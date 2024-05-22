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Законодательство РК

В Казахстане создадут организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов

В Казахстане создадут организации по расследованию инцидентов на транспорте, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 11:06 Фото: МЧС РК
Министерство транспорта подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", сообщает Zakon.kz.

В частности, в закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" предлагается внести новое понятие – уполномоченная организация по расследованию транспортных происшествий и инцидентов – акционерное общество со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющее расследование происшествий и инцидентов на воздушном, железнодорожном и водном транспорте Республики Казахстан, направленное на обеспечение безопасности и предотвращение происшествий и инцидентов в будущем.

Также вносится такое понятие, как процедуры по расследованию – документы, включающие описание процессов и инструкций, предназначенных для расследователей уполномоченной организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, в целях единообразного применения законодательства РК об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при проведении расследования авиационных происшествий и инцидентов.

При этом в компетенции правительства РК в области использования воздушного пространства и деятельности авиации добавляется новая функция – утверждение Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации.

Кроме того, в закон вносится новая глава, предусматривающая работу уполномоченной организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Такой организацией может быть юридическое лицо, которое определяется правительством РК.

Указывается, что уполномоченная организация по расследованию транспортных происшествий и инцидентов независима в принятии решений от любой организации гражданской авиации, администратора инфраструктуры, органа по безопасности, регулирующего органа, органа по установлению тарифов, органа по оценке соответствия, а также от любой стороны, чьи интересы могут находиться в конфликте с полномочиями уполномоченной организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Уполномоченная организация по расследованию транспортных происшествий и инцидентов в пределах своей компетенции:

  • оказывает содействие уполномоченному органу в сфере гражданской авиации в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации;
  • организует работы по расследованию авиационных происшествий и инцидентов гражданской авиации на территории РК;
  • участвует в расследовании авиационных происшествий и инцидентов гражданской авиации на территории других государств, произошедших с воздушными судами, которые зарегистрированы в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК либо эксплуатантами воздушных судов являются физические или юридические лица республики;
  • выдает рекомендации в целях предотвращения авиационных происшествий и инцидентов или уменьшения их последствий, а также проводит анализ выполнения таких рекомендаций;
  • ведет статистические данные по авиационным происшествиям и инцидентам, произошедшим с воздушными судами, зарегистрированными в Государственном реестре гражданских воздушных судов РК либо эксплуатантами которых являются физические или юридические лица республики;
  • ведет статистические данные по авиационным происшествиям и инцидентам, произошедшим с воздушными судами эксплуатантов иностранных государств на территории РК;
  • участвует в обмене статистическими данными с международными организациями гражданской авиации;
  • оказывает помощь уполномоченному органу в сфере гражданской авиации в сотрудничестве с органами иностранных государств и международными организациями гражданской авиации, ответственными за расследование авиационных происшествий и инцидентов;
  • оказывает помощь уполномоченному органу в сфере гражданской авиации в сотрудничестве с заинтересованными государственными органами РК по вопросам расследования авиационных происшествий и инцидентов;
  • обеспечивает сохранность доказательств при расследовании авиационных происшествий и инцидентов;
  • обеспечивает защиту конфиденциальной информации о безопасности полетов;
  • разрабатывает, внедряет, изучает и поддерживает систему обязательного и добровольного представления данных об авиационных событиях, включая механизм сбора, оценки, обработки, хранения и регистрации авиационных событий;
  • участвует в обмене информацией о безопасности полетов на государственном и международном уровнях и в распространении информации об авиационных событиях;
  • разрабатывает и утверждает процедуры, связанные с расследованием авиационных происшествий и инцидентов.

Уполномоченная организация по расследованию транспортных происшествий и инцидентов для достижения своих целевых задач взаимодействует и заключает технические соглашения с профильными органами других государств в целях повышения безопасности и активного продвижения сотрудничества между органами, ответственными за расследование авиационных происшествий и инцидентов, и авиационными администрациями.

Уполномоченный по расследованию при выполнении своих обязанностей имеет право:

  • запрашивать и получать результаты судебно-медицинских экспертиз;
  • требовать у лиц причастных к авиационному происшествию или инциденту прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивных веществ и состояния опьянения;
  • производить фото- и видеосъемку, а также запрашивать и получать фото и видеоматериалы, относящиеся к авиационному происшествию или инциденту.

Также предусматривается создание базы данных по авиационным событиям, которая осуществляется путем сбора, обработки, накопления, анализа материалов и данных по безопасности полетов, других специальных исследований и изысканий, полученных в процессе расследования, сертификации и инспекции объектов гражданской авиации.

Вместе с тем оговаривается, что авиационное происшествие или инцидент, произошедший с иностранным воздушным судном на территории Казахстана, подлежит расследованию комиссиями уполномоченной организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов и уполномоченного органа в сфере государственной авиации или по взаимному согласию расследуется иностранным государством страны регистрации воздушного судна (эксплуатанта).

В закон также вносится новая статья, оговаривающая финансирование деятельности уполномоченной организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

В документе говорится, что единственной целью расследования авиационного происшествия или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. Целью этой деятельности не является установление доли чьей-либо вины или ответственности.

Итоговым документом работы комиссии, уполномоченной организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов является подписанный окончательный отчет по результатам расследования.

Окончательные отчеты по результатам расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов опубликовываются на официальном сайте уполномоченной организации по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Уполномоченная организация по расследованию транспортных происшествий и инцидентов ежегодно до 1 июля публикует на своем официальном сайте отчет о проведенных и проводимых расследованиях, в том числе выданные рекомендации по безопасности полетов и предпринятые действия по внедрению рекомендаций. 

Аналогичные организации планируется создать по расследованию транспортных происшествий на железнодорожном транспорте, а также судами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.

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Открытые НПА Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год
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