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Право

Изменились правила регистрации некоммерческих юрлиц и их филиалов

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 12:16 Фото: gov4c.kz
Министр юстиции РК приказом от 16 января 2025 года внес изменения в правила оказания госуслуги в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственную регистрацию юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, и учетную регистрацию их филиалов и представительств осуществляет Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК и территориальные органы юстиции.

Ранее регистрацию осуществляло непосредственно Министерство юстиции.

Государственная корпорация "Правительство для граждан" осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, и учетную регистрацию их филиалов и представительств (услугодатель).

Также уточняется, что государственную регистрацию общественных и религиозных объединений с республиканским и региональным статусами, в том числе политических партий, Республиканской нотариальной палаты, Республиканской коллегии адвокатов, Республиканской палаты частных судебных исполнителей, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, Палаты судебных экспертов Республики Казахстан, Арбитражной палаты Казахстана, Республиканской коллегии юридических консультантов, учетную регистрацию филиалов и представительств иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений также производит указанный комитет.

Государственная регистрация объединения собственников имущества может производиться на основании электронного Протокола голосования, направленного посредством объектов информатизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Указывается, что учетная регистрация филиала (представительства) юридического лица, за исключением филиалов (представительств) политических партий и религиозных объединений, производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", а также посредством объектов информатизации банков второго уровня.

Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации, за исключением политических партий и религиозных объединений, также производится на основании электронного заявления, поданного посредством веб-портала "электронного правительства", и посредством объектов информатизации банков второго уровня.

Комитет регистрационной службы и организации юридических услуг и территориальные органы юстиции также осуществляют государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица, являющихся некоммерческими организациями, и снятие с учетной регистрации филиала и представительства, а также религиозных объединений и всех перечисленных выше организаций через Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Кроме того, комитет оказывает госуслугу "Выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств".

Приказ вводится в действие с 21 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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