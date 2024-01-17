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Законодательство РК

Берегите воду: какие нормы предусматривает проект нового Водного кодекса

Казахстан Водный кодекс Фото: Zakon.kz
Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию 17 января принял в работу Водный кодекс, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основная цель разработки Водного кодекса – усовершенствовать правовые основы и механизмы реализации единой государственной политики для обеспечения водной безопасности, в том числе в интересах будущих поколений.

"Принятие кодекса позволит пересмотреть подходы к управлению водными ресурсами, приоритеты сохранения водного потенциала страны и признание экономической ценности воды. А также разграничить и уточнить компетенции государственных органов в этой сфере, усилить роль общественности и науки в формировании и реализации госполитики, создать условия для достижения баланса между задачами по сохранению водного фонда и водообеспечению населения, а также отраслей экономики", – пояснил депутат Мажилиса Бауржан Смагулов.

Сопутствующий законопроект вносит нормы, направленные на гармонизацию действующего законодательства с новым Водным кодексом – на повышение уровня охраны водного фонда и снижение правовых и социально-экономических рисков для государства, связанных с последствиями нерационального водопользования. 

13 октября глава недавно созданного Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал о работе над новым Водным кодексом Казахстана. Министр отметил, что его ведомство разрабатывает Водный кодекс в новой редакции с учетом актуальных вопросов и новых вызовов.

Жадра Жулмухаметова
Министерство водных ресурсов и ирригации Мажилис Парламента РК Казахстан
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