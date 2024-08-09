Новую форму для частных охранников разработали в МВД
В частности, разработаны образцы новой форменной одежды для охранников.
В МВД пояснили, что в настоящее время форменная одежда работников, занимающих должность охранника в частной охранной организации, имеет классический стиль одежды, что предоставляет неудобство в использовании при оказании охранных услуг.
Вместе с тем неоднократно от
частных охранных организаций поступали устные обращения по совершенствованию
форменной одежды для охранников и расширению их модельного ряда.
В связи с чем МВД был проработан ряд образцов форменной одежды для охранников частных охранных организаций (альтернатива к расширению гардероба одежды), которые в свою очередь являются удобными и практичными при использовании в служебной деятельности.
Образцы форменной одежды охранников
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Рисунок 6. Летняя форменная одежда
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Фото: скриншот документа
Также разработаны правила ношения форменной одежды.
Так, говорится, что оказание охранных услуг осуществляется в форменной одежде установленного образца.
Форменная одежда носится охранниками, водителями-охранниками на охраняемых объектах, при сопровождении грузов, при несении службы в составе мобильных групп оперативного реагирования.
Форменная одежда охранника при несении службы определяется руководителем частной охранной организации в соответствии с погодными условиями и установленными образцами форменной одежды, утвержденные настоящим приказом. При этом форменная одежда должна быть вычищена и выглажена.
Летние и зимние головные уборы носятся в соответствии с установленными образцами форменной одежды:
бейсболка или кепи серого цвета – с летней форменной одеждой:
- с курткой с брюками зауженного к низу силуэта серого цвета, с футболкой голубого, белого, серого или темно-серого цвета, с курткой-ветровка с капюшоном серого цвета и с обувью классической модели или специальной обувью (ботинки с берцами) черного цвета;
- с курткой с воротником-стойка с брюками-карго серого цвета, футболкой или футболкой-поло голубого, белого, серого или темно-серого цвета, курткой-ветровка с капюшоном серого цвета и с обувью классической модели или специальной обувью (ботинки с берцами, кроссовки) черного цвета;
- с курткой укороченной с брюками зауженного к низу силуэта серого цвета, рубашкой голубого или белого цвета, с галстуком серого цвета, с курткой-ветровка с капюшоном серого цвета и с обувью классической модели или специальной обувью (ботинки с берцами) черного цвета;
шапка вязаная, двухслойная с флисом или флисовая серого или черного цвета, а также шапка-ушанка из натуральной облагороженной овчины или искусственного меха, серого или черного цвета – с зимней форменной одеждой:
- с курткой утепленной серого цвета со съемным меховым воротником из натуральной облагороженной овчины или из искусственного меха серого или черного цвета или съемным капюшоном с брюками утепленными серого цвета и с обувью утепленной, классических моделей или специальной обувью (ботинки с берцами утепленные) черного цвета, а также с валенками с галошами или без галош, с сапогами резиновыми (в зависимости от климатических условий и условий несения службы);
- с курткой утепленной со съемным капюшоном и с брюками утепленного серого цвета, со съемной подстежка-курткой со съемным капюшоном серого цвета и с обувью утепленной, классических моделей или специальной обувью (ботинки с берцами утепленные) черного цвета;
- с курткой утепленной серого цвета, укороченная со съемным меховым воротником из натуральной облагороженной овчины или искусственного меха серого или черного цвета или съемным капюшоном с полукомбинезоном утепленным серого цвета и с обувью утепленной, классических моделей или специальной обувью (ботинки с берцами утепленные) черного цвета.
Оказание услуг по охране офисных помещений осуществляется как с головным убором, так и без него.
В летнее время, учитывая погодные условия несения службы, осуществляется в рубашке с коротким рукавом без куртки и галстука, либо футболки или футболки-поло с нагрудным и нарукавным знаками, согласно образцов форменной одежды, утвержденных настоящим приказом, без куртки, либо куртки с брюками с футболкой вместо рубашки.
Как пояснили в МВД, цель проекта – предоставление возможности частным охранным организациям использовать более современную, удобную и практичную форменную одежду охранника.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 августа.