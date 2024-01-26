В Казахстане узаконят расследование нарушений безопасности на железной дороге

Министерство транспорта разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается в закон "О железнодорожном транспорте" внести новую статью, предусматривающую расследование нарушений требований безопасности движения.

Так, говорится, что расследование нарушений требований безопасности движения на магистральных, станционных и подъездных путях осуществляется уполномоченным органом или его территориальными органами.

Целями расследования являются установление причин нарушений требований законодательства РК и принятие соответствующих мер.

Также добавляется статья о порядке проведения расследования нарушений требований безопасности движения.

Так, расследование проводится в случаях угрозы безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также крушений, аварий, событий в соответствии с правилами безопасности на железнодорожном транспорте.

Сроки проведения расследования не должны превышать 30 календарных дней.

Устанавливается, что сроки уведомления субъекта контроля, уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов, заинтересованных государственных органов о начале проведения расследования не должны превышать трех суток.

При проведении расследования не допускается вмешательство в деятельность групп, расследующих нарушение требований безопасности движения, кроме случаев, прямо предусмотренных законами РК.

Кроме того, в законе устанавливаются права и обязанности группы по расследованию нарушений требований безопасности движения.

Группа по расследованию нарушений требований безопасности движения вправе:

для обеспечения объективного расследования осуществляет взаимодействие с государственными органами и другими заинтересованными лицами;

физические и юридические лица, государственные органы обязаны предоставлять по запросам группы проводящих расследование нарушений требований безопасности движения документацию, имеющее отношение к проводимому расследованию.

иметь беспрепятственный доступ к месту нарушения безопасности движения, проводить осмотр и дальнейшее обследование места происшествия, объектов и обломков, запасных частей и любых других объектов, которые являются причиной или могли способствовать, воздействовать возникновению нарушения;

осуществлять поиск, восстановление, извлечение, считывание данных приборов объективного контроля или любого другого устройства носителя информации на подвижном составе, а также записей технических средств обслуживания движения и полный контроль над сохранением полученных данных. Извлечение и считывание записей объективного контроля или любого другого устройства носителя информации должны быть произведены без каких-либо задержек с использованием соответствующих средств в Республике Казахстан;

опрашивать очевидцев, персонал и других лиц, причастных к нарушению безопасности движения, назначать проведение исследований и испытаний, необходимых для установления причин события, а также крушения и аварии и (или) сопутствующих факторов;

привлекать экспертов, запрашивать их отчеты, относящиеся к расследованию нарушения безопасности движения;

находиться по согласованию с собственником подвижного состава в пассажирском вагоне или локомотиве в пути следования к месту нарушения безопасности движения;

составлять акты и вносить предписания по устранению нарушений требований предусмотренных законами РК.

в целях предупреждения угрозы безопасности движения принимать меры по приостановлению объектов железнодорожного транспорта, угрожающих безопасности движения;

составлять протоколы, осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.

В Министерстве транспорта отмечают рост транспортных нарушений, имеющих серьезные последствия, а именно причинение вреда жизни и здоровью работникам железнодорожного транспорта, нанесения вреда окружающей среде, повреждения железнодорожного подвижного состава и железнодорожных путей до степени исключения.

"Износ магистральных железнодорожных сетей составляет 57,5%, локомотивов – 64%, грузовых вагонов – 55%, специального подвижного состава – 70%, пассажирских вагонов – 47,5%, что значительно влияет на состояние безопасности движения", – говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем отмечается, что 61,5% нарушений допущены вследствие неисправности или ненадлежащего содержания подвижного состава, в то время как человеческий фактор занимает 26,7%, в результате ненадлежащего содержания верхнего строения пути происходит 11,8% всех нарушений.

Как считают в Минтранспорта, проведение расследований значительно повлияет на улучшение состояния безопасности движения на железнодорожном транспорте, позволит оперативного реагировать по допущенным транспортным происшествиям и принимать меры по предупреждению нарушений, угрожающих безопасности движения.



Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.