В Казахстане узаконят расследование нарушений безопасности на железной дороге
В частности, предлагается в закон "О железнодорожном транспорте" внести новую статью, предусматривающую расследование нарушений требований безопасности движения.
Так, говорится, что расследование нарушений требований безопасности движения на магистральных, станционных и подъездных путях осуществляется уполномоченным органом или его территориальными органами.
Целями расследования являются установление причин нарушений требований законодательства РК и принятие соответствующих мер.
Также добавляется статья о порядке проведения расследования нарушений требований безопасности движения.
Так, расследование проводится в случаях угрозы безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также крушений, аварий, событий в соответствии с правилами безопасности на железнодорожном транспорте.
Сроки проведения расследования не должны превышать 30 календарных дней.
Устанавливается, что сроки уведомления субъекта контроля, уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов, заинтересованных государственных органов о начале проведения расследования не должны превышать трех суток.
При проведении расследования не допускается вмешательство в деятельность групп, расследующих нарушение требований безопасности движения, кроме случаев, прямо предусмотренных законами РК.
Кроме того, в законе устанавливаются права и обязанности группы по расследованию нарушений требований безопасности движения.
Группа по расследованию нарушений требований безопасности движения вправе:
- для обеспечения объективного расследования осуществляет взаимодействие с государственными органами и другими заинтересованными лицами;
- физические и юридические лица, государственные органы обязаны предоставлять по запросам группы проводящих расследование нарушений требований безопасности движения документацию, имеющее отношение к проводимому расследованию.
- иметь беспрепятственный доступ к месту нарушения безопасности движения, проводить осмотр и дальнейшее обследование места происшествия, объектов и обломков, запасных частей и любых других объектов, которые являются причиной или могли способствовать, воздействовать возникновению нарушения;
- осуществлять поиск, восстановление, извлечение, считывание данных приборов объективного контроля или любого другого устройства носителя информации на подвижном составе, а также записей технических средств обслуживания движения и полный контроль над сохранением полученных данных. Извлечение и считывание записей объективного контроля или любого другого устройства носителя информации должны быть произведены без каких-либо задержек с использованием соответствующих средств в Республике Казахстан;
- опрашивать очевидцев, персонал и других лиц, причастных к нарушению безопасности движения, назначать проведение исследований и испытаний, необходимых для установления причин события, а также крушения и аварии и (или) сопутствующих факторов;
- привлекать экспертов, запрашивать их отчеты, относящиеся к расследованию нарушения безопасности движения;
- находиться по согласованию с собственником подвижного состава в пассажирском вагоне или локомотиве в пути следования к месту нарушения безопасности движения;
- составлять акты и вносить предписания по устранению нарушений требований предусмотренных законами РК.
- в целях предупреждения угрозы безопасности движения принимать меры по приостановлению объектов железнодорожного транспорта, угрожающих безопасности движения;
- составлять протоколы, осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.
В Министерстве транспорта отмечают рост транспортных нарушений, имеющих серьезные последствия, а именно причинение вреда жизни и здоровью работникам железнодорожного транспорта, нанесения вреда окружающей среде, повреждения железнодорожного подвижного состава и железнодорожных путей до степени исключения.
"Износ магистральных железнодорожных сетей составляет 57,5%, локомотивов – 64%, грузовых вагонов – 55%, специального подвижного состава – 70%, пассажирских вагонов – 47,5%, что значительно влияет на состояние безопасности движения", – говорится в пояснительной записке.
Вместе с тем отмечается, что 61,5% нарушений допущены вследствие неисправности или ненадлежащего содержания подвижного состава, в то время как человеческий фактор занимает 26,7%, в результате ненадлежащего содержания верхнего строения пути происходит 11,8% всех нарушений.
Как считают в Минтранспорта, проведение расследований значительно повлияет на улучшение состояния безопасности движения на железнодорожном транспорте, позволит оперативного реагировать по допущенным транспортным происшествиям и принимать меры по предупреждению нарушений, угрожающих безопасности движения.
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.