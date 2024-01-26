Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане узаконят расследование нарушений безопасности на железной дороге

В Казахстане узаконят расследование происшествий на железной дороге Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается в закон "О железнодорожном транспорте" внести новую статью, предусматривающую расследование нарушений требований безопасности движения.

Так, говорится, что расследование нарушений требований безопасности движения на магистральных, станционных и подъездных путях осуществляется уполномоченным органом или его территориальными органами.

Целями расследования являются установление причин нарушений требований законодательства РК и принятие соответствующих мер.

Также добавляется статья о порядке проведения расследования нарушений требований безопасности движения.

Так, расследование проводится в случаях угрозы безопасности движения на железнодорожном транспорте, а также крушений, аварий, событий в соответствии с правилами безопасности на железнодорожном транспорте.

Сроки проведения расследования не должны превышать 30 календарных дней.

Устанавливается, что сроки уведомления субъекта контроля, уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов, заинтересованных государственных органов о начале проведения расследования не должны превышать трех суток.

При проведении расследования не допускается вмешательство в деятельность групп, расследующих нарушение требований безопасности движения, кроме случаев, прямо предусмотренных законами РК.

Кроме того, в законе устанавливаются права и обязанности группы по расследованию нарушений требований безопасности движения.

Группа по расследованию нарушений требований безопасности движения вправе:

  • для обеспечения объективного расследования осуществляет взаимодействие с государственными органами и другими заинтересованными лицами;
  • физические и юридические лица, государственные органы обязаны предоставлять по запросам группы проводящих расследование нарушений требований безопасности движения документацию, имеющее отношение к проводимому расследованию.
  • иметь беспрепятственный доступ к месту нарушения безопасности движения, проводить осмотр и дальнейшее обследование места происшествия, объектов и обломков, запасных частей и любых других объектов, которые являются причиной или могли способствовать, воздействовать возникновению нарушения;
  • осуществлять поиск, восстановление, извлечение, считывание данных приборов объективного контроля или любого другого устройства носителя информации на подвижном составе, а также записей технических средств обслуживания движения и полный контроль над сохранением полученных данных. Извлечение и считывание записей объективного контроля или любого другого устройства носителя информации должны быть произведены без каких-либо задержек с использованием соответствующих средств в Республике Казахстан;
  • опрашивать очевидцев, персонал и других лиц, причастных к нарушению безопасности движения, назначать проведение исследований и испытаний, необходимых для установления причин события, а также крушения и аварии и (или) сопутствующих факторов;
  • привлекать экспертов, запрашивать их отчеты, относящиеся к расследованию нарушения безопасности движения;
  • находиться по согласованию с собственником подвижного состава в пассажирском вагоне или локомотиве в пути следования к месту нарушения безопасности движения;
  • составлять акты и вносить предписания по устранению нарушений требований предусмотренных законами РК.
  • в целях предупреждения угрозы безопасности движения принимать меры по приостановлению объектов железнодорожного транспорта, угрожающих безопасности движения;
  • составлять протоколы, осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.

В Министерстве транспорта отмечают рост транспортных нарушений, имеющих серьезные последствия, а именно причинение вреда жизни и здоровью работникам железнодорожного транспорта, нанесения вреда окружающей среде, повреждения железнодорожного подвижного состава и железнодорожных путей до степени исключения.

"Износ магистральных железнодорожных сетей составляет 57,5%, локомотивов – 64%, грузовых вагонов – 55%, специального подвижного состава – 70%, пассажирских вагонов – 47,5%, что значительно влияет на состояние безопасности движения", – говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем отмечается, что 61,5% нарушений допущены вследствие неисправности или ненадлежащего содержания подвижного состава, в то время как человеческий фактор занимает 26,7%, в результате ненадлежащего содержания верхнего строения пути происходит 11,8% всех нарушений.

Как считают в Минтранспорта, проведение расследований значительно повлияет на улучшение состояния безопасности движения на железнодорожном транспорте, позволит оперативного реагировать по допущенным транспортным происшествиям и принимать меры по предупреждению нарушений, угрожающих безопасности движения.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.

Читайте также

Как закрыть ИП в упрощенном порядке
Как закрыть ИП в упрощенном порядке
Получить путевку на вылов рыбы можно будет только онлайн
Получить путевку на вылов рыбы можно будет только онлайн
Казахстанские студенты смогут оформлять места в общежитиях через SMS
Казахстанские студенты смогут оформлять места в общежитиях через SMS
Лариса Черненко
Открытые НПА Законодательство Министерство транспорта РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: