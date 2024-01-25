В Казахстане хотят внести изменения в работу скорой помощи

Минздрав подготовил приказ, которым вносятся изменения в правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, сообщает Zakon.kz.

Так, для улучшения оказания скорой медпомощи, а также быстрого реагирования в правила добавлено, что в случае поступления вызовов 1-2 категорий срочности, а также ЧС с количеством пострадавших больше трех, в населенные пункты или на участки трасс республиканского или международного значения на границах областей вызов передается бригаде из близлежащего населенного пункта без учета областной принадлежности.

Также уточняется, что станции скорой медпомощи областей, городов республиканского значения и столицы оснащаются из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, отделения СМП при организации ПМСП – 1 бригада на 20 тысяч и более с учетом обращаемости населения. Санитарный автотранспорт оснащается радиосвязью и навигационной системой.

Сейчас ПМСП рассчитывается из расчета 1 бригада на 35 тысяч и менее.

Также дополняется, что оказание скорой медицинской помощи бригадами отделения СМП при организации ПМСП предусматривает использование санитарного автотранспорта класса "А" или неспециализированного легкового автомобиля медицинской помощи организации ПМСП, обеспечивающего своевременную доставку бригады к месту вызова пациента.

Вместе с тем правила дополняются пунктом, что областная станция является координатором службы скорой и неотложной медицинской помощи в регионе.

Также указывается, что для бесперебойной связи службы СМП в период ЧС (отключение сети интернет) по всей стране бригады скорой медпомощи оснащаются рациями.

В состав врачебных бригад входят:

специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе детскому населению;

профильные бригады (кардиологические, педиатрические).

Количество врачебных бригад определяет руководитель станции СМП.

В основания для оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации с использованием специализированного или специально подготовленного воздушного судна добавлен пункт о том, что транспортировка пациента организовывается при наличии заявки на оказание медицинской услуги с привлечением медицинской авиации из отделения медицинской авиации данного региона и допускается сопровождение одним родственником ребенка до 18 лет.



Перечень категорий срочности вызовов скорой медицинской помощи

Перечень также изложен в новой редакции:

Категория срочности 1 (время прибытия бригады – до 10 минут).

Состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи:

Потеря сознания (любого генеза)

Остановка дыхания

Остановка сердечной деятельности

Инородное тело дыхательных путей

Шок

Судороги

Боли в груди

Парезы и плегии (впервые возникшие)

Множественные травмы и ранения с кровотечением

Ранения с кровотечением

Изолированная травма (головы, шеи) с кровотечением

Обширные ожоги и обморожения

Укусы (ужаления) животных и насекомых (угроза развития анафилактического шока)

Электротравма

Рвота с кровью

Роды с осложнениями

Транспортировка ткани (части ткани), органов (части органов) для последующей трансплантации

Чрезвычайные ситуации

Категория срочности 2 (время прибытия бригады – до 15 минут).

Состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни, требующее медицинскую помощь:

Сознание нарушено, с тенденцией к дальнейшему угнетению

Выраженные нарушения внешнего дыхания

Нарушение ритма сердца

Гемодинамика нестабильна. Высокий риск развития шока, осложненного криза

Сыпь на фоне высокой температуры

Изолированная травма с кровотечением

Отравление токсическими веществами

Атипичные боли (подозрение на острый коронарный синдром)

Головная боль у беременных

Психоз различной этиологии

Категория срочности 3 (время прибытия бригады – до 30 минут).

Состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья, требующее медицинскую помощь:

Изолированная травма без кровотечения

Боли в животе (острый живот)

Высокая температура выше 38º С у детей до 3 лет и у беременных

Физиологические роды

Боли в животе у беременных (угроза прерывания беременности)

Ограниченные ожоги и обморожения у детей

Рвота + жидкий стул с тяжелыми признаками обезвоживания

Категория срочности 4 (время прибытия бригады – до 60 минут).

Состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного:

Острые заболевания или обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни

Острые воспалительные и аллергические заболевания кожи и подкожной клетчатки

Легкие травмы (неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины)

Болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием

Рвота + жидкий стул с легкими признаками обезвоживания

Рвота у беременных (до 12 недель)

Острая задержка мочи, вызванная хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы

Моча с примесью крови

Воспалительные заболевания после родов, абортов

Инородные тела, кроме дыхательных путей

Состояния, требующих проведения медицинских манипуляций в условиях организаций первичной медико-санитарной помощи или стационара

Укусы (ужаления) животных и насекомых

Артериальная гипертензия (без осложненного криза)

Высокая температура, не купируемая самостоятельно.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.







