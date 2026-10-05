Скорую помощь можно будет отслеживать по геолокации: что еще изменится в ее работе

Приказом министра здравоохранения от 29 сентября 2026 года внесены изменения в правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что станции скорой медпомощи (ССМП) столицы, областей и городов республиканского значения, приемные отделения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и воздушные суда, оказывающие медицинские услуги, оснащаются медицинским оборудованием, единообразным по конструкторским и техническим характеристикам.

ССМП столицы, областей и городов республиканского значения предоставляют доступ к медицинским цифровым системам или обеспечивают интеграцию с медицинскими цифровыми системами для Координирующей организации.

Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается работниками с высшим и послевузовским медицинским образованием, а также работниками с техническим и профессиональным медицинским образованием по специальностям "лечебное дело", "общая медицина", "педиатрия" при обязательном наличии сертификата, подтверждающего навыки спасения жизни.

Отмечается, что водители санитарного автотранспорта проходят соответствующую подготовку, обучение навыкам оказания первой помощи.

Для получения государственной услуги "Вызов скорой медицинской помощи" физическое лицо звонит на номер "103" субъектов здравоохранения, оказывающих скорую медицинскую помощь, либо использует мобильные приложения (мессенджеры, чат-боты), в том числе с указанием геолокации.

Услугодатель вносит данные о стадии оказания государственной услуги в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

При внесении изменений или дополнений в данные Правила государственная экспертная организация направляет оператору "цифрового правительства" услугодателю информацию о соответствующих изменениях в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Предусмотрено, что после направления бригады СМП к месту вызова услугодатель обеспечивает автоматическое уведомление услугополучателя о направлении бригады с предоставлением возможности отслеживания местоположения и движения бригады к месту вызова в режиме реального времени посредством геосервисов пространственных данных.

СМП оказывается специализированными (врачебными), фельдшерскими и мобильными бригадами, состав которых определен согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Так, в состав специализированной (врачебной) бригады входят:

врач;

фельдшер;

парамедик или водитель.

В состав фельдшерской бригады в зависимости от категорий срочности вызова входят:

один фельдшер;

парамедик или водитель.

два фельдшера;

парамедик или водитель.

В состав мобильной бригады входят:

фельдшер, врач (при необходимости)

парамедик или водитель.

Обучение специалистов на непрерывной основе при станциях СМП практическим навыкам оказания экстренной медицинской помощи, коммуникативным навыкам и основам стрессоустойчивости осуществляется организациями образования и науки, реализующими образовательные программы дополнительного образования и прошедших институциональную аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов.

Получение специалистами в области здравоохранения дополнительных компетенции осуществляется по программам дополнительного и неформального образования.

В сельских населенных пунктах для обслуживания вызовов СМП диспетчером районной подстанции ССМП привлекаются специалисты и санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

По решению местных исполнительных органов в населенных пунктах функции СМП, а также обслуживание вызовов мобильной бригады организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в сельских населенных пунктах, передаются на условиях договора соисполнения медицинским организациям или субъектам здравоохранения, имеющим лицензию на оказание скорой медицинской помощи.

Уточняется также понятие "неотложные состояния" – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

Указывается, что при поступлении вызовов 1, 2, 3 категории срочности диспетчер ССМП посредством автоматизированной системы управления передает вызова фельдшерским и специализированным (врачебным) бригадам ССМП.

Автоматизированная система управления после назначения бригады на вызов обеспечивает передачу сведений, необходимых для автоматического уведомления вызывающего лица и отображения местоположения и движения направленной бригады к месту вызова в режиме реального времени посредством интеграционного взаимодействия с геосервисами пространственных данных.

При поступлении вызовов по поводу неотложных состояний диспетчер станции СМП посредством автоматизированной системы управления передает их мобильным бригадам организации ПМСП в часы их работы (с 08:00 до 20:00 часов в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 8.00 до 19.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00 часов.

