Систему поощрений педагогов вузов разработали в Казахстане

Министерство науки и высшего образования разработало отраслевую систему поощрения, сообщает Zakon.kz.

Отраслевая система поощрения МНВО детализирует процедуру поощрения и стимулирования труда служащих, работников и иных лиц за образцовое исполнение служебных обязанностей, творческую активность, безупречную службу, достижения в трудовой деятельности и вклад в развитие сферы образования и науки, а также порядок лишения ведомственных наград.

Система поощрений состоит из следующих видов поощрения:

"Ғылым және жоғары білім министрлігінің Алғысы";

"Ғылым және жоғары білім министрлігінің Құрмет грамотасы";

Почетный диплом "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру iсiнiң үздiгi";

Почетный диплом "Ғылым үздігі";

Почетный диплом "Тіл жанашыры".

Основания для награждения знаками поощрения



"Ғылым және жоғары білім министрлігінің Алғысы" награждаются лица:

имеющие стаж работы один и более лет в системе образования, науки и языковой политики за образцовое исполнение служебных обязанностей, успешные результаты деятельности, творческую активность, успехи в проведении мероприятий (конкурсы, олимпиады, форумы, смотры, выставки);

"Ғылым және жоғары білім министрлігінің Құрмет грамотасы" награждаются:

лица, имеющие стаж работы три и более лет в системе образования, науки и языковой политики, за успешные результаты работы, высокие достижения и значительные заслуги в области образования, науки и языковой политики;

трудовые коллективы организаций образования высшего и послевузовского образования, научных организаций, организаций сферы языковой политики за выполнение заданий особой важности и сложности, за надлежащее и добросовестное выполнение адресных поручений МНВО, внедрение в производство достижений науки и техники, наличие ценных достижений, весомых результатов.

Почетным дипломом "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру iсiнiң үздiгi" награждаются педагоги:

имеющие стаж работы пять и более лет в организациях высшего и послевузовского образования, за значительные успехи в области высшего и послевузовского образования, за успехи и достижения в развитии обучающихся, достижения обучающихся в республиканских, международных олимпиадах, конкурсах, состязаниях.

Почетным дипломом "Ғылым үздігі" награждаются научные работники:

имеющие стаж работы пять и более лет в научных организациях, за значительные успехи в области науки, техники, технологий и инноваций, за успехи и достижения в развитии и воспитании научных работников.

Почетным дипломом "Тіл жанашыры" награждаются граждане:

внесшие значительный вклад в развитие языковой политики, расширение сферы применения государственного языка.

Согласно правилам, на одно лицо по основаниям вносится одно представление на поощрение.

При этом лица, привлеченные к дисциплинарной ответственности, имеющие судимость, не представляются к награждению ведомственными наградами министерства.

Порядок рассмотрения материалов для поощрения

Представления о поощрении рассматриваются по случаю празднования праздников "День работников науки", "День Конституции Республики Казахстан", "День Республики", других государственных праздников, юбилейных дат и в исключительных случаях за иные заслуги.

Представления о награждении направляются в министерство не позднее 45 календарных дней до праздничных, юбилейных дат с приложением нагрудного листа.

При награждении трудовых коллективов оформляется представление к награждению трудовых коллективов организаций образования высшего и послевузовского образования, научных организаций, государственных и негосударственных организаций сферы языковой политики Почетной грамотой министерства.

Организации высшего и полевузовского образования, научные организации, государственные учреждения формируют на поощрение списки, представления с наградными листами и направляют в кадровую службу МНВО.

Работодатель несет ответственность за полноту и достоверность сведений по претендентам, представленным на поощрение и за их соответствие требованиям.

Представления о поощрении граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства могут инициироваться руководителями курирующих структурных подразделений министерства и выносятся на рассмотрение министра науки и высшего образования или Комиссии по наградам.

Руководители структурных подразделений министерства также несут ответственность за полноту и достоверность сведений по претендентам, представленных на поощрение и за их соответствие требованиям.

Руководители структурных подразделений министерства, организаций и учреждений, находящихся в ведении МНВО, не позднее чем за 20 календарных дней до соответствующего праздника, дня направляют наградные материалы в отношении лиц по своему направлению работы в кадровую службу министерства:

представление на поощрение;

наградной лист установленного образца.

Наградные материалы направляются посредством электронного документооборота, при отсутствии электронного документооборота по почте через регистрацию в канцелярии министерства.

Вместе с тем лица, награжденные ведомственными наградами, могут их лишиться в некоторых случаях.

Так, основаниями для лишения ведомственных наград являются:

увольнение за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу;

наличие обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу;

в иных случаях, предусмотренных в правовых актах РК.

Для решения вопроса о лишении ведомственных наград в кадровую службу представляются:

представление о лишении наград;

копия приказа об увольнении за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу или копия обвинительного приговора суда или иные документы.

Для обеспечения объективного подхода к поощрению ведомственными наградами либо их лишению приказом руководителя аппарата министерства создается комиссия по наградам, состав которой состоит из нечетного количества членов.

Работа комиссии осуществляется путем проведения заседаний, которые проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии является правомочным, при присутствии не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом.

Руководитель аппарата министерства подписывает приказ о поощрении ведомственными наградами (лишении ведомственных наград):

на основании решения комиссии;

в случае, когда данный вопрос вытекает из актов или поручений главы государства, премьер-министра, Мажилиса и Сената Парламента РК, министра науки и высшего образования – без вынесения его на рассмотрение комиссии.

Каждому награжденному выдается соответствующая награда. Вручение наград производится руководством министерства, руководителями организаций высшего и послевузовского образования, научных организаций, государственных учреждений, структурных подразделений в торжественной обстановке.

Вручение ведомственных наград может производится по поручению ответственных лиц иными должностными лицами.

Повторное награждение одним и тем же поощрением не допускается.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 февраля.