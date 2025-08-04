Утвержден график встреч руководителей министерств с населением

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Премьер-министр Олжан Бектенов подписал распоряжение от 30 июля 2025 года "О некоторых вопросах проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден график проведения встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением на второе полугодие 2025 года. Министерство сельского хозяйства Третий квартал область Жетісу (Коксуский район)

Алматинская область (город Конаев)

Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)

Жамбылская область (город Тараз)

область Абай (город Семей). Четвертый квартал область Улытау (город Жезказган)

Актюбинская область (город Актобе)

город Алматы

Северо-Казахстанская область (район имени Габита Мусрепова)

Акмолинская область (город Кокшетау). Министерство наки и высшего образования третий квартал Алматинская область (город Каскелен)

город Алматы. четвертый квартал Акмолинская область (город Кокшетау)

город Астана

Павлодарская область (город Павлодар). Министерство здравоохранения третий квартал Актюбинская область (город Актобе)

Алматинская область (город Талгар). четвертый квартал Костанайская область (город Рудный)

область Абай (город Семей)

Туркестанская область (город Кентау). Министерство труда и социальной защиты третий квартал Актюбинская область (город Актобе)

Павлодарская область (город Павлодар). четвертый квартал Кызылординская область (город Кызылорда)

Алматинская область (город Конаев)

Мангистауская область (город Актау). Министерство транспорта третий квартал Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)

Мангистауская область (город Актау). четвертый квартал Алматинская область (город Конаев)

Атырауская область (город Атырау)

Жамбылская область (город Тараз). Министерство финансов третий квартал Мангистауская область (село Бейнеу Бейнеуского района)

область Абай (город Семей). четвертый квартал Туркестанская область (город Сарыагаш)

город Шымкент. Министерство культуры и информации третий квартал город Шымкент

Атырауская область (город Атырау). четвертый квартал область Улытау

город Жезказган

Актюбинская область (город Актобе)

область Абай (город Семей). Министерство просвещения третий квартал Северо-Казахстанская область (город Петропавловск)

Павлодарская область (город Павлодар)

Карагандинская область (город Караганда). четвертый квартал область Улытау

город Жезказган

Акмолинская область (город Кокшетау)

область Абай (город Семей). Министерство промышленности и строительства третий квартал область Улытау

город Жезказган

город Алматы. четвертый квартал Западно-Казахстанская область (город Уральск)

область Жетысу (город Талдыкорган)

Акмолинская область (город Кокшетау). Министерство торговли и интеграции третий квартал Карагандинская область (город Караганда)

Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)

область Жетысу (город Талдыкорган). четвертый квартал Западно-Казахстанская область (город Уральск)

город Шымкент. Министерство водных ресурсов и ирригации третий квартал Алматинская область (село Отеген батыр Илийского района)

Жамбылская область (село Сарыкемер Байзакского района). четвертый квартал Туркестанская область (город Шардара)

Кызылординская область (город Кызылорда)

область Жетысу (Саркандский район, город Сарканд). Министерство туризма и спорта третий квартал Павлодарская область (село Баянаул Баянаульского района)

Северо-Казахстанская область (село Лобаново Айыртауского района)

Костанайская область (город Костанай). четвертый квартал Мангистауская область (город Актау)

Жамбылская область (город Тараз)

город Шымкент. Министерство национальной экономики третий квартал Туркестанская область (город Туркестан)

Кызылординская область (город Кызылорда)

Актюбинская область (город Актобе). четвертый квартал Костанайская область (город Костанай)

Павлодарская область (город Павлодар)

область Абай (город Семей). Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности третий квартал Западно-Казахстанская область (город Уральск)

Акмолинская область (Аккольский район)

область Улытау (город Жезказган). четвертый квартал Костанайская область (город Костанай)

Мангистауская область (город Актау). Министерство экологии и природных ресурсов Северо-Казахстанская область (город Петропавловск)

Алматинская область (город Конаев)

Актюбинская область (город Актобе). четвертый квартал Восточно-Казахстанская область (город Усть-Каменогорск)

Мангистауская область (город Актау). Министерство энергетики третий квартал Карагандинская область (город Темиртау)

Костанайская область (город Костанай)

область Абай (город Семей). четвертый квартал город Шымкент

Жамбылская область (город Тараз)

Северо-Казахстанская область (город Петропавловск). Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры и информации.

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