Вызовы по поводу неотложных состояний, поступившие вне часов работы организаций ПМСП, обслуживаются бригадой ССМП.

Время прибытия фельдшерских, специализированных (врачебных) и мобильных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП составляет:

1 категория срочности – до 10 минут ;

; 2 категория срочности – до 15 минут ;

; 3 категория срочности – до 30 минут ;

; неотложные состояния – до 60 минут.

При этом вызовы по неотложным состояниям обслуживаются мобильными бригадами организаций ПМСП вне зависимости от прикрепления пациента, по месту его фактического пребывания в зоне обслуживания.

В сельских населенных пунктах обслуживание вызовов мобильных бригад допускается передачи данной услуги через договор соисполнения в соответствии с Правилами закупа медицинским организациям или субъектам здравоохранения, имеющим лицензию на оказание скорой медицинской помощи.

Мобильные бригады в организациях ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч прикрепленного населения.

При количестве прикрепленного населения к организации ПМСП менее 25 тысяч создается не менее одной бригады.

Количество мобильных бригад увеличивается в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации.

При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

В случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады ССМП и мобильные бригады организации ПМСП оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации или мобильной связи. Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

Предусмотрено, что при госпитализации бригадой СМП единственного родителя (законного представителя) несовершеннолетние дети, оставшиеся без присмотра, подлежат передаче представителям территориальных органов внутренних дел для дальнейшего устройства в организации для детей, оставшихся без попечения родителей.

В случае оставления пациента, не нуждающегося в госпитализации, на месте вызова или на дому, бригадой ССМП или мобильной бригадой организации ПМСП предоставляется Форма № 086/у "Сигнальный лист участковому врачу" для дальнейшего обращения в организацию ПМСП (по месту жительства или прикрепления).

Также говорится, что бригады СМП и ПМСП обслуживают вызов без выписки рецептов на лекарственные средства, без выдачи листов о временной нетрудоспособности, без проведения освидетельствования факта смерти и выдачи заключения о смерти, без проведения освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Транспортировка пациента при угрозе его жизни (острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность) осуществляется в приемное отделение ближайшего стационара, оказывающее экстренную стационарную медицинскую помощь, независимо от места прикрепления пациента.

После передачи пациента фельдшер или врач бригады ССМП информирует диспетчера ССМП об окончании вызова.

После обслуживания вызова по неотложным состояниям мобильная бригада ПМСП информирует диспетчера ССМП об окончании вызова.

Указывается, что ССМП столицы, областей и городов республиканского значения оборудуются АСУ вызовами, обслуживаемых бригадами СМП, позволяющими вести мониторинг за санитарным автотранспортом посредством навигационных систем, а также системой компьютерной записи диалогов с абонентами и автоматическим определителем номера телефона, с которого поступает вызов. Хранение записей диалогов осуществляется не менее 2 лет.

Бригады СМП и ПМСП обеспечиваются медицинскими изделиями и лекарственными средствами согласно приложению 5 к Правилам и имеют необходимый запас.

Для обеспечения безопасности бригады СМП и ПМСП оснащаются рациями и носимыми видеожетонами, мобильными камерами для аудио-видео фиксации окружающей обстановки на местах обслуживания пациентов и по ходу транспортировки пациента в стационар до передачи медицинскому персоналу приемного отделения.

Каждый расходуемый препарат фиксируется в АСУ и комплектуется в отделе по укомплектованию медицинских ящиков или в заправочном кабинете станции/подстанции. После передается в другую смену через выписки в журнале приема передачи.

Вместе с тем предусмотрено, что что до приезда бригады СМП диспетчер проводит консультирование вызывающего по телефону при следующих состояниях:

остановке сердечной деятельности, дыхательной недостаточности, сердечно- сосудистой недостаточности, попадании в верхний дыхательный путь инородного тела у взрослых, детей и новорожденных, остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, гипертоническом кризе, гипо-гипергликемическом состоянии, потере сознания, кровотечении, судорогах, домашних родах.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2026 года.