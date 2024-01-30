Что изменилось в применения контрольно-кассовых машин в 2024 году

В Комитете государственных доходов рассказали, какие изменения произошли с 2024 года в части применения контрольно-кассовых машин (ККМ), сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2024 года только налогоплательщики, применяющие ККМ без функцией фиксации или передач данных, обязаны хранить в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книги учета наличных денег и товарных чеков, а также чеков аннулирования, возврата и контрольных чеков, по которым проведены операции аннулирования и возврата.

По налогоплательщикам, применяющим онлайн-ККМ, все отчеты и чеки хранятся на сервере операторов фискальных данных и передаются в налоговые органы.

Также с 1 января 2024 года внесены изменения в приказ министра финансов от 16 августа 2018 года в части печати в чеке ККМ по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг идентификационный номер покупателя (клиента) получателя, а также содержания в чеке ККМ дополнительных реквизитов, предусмотренных технической документацией.

В КГД напомнили, что в Казахстане денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации или передачи данных, модели которых включены в государственный реестр.

Порядок применения ККМ определен статьями 165-169 Налогового кодекса.

Денежные расчеты – расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег или расчетов с использованием платежных карточек или мобильных платежей.

При этом мобильными платежами признаются безналичные платежи, инициированные в электронной форме в пользу физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, юридического лица в оплату за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг, получаемые посредством мобильного приложения или иного оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием штрихового кода (Qr-код).

При применении ККМ осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

Чеком ККМ является первичный учетный документ ККМ, подтверждающий факт осуществления между продавцом (поставщиком товара, работы, услуги) и покупателем (клиентом) денежного расчета, выданный в бумажном виде либо в электронном виде.



