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Руководителей министерств обязали проводить встречи с населением

Руководителей министерств обязали проводить встречи с населением Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 17 января 2024 года "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает Zakon.kz.

Так, центральным исполнительным органам (за исключением министерств обороны, иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, юстиции) предписано:

  • проводить в течение года регулярные встречи с населением, с периодичностью встреч для первых руководителей не менее одного раза в квартал по согласованию с местными исполнительными органами;
  • при выборе региона для проведения встречи с населением учитывать отраслевые проблемы и вопросы, поднимаемые на местах;
  • при наличии прогнозируемых либо возникших рисков социальной напряженности обеспечить обязательное проведение встреч вне графика первыми руководителями с населением данного региона;
  • ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в уполномоченный орган в области доступа к информации обобщенную информацию по проведенным встречам.

Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей поручено оказывать организационную, информационную и техническую поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч.

Уполномоченному органу в области доступа к информации нужно обеспечить:

внести в правительство раз в полугодие, до 15 декабря и 15 июня, проект графика встреч с населением по согласованию с центральными исполнительными органами для его утверждения;

утвердить и довести до сведения центральных исполнительных органов порядок проведения встреч с населением;

вносить в Аппарат правительства раз в полугодие, до 15 июня и 15 декабря, информации об итогах проведения встреч руководителями центральных исполнительных органов.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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