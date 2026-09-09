Контрольно-кассовые машины: что изменилось в правилах применения

И.о. министра финансов приказом от 1 сентября 2026 года внес поправки в Правила применения контрольно-кассовых машин и перечень требований к содержанию чека контрольно-кассовой машины, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что сведения на постановку контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных в ЦС "ИСНА" в электронном виде направляются посредством интернет-ресурса оператора фискальных данных либо через веб-портал "цифрового правительства".

Аналогичным образом направляются данные для корректировки сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины, а также сведения о снятии ее с учета.

При снятии фискального отчета составляется акт снятия фискального отчета по установленной форме, данные которого подлежат вводу в ЦС "ИСНА".

Объектами интеграционного взаимодействия являются ЦС "ИСНА" и цифровая система оператора фискальных данных (ЦС ОФД).

Взаимодействие ЦС "ИСНА" и ЦС ОФД осуществляется через внешний шлюз "цифрового правительства" (ВШЦП), шлюз "цифрового правительства" (ШЦП) и интегрированную шину (ИШ).

Комитет на основании сведений ЦС ОФД по контрольно-кассовой машине с функцией фиксации и (или) передачи данных осуществляет постановку на учет, изменение сведений регистрационной карточки контрольно-кассовой машины и снятие с учета контрольно-кассовой машины.

Интеграционное взаимодействие между ЦС "ИСНА" и ЦС ОФД осуществляется сообщениями посредством ВШЦП, ШЦП