Цифровая база водоемов появится в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства РК 30 января объявил о создании платформы hydro.gov.kz, которая станет единой базой водного кадастра, сообщает Zakon.kz.

Цифровизация водной отрасли, по словам министра, требует безотлагательных мер.

"Завершаются работы по созданию цифровой платформы hydro.gov.kz, где будет сформирован единый водный кадастр с отображением в виде пространственных данных водных объектов, гидротехнических сооружений, водохозяйственных бассейнов и участков, гидропостов и других объектов. Эту систему планируется ввести в промышленную эксплуатацию в III квартале текущего года". Нуржан Нуржигитов

Также предусмотрена цифровизация более 3,5 тысяч километров каналов и автоматизация водоучета оросительных систем. Нуржан Нуржигитов напомнил и о создании Информационно-аналитического центра водных ресурсов при министерстве.

Ранее министр рассказал в большом интервью Zakon.kz о том, ждать ли казахстанцам дефицита воды в этом году, как власти договорились с приграничными странами разделять общие реки, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням. Интервью с Нуржаном Нуржигитовым можно прочитать здесь.

