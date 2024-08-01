Министерство торговли и интеграции наделили новыми функциями

Правительство РК приняло постановление от 25 июля 2024 года, которым вносятся изменения в меры по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Положение о Министерстве торговли и интеграции РК с 31 декабря 2025 года вводятся новые функции:

осуществление государственного контроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары на основании утвержденного списка субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;

формирование списка субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, на основании сведений, полученных от органов государственных доходов;

в случае выявления нарушений выдача предписаний субъекту (объекту) государственного контроля об их устранении с указанием сроков устранения по итогам проведения государственного контроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;

определение порядка применения предельной торговой надбавки;

предусмотрение поддержки получателям государственной адресной социальной помощи по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

При этом с 31 декабря 2025 года исключаются следующие функции:

разработка и утверждение порядка установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них;

проведение макроэкономического анализа в целях определения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, в положение о МТИ добавлены новые функции, которые вводятся вместе с постановлением:

утверждение порядка и оказание субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства в пределах своей компетенции;

осуществление государственного надзора в области безопасности игрушек;

определение перечня требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости);

определение порядка организации и проведения контрольного закупа в области технического регулирования;

утверждение формы постановления о применении мер оперативного реагирования;

внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по внесению изменений и дополнений в реестр профессий на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям;

разработка предложений по разработке и (или) актуализации профессиональных стандартов и направление их в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций на ежегодной основе по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям;

формирование потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций, на ежегодной основе по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы;

внесение предложений в уполномоченный орган в области признания профессиональных квалификаций по условиям признания профессиональных квалификаций для рассмотрения на заседании Национального совета по профессиональным квалификациям по согласованию с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям;

создание консультативно-совещательных органов – отраслевых советов по профессиональным квалификациям в порядке, определенном уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций, в целях координации вопросов по развитию профессиональных квалификаций;

разработка и утверждение положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям на основе типового положения об отраслевых советах по профессиональным квалификациям, утвержденного уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций.

Вместе с тем несколько пунктов изложены в новой редакции:

установление требований по уничтожению либо утилизации или переработке изъятой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов и представляющей непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических или юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности РК;

осуществление мониторинга посредством анализа информации по выданным сертификатам о происхождении товара, размещаемой ежеквартально на интернет-ресурсе организацией, уполномоченной на выдачу сертификата о происхождении товара, а также мониторинга выдачи сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, определение статуса товара Евразийского экономического союза и (или) иностранного товара уполномоченным органом (организацией);

осуществление государственного метрологического контроля за объектами в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

При этом исключен подпункт, предусматривающий изъятие продукции, представляющей непосредственную угрозу правам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью человека, окружающей среде.

Постановление вводится со дня подписания.