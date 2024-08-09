Новую форму для частных охранников разработали в МВД

Министерство внутренних дел подготовило изменения в образцы форменной одежды и Правил ее ношения работниками частных охранных организаций, занимающими должность охранника, сообщает Zakon.kz.

В частности, разработаны образцы новой форменной одежды для охранников.

В МВД пояснили, что в настоящее время форменная одежда работников, занимающих должность охранника в частной охранной организации, имеет классический стиль одежды, что предоставляет неудобство в использовании при оказании охранных услуг.

Вместе с тем неоднократно от частных охранных организаций поступали устные обращения по совершенствованию форменной одежды для охранников и расширению их модельного ряда.



В связи с чем МВД был проработан ряд образцов форменной одежды для охранников частных охранных организаций (альтернатива к расширению гардероба одежды), которые в свою очередь являются удобными и практичными при использовании в служебной деятельности.

Образцы форменной одежды охранников





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа

Рисунок 6. Летняя форменная одежда





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа





Фото: скриншот документа

Также разработаны правила ношения форменной одежды.

Так, говорится, что оказание охранных услуг осуществляется в форменной одежде установленного образца.

Форменная одежда носится охранниками, водителями-охранниками на охраняемых объектах, при сопровождении грузов, при несении службы в составе мобильных групп оперативного реагирования.



Форменная одежда охранника при несении службы определяется руководителем частной охранной организации в соответствии с погодными условиями и установленными образцами форменной одежды, утвержденные настоящим приказом. При этом форменная одежда должна быть вычищена и выглажена.

Летние и зимние головные уборы носятся в соответствии с установленными образцами форменной одежды:

бейсболка или кепи серого цвета – с летней форменной одеждой:

с курткой с брюками зауженного к низу силуэта серого цвета, с футболкой голубого, белого, серого или темно-серого цвета, с курткой-ветровка с капюшоном серого цвета и с обувью классической модели или специальной обувью (ботинки с берцами) черного цвета;

с курткой с воротником-стойка с брюками-карго серого цвета, футболкой или футболкой-поло голубого, белого, серого или темно-серого цвета, курткой-ветровка с капюшоном серого цвета и с обувью классической модели или специальной обувью (ботинки с берцами, кроссовки) черного цвета;

с курткой укороченной с брюками зауженного к низу силуэта серого цвета, рубашкой голубого или белого цвета, с галстуком серого цвета, с курткой-ветровка с капюшоном серого цвета и с обувью классической модели или специальной обувью (ботинки с берцами) черного цвета;

шапка вязаная, двухслойная с флисом или флисовая серого или черного цвета, а также шапка-ушанка из натуральной облагороженной овчины или искусственного меха, серого или черного цвета – с зимней форменной одеждой:

с курткой утепленной серого цвета со съемным меховым воротником из натуральной облагороженной овчины или из искусственного меха серого или черного цвета или съемным капюшоном с брюками утепленными серого цвета и с обувью утепленной, классических моделей или специальной обувью (ботинки с берцами утепленные) черного цвета, а также с валенками с галошами или без галош, с сапогами резиновыми (в зависимости от климатических условий и условий несения службы);

с курткой утепленной со съемным капюшоном и с брюками утепленного серого цвета, со съемной подстежка-курткой со съемным капюшоном серого цвета и с обувью утепленной, классических моделей или специальной обувью (ботинки с берцами утепленные) черного цвета;

с курткой утепленной серого цвета, укороченная со съемным меховым воротником из натуральной облагороженной овчины или искусственного меха серого или черного цвета или съемным капюшоном с полукомбинезоном утепленным серого цвета и с обувью утепленной, классических моделей или специальной обувью (ботинки с берцами утепленные) черного цвета.

Оказание услуг по охране офисных помещений осуществляется как с головным убором, так и без него.

В летнее время, учитывая погодные условия несения службы, осуществляется в рубашке с коротким рукавом без куртки и галстука, либо футболки или футболки-поло с нагрудным и нарукавным знаками, согласно образцов форменной одежды, утвержденных настоящим приказом, без куртки, либо куртки с брюками с футболкой вместо рубашки.

Как пояснили в МВД, цель проекта – предоставление возможности частным охранным организациям использовать более современную, удобную и практичную форменную одежду охранника.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 августа.