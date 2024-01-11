В Казахстане работодателей освободят от предоставления письменной информации по вакансиям

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, сообщает Zakon.kz.

В частности, из правил исключается требование к работодателям по предоставлению письменной информации по вакансиям.

Вместе с тем уточняется, что после регистрации вакансий, которые направлены работодателем в карьерный центр посредством портала enbek.kz, карьерный центр в течение одного рабочего дня проводит подбор кандидатов на вакансии.

Карьерный центр проводит подбор кандидатов на вакансии среди лиц, ищущих работу, безработных и иных обратившихся лиц, зарегистрированных карьерным центром в АИС "Рынок труда" и лиц, которые самостоятельно зарегистрировались на портале enbek.kz.

Карьерный центр обеспечивает подбор вакансий для зарегистрированных в АИС "Рынок труда" лиц, ищущих работу, безработных и иных обратившихся лиц.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 января.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали новую методику по определению минимальной зарплаты.