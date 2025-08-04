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Право

Утвержден график встреч руководителей министерств с населением

Встреча госслужащего с населением, госслужба, аким, собрание, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 12:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Премьер-министр Олжан Бектенов подписал распоряжение от 30 июля 2025 года "О некоторых вопросах проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден график проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на второе полугодие 2025 года.

Министерство сельского хозяйства

Третий квартал

  • область Жетісу (Коксуский район)
  • Алматинская область (город Конаев)
  • Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
  • Жамбылская область (город Тараз)
  • область Абай (город Семей). 

Четвертый квартал

  • область Улытау (город Жезказган)
  • Актюбинская область (город Актобе)
  • город Алматы
  • Северо-Казахстанская область (район имени Габита Мусрепова)
  • Акмолинская область (город Кокшетау). 

Министерство наки и высшего образования

третий квартал

  • Алматинская область (город Каскелен)
  • город Алматы.

четвертый квартал

  • Акмолинская область (город Кокшетау)
  • город Астана
  • Павлодарская область (город Павлодар). 

Министерство здравоохранения

третий квартал

  • Актюбинская область (город Актобе)
  • Алматинская область (город Талгар). 

четвертый квартал

  • Костанайская область (город Рудный)
  • область Абай (город Семей)
  • Туркестанская область (город Кентау). 

Министерство труда и социальной защиты

третий квартал

  • Актюбинская область (город Актобе)
  • Павлодарская область (город Павлодар). 

четвертый квартал

  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • Алматинская область (город Конаев)
  • Мангистауская область (город Актау). 

Министерство транспорта

третий квартал

  • Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
  • Мангистауская область (город Актау). 

четвертый квартал

  • Алматинская область (город Конаев)
  • Атырауская область (город Атырау)
  • Жамбылская область (город Тараз). 

Министерство финансов

третий квартал

  • Мангистауская область (село Бейнеу Бейнеуского района)
  • область Абай (город Семей). 

четвертый квартал

  • Туркестанская область (город Сарыагаш)
  • город Шымкент.

Министерство культуры и информации

третий квартал

  • город Шымкент
  • Атырауская область (город Атырау). 

четвертый квартал

  • область Улытау
  • город Жезказган
  • Актюбинская область (город Актобе)
  • область Абай (город Семей). 

Министерство просвещения

третий квартал

  • Северо-Казахстанская область (город Петропавловск)
  • Павлодарская область (город Павлодар)
  • Карагандинская область (город Караганда). 

четвертый квартал

  • область Улытау
  • город Жезказган
  • Акмолинская область (город Кокшетау)
  • область Абай (город Семей). 

Министерство промышленности и строительства

третий квартал

  • область Улытау
  • город Жезказган
  • город Алматы.

четвертый квартал

  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • область Жетысу (город Талдыкорган)
  • Акмолинская область (город Кокшетау). 

Министерство торговли и интеграции

третий квартал

  • Карагандинская область (город Караганда)
  • Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
  • область Жетысу (город Талдыкорган). 

четвертый квартал

  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • город Шымкент. 

Министерство водных ресурсов и ирригации

третий квартал

  • Алматинская область (село Отеген батыр Илийского района)
  • Жамбылская область (село Сарыкемер Байзакского района). 

четвертый квартал

  • Туркестанская область (город Шардара)
  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • область Жетысу (Саркандский район, город Сарканд). 

Министерство туризма и спорта

третий квартал

  • Павлодарская область (село Баянаул Баянаульского района)
  • Северо-Казахстанская область (село Лобаново Айыртауского района)
  • Костанайская область (город Костанай). 

четвертый квартал

  • Мангистауская область (город Актау)
  • Жамбылская область (город Тараз)
  • город Шымкент. 

Министерство национальной экономики

третий квартал

  • Туркестанская область (город Туркестан)
  • Кызылординская область (город Кызылорда)
  • Актюбинская область (город Актобе). 

четвертый квартал

  • Костанайская область (город Костанай)
  • Павлодарская область (город Павлодар)
  • область Абай (город Семей). 

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

третий квартал

  • Западно-Казахстанская область (город Уральск)
  • Акмолинская область (Аккольский район)
  • область Улытау (город Жезказган). 

четвертый квартал

  • Костанайская область (город Костанай) 
  • Мангистауская область (город Актау). 

Министерство экологии и природных ресурсов

  • Северо-Казахстанская область (город Петропавловск)
  • Алматинская область (город Конаев)
  • Актюбинская область (город Актобе). 

четвертый квартал

  • Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
  • Мангистауская область (город Актау). 

Министерство энергетики

третий квартал

  • Карагандинская область (город Темиртау)
  • Костанайская область (город Костанай)
  • область Абай (город Семей). 

четвертый квартал

  • город Шымкент
  • Жамбылская область (город Тараз)
  • Северо-Казахстанская область (город Петропавловск). 

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации.

 

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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