Утвержден график встреч руководителей министерств с населением
В частности, утвержден график проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на второе полугодие 2025 года.
Министерство сельского хозяйства
Третий квартал
- область Жетісу (Коксуский район)
- Алматинская область (город Конаев)
- Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
- Жамбылская область (город Тараз)
- область Абай (город Семей).
Четвертый квартал
- область Улытау (город Жезказган)
- Актюбинская область (город Актобе)
- город Алматы
- Северо-Казахстанская область (район имени Габита Мусрепова)
- Акмолинская область (город Кокшетау).
Министерство наки и высшего образования
третий квартал
- Алматинская область (город Каскелен)
- город Алматы.
четвертый квартал
- Акмолинская область (город Кокшетау)
- город Астана
- Павлодарская область (город Павлодар).
Министерство здравоохранения
третий квартал
- Актюбинская область (город Актобе)
- Алматинская область (город Талгар).
четвертый квартал
- Костанайская область (город Рудный)
- область Абай (город Семей)
- Туркестанская область (город Кентау).
Министерство труда и социальной защиты
третий квартал
- Актюбинская область (город Актобе)
- Павлодарская область (город Павлодар).
четвертый квартал
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- Алматинская область (город Конаев)
- Мангистауская область (город Актау).
Министерство транспорта
третий квартал
- Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
- Мангистауская область (город Актау).
четвертый квартал
- Алматинская область (город Конаев)
- Атырауская область (город Атырау)
- Жамбылская область (город Тараз).
Министерство финансов
третий квартал
- Мангистауская область (село Бейнеу Бейнеуского района)
- область Абай (город Семей).
четвертый квартал
- Туркестанская область (город Сарыагаш)
- город Шымкент.
Министерство культуры и информации
третий квартал
- город Шымкент
- Атырауская область (город Атырау).
четвертый квартал
- область Улытау
- город Жезказган
- Актюбинская область (город Актобе)
- область Абай (город Семей).
Министерство просвещения
третий квартал
- Северо-Казахстанская область (город Петропавловск)
- Павлодарская область (город Павлодар)
- Карагандинская область (город Караганда).
четвертый квартал
- область Улытау
- город Жезказган
- Акмолинская область (город Кокшетау)
- область Абай (город Семей).
Министерство промышленности и строительства
третий квартал
- область Улытау
- город Жезказган
- город Алматы.
четвертый квартал
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- область Жетысу (город Талдыкорган)
- Акмолинская область (город Кокшетау).
Министерство торговли и интеграции
третий квартал
- Карагандинская область (город Караганда)
- Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
- область Жетысу (город Талдыкорган).
четвертый квартал
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- город Шымкент.
Министерство водных ресурсов и ирригации
третий квартал
- Алматинская область (село Отеген батыр Илийского района)
- Жамбылская область (село Сарыкемер Байзакского района).
четвертый квартал
- Туркестанская область (город Шардара)
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- область Жетысу (Саркандский район, город Сарканд).
Министерство туризма и спорта
третий квартал
- Павлодарская область (село Баянаул Баянаульского района)
- Северо-Казахстанская область (село Лобаново Айыртауского района)
- Костанайская область (город Костанай).
четвертый квартал
- Мангистауская область (город Актау)
- Жамбылская область (город Тараз)
- город Шымкент.
Министерство национальной экономики
третий квартал
- Туркестанская область (город Туркестан)
- Кызылординская область (город Кызылорда)
- Актюбинская область (город Актобе).
четвертый квартал
- Костанайская область (город Костанай)
- Павлодарская область (город Павлодар)
- область Абай (город Семей).
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
третий квартал
- Западно-Казахстанская область (город Уральск)
- Акмолинская область (Аккольский район)
- область Улытау (город Жезказган).
четвертый квартал
- Костанайская область (город Костанай)
- Мангистауская область (город Актау).
Министерство экологии и природных ресурсов
- Северо-Казахстанская область (город Петропавловск)
- Алматинская область (город Конаев)
- Актюбинская область (город Актобе).
четвертый квартал
- Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)
- Мангистауская область (город Актау).
Министерство энергетики
третий квартал
- Карагандинская область (город Темиртау)
- Костанайская область (город Костанай)
- область Абай (город Семей).
четвертый квартал
- город Шымкент
- Жамбылская область (город Тараз)
- Северо-Казахстанская область (город Петропавловск).
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации.