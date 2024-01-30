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Законодательство РК

Может ли землетрясение повредить систему водоснабжения Алматы

Может ли из-за землетрясения повредится система водоснабжения Алматы Фото: Zakon.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства РК 30 января ответил на вопрос, могут ли алматинцы остаться без воды из-за землетрясения, сообщает Zakon.kz.

По словам Нуржигитова, вокруг Алматы и в черте города больших водных объектов нет.

"Вся ирригационная система и система водообеспечение питьевой водой она разработана и проведены работы по тем строительным нормам, которые на сегодняшний день у нас существуют. И если же вы имеете в виду какие-то селезащитные вопросы, то это в компетенции МЧС",  – сказал он. 

Также он ответил на вопрос, насколько алматинцы будут обеспечены водой при землетрясении. 

"В Алматы нет больших водных объектов. Обеспечивают питьевой водой – подземные источники воды. Вся система разработана в рамках тех строительных норм, которые на сегодня есть в РК. Вы же видите, что произошло землетрясение и никаких срывов в обеспечении водой жителей города не было", – сказал он. 

В ночь на 23 января в Алматы произошло сильное землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов. До сих пор в городе ощущаются афтершоки.

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