Законопроект по противодействию коррупции обсудили в Мажилисе

Члены Общественной палаты при Мажилисе совместно с парламентариями и экспертами обсудили проект закона по вопросам противодействия коррупции и сопутствующие ему поправки, сообщает Zakon.kz.

Заседание прошло под председательством депутата Айдоса Сарыма с участием вице-спикера Мажилиса Дании Еспаевой, говорится на сайте Мажилиса.

С нормами законопроектов участников заседания ознакомил первый заместитель председателя Антикора Улан Саркулов.

"По его информации, через поправки частично реализуется Концепция антикоррупционной политики. Основной законопроект охватывает более шести направлений. Среди них – введение публичного реестра коррупционеров, уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки и другие. В целом изменения и дополнения вносятся в три кодекса и пять законов, сопутствующим проектом – в Административный кодекс".

Заслушав доклад, члены Общественной палаты и приглашенные участники высказали свои мнения касательно поправок.

Президент Фонда развития парламентаризма в Казахстане Зауреш Батталова поддержала законопроект. По ее мнению, инициатива соответствует требованиям времени, однако предлагаемые нормы необходимо пересмотреть с точки зрения эффективности.

"Опять идет речь об ужесточении, усилении преследования. Этими поправками вы взваливаете на себя большую ношу, с которой не справитесь, для этого не хватит ни средств, ни человеческих ресурсов, ни времени. Поэтому нужно концептуально пересмотреть законопроект и вообще обсудить, что может повлиять на снижение уровня и предотвращение коррупции в стране. При этом важно, чтобы были предусмотрены механизмы участия гражданского общества, которые в нынешней редакции отсутствуют. Тем более – с марта в силу вступит и начнет действовать Закон "Об общественном контроле", – подчеркнула Зауреш Батталова.

Она обратила внимание на то, что в законопроекте отсутствуют нормы по деловой и политической коррупции, которые обязательно должны быть добавлены при последующей работе над документом. Кроме того, отметила, что данными поправками необходимо усилить роль антикоррупционной экспертизы.

Предложения по улучшению законопроектов также внесли депутаты Мажилиса Марат Башимов и Екатерина Смышляева, директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов, председатель РОО "Общенациональное движение против коррупции "Жаңару" Мэлс Семгалиев и другие.

Президент Алматинской высшей школы управления Канат Нуров отметил, что необходимо конкретизировать уголовную ответственность за обещание взятки, выделив обещание взятки вследствие вымогательства. Иначе такие взяткодатели не будут иметь возможности сотрудничать со следствием, так как сразу будут подпадать под преследование по предлагаемой статье.

Политолог Данияр Ашимбаев остановился на проблемах правоприменительной практики. В качестве примера он привел известное дело "о продаже должности акима", по которому желающий стать акимом за деньги был признан пострадавшим и не был привлечен к ответственности за попытку совершения коррупционного правонарушения.

"В этой связи хотелось бы видеть анализ правоприменительной практики по отношению к таким громким делам. То есть мы законы прописываем, а потом выясняется, что в части исполнения они доходят до абсурда. Прежде чем вносить закон касательно ужесточения норм, давайте рассматривать обстоятельства, когда эти нормы были дискредитированы на практике", – заявил Данияр Ашимбаев.

Ранее депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов раскритиковал качество подготовки студентов в вузах Казахстана.