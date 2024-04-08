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Как закрыть ИП в Казахстане

Как закрыть ИП в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 11:05 Фото: freepik
В Управлении разъяснительной работы и контакт-центре Департамента государственных доходов по Мангистауской области 8 апреля 2024 года рассказали, какие документы нужно представить в органы госдоходов для прекращения предпринимательской деятельности ИП, сообщает Zakon.kz.

Снятие физического лица с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и лица, занимающегося частной практикой, производится налоговым органом при условии отсутствия неисполненных налоговых обязательств.

Индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

1) налоговое заявление о прекращении деятельности;

2) уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности;

3) ликвидационную налоговую отчетность;

4) налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при наличии).

Закрытие ИП в упрощенном порядке

Прекращение деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке осуществляется без проведения камерального контроля.

Для прекращения деятельности в упрощенном порядке индивидуальный предприниматель должен соответствовать следующим условиям:

1) не состоять на регистрационном учете в качестве плательщика НДС;

2) не осуществлять деятельность в форме совместного предпринимательства;

3) не осуществлять отдельные виды деятельности (производство бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, оптовая и (или) розничная реализация бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции, оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции, производство и (или) оптовая реализация табачных изделий, игорный бизнес, электронная торговля товарами);

4) отсутствовать в плане налоговых проверок или в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствовать в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;

5) не иметь задолженности по налогам и социальным платежам;

6) не иметь высокий уровень рисков по системе управления рисками.

Первый способ

В случае принятия решения о прекращении деятельности индивидуальному предпринимателю необходимо представить в орган государственных доходов по месту своего нахождения одновременно:

1) налоговое заявление о прекращении деятельности;

2) ликвидационную налоговую отчетность;

3) налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии).

Также налоговое заявление о прекращении деятельности можно подать онлайн через кабинет налогоплательщика.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, платежей в бюджет и социальным платежам, по которым индивидуальный предприниматель, прекращающий деятельность, является плательщиком или налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о прекращении деятельности, до даты представления такого заявления. После чего будет произведено снятие с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя.

Второй способ

Также в упрощенном порядке налоговым органом производится прекращение деятельности ИП, работающих по патенту, если не представлен очередной расчет стоимости патента в течение шестидесяти календарных дней:

  • со дня истечения срока действия патента;
  • после окончания периода приостановления деятельности.

Информация о снятии индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, с регистрационного учета, будет размещена на интернет-ресурсе уполномоченного органа www.kgd.gov.kz во вкладке "Электронные сервисы / Поиск налогоплательщиков", а также в мобильном приложении e-Salyq Azamat в течение трех рабочих дней со дня снятия таких налогоплательщиков с регистрационного учета.

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