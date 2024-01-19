Грозит ли Казахстану дефицит воды

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что Казахстан не входит в число стран с дефицитом воды, сообщает Zakon.kz.

По его словам, есть 25 стран с дефицитом воды – это страны Ближнего Востока, Северной Америки. Но Казахстан в их число не входит.

"Вместе с тем большие запасы водных ресурсов у Бразилии, России, Китая, Индии, Канады и США", – уточнил Нуржигитов.

Что касается Казахстана, продолжил министр, то за 2023 год накоплено 102,3 кубокилометра воды.

"Это 100%. Из этого объема воды 55% образуется на территории Казахстана. Где-то около 44% мы получаем по трансграничным рекам из соседних стран. Например, если брать Жамбылскую область, то 75% идет из Кыргызстана. Если Туркестанскую и Кызылординскую области – 90% получаем по реке Сырдарья. Сырдарья пересекает Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Если Алматинскую и Жетысускую – около 40% поступает из Китая. Из России по рекам получают воду наши западные регионы". Нуржан Нуржигитов

Глава ведомства подчеркнул, что теперь из 100% имеющейся у нас воды используется только 25%. Из этих 25% – вода, на сельское хозяйство составляет 70%, промышленность – 25% и около 5% – это питьевая вода.

"Да, по сравнению с 1960 годом в среднем произошло сокращение объема воды на 12,5 кубокилометров. До 2040-2050 годов прогнозируют, что еще на 12-15 кубометров сократится. Но даже тогда у нас останутся 90 кубокилометров. Возможно, в будущем отдельные регионы будут испытывать проблемы с водой, но в целом мы не можем говорить, что в стране у нас дефицит воды". Нуржан Нуржигитов

Ранее министр рассказал, как будут решать проблему с нехваткой воды в Жамбылской области.

С полным текстом интервью с Нуржигитовым, в котором он ответил на вопросы, волнующие казахстанцев, можно прочитать по этой ссылке.