений на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными - Минюст;
  • Предоставление сведений о зарегистрированных правах (обременениях) на сельскохозяйственную и специальную технику третьим лицам по запросам - МСХ;
  • Регистрация залога (прекращения залога) транспортных средств - МВД; 
  • Предоставление копий документов из регистрационного дела автотранспорта - МВД;
  • Выдача справок об отсутствии в залоге тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости - МСХ;
  • Выдача разрешений на проезд по автобусным линиям людям с особым потребностями и пенсионерам - МВД;
  • Выдача согласия на постановку на постоянную регистрацию арендатора и членов его семьи на жилища, предоставленные из государственного жилищного фонда - МВД;
  • Предоставление налогооблагаемой стоимости объекта недвижимости - Минюст;
  • Пересмотр размера пенсионных выплат - Минтруда;
  • Выдача пенсионного удостоверения или его дубликата - Минтруда;
  • Субсидирование обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет - Минтруда;
  • Выплата денежной компенсации жертвам массовых политических репрессий - Минтруда;
  • Установление опеки или попечительства над совершеннолетними недееспособными, ограниченно дееспособными лицами и присвоение статуса опекунам, попечителям - Минтруда;
  • Выдача разрешения на отчуждение имущества граждан признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными - Минтруда;
  • Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица;
  • Перевозка лиц с инвалидностью на автомобиле для лиц с инвалидностью 1 группы имеющих затруднение в передвижении (инва-такси) - Минтруда;
  • Регистрация студентов обучающихся за рубежом - МНВО;

Как поясняется, социально уязвимые слои населения смогут ознакомиться более подробно с необходимой информацией по получению услуг, кроме того это позволит в дальнейшем перевести скрытые услуги в проактив или композит, реализовать автоматизацию процессов их предоставления.

Кроме того, в реестре появятся следующие виды госуслуг:

  • Предоставление заключения камерального контроля отдельным категориям ликвидируемых юридических лиц-резидентов и отдельным категориям индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - оказывает Министерство финансов;
  • Прекращение деятельности индивидуального предпринимательства - Минфин;
  • Прекращение лицензии на производство табачных изделий, этилового спирта, алкогольной продукции - МФ РК;
  • Cубсидирование затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста - МКИ;
  • Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристической деятельности - МКИ;
  • Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристическую деятельность - МКИ;
  • Субсидирование авиационного топлива для приоритетных международных авиамаршрутов и авиамаршрутов - Минтранспорта;
  • Долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым сообщениям железнодорожным транспортом - Минтранспорта;
  • Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов перевозчиками пассажиров по социально значимым сообщениям и операторами вагонов (контейнеров) - Минтранспорта;
  • а также ряд других госуслуг.  

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 января.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали новую методику по определению минимальной зарплаты.

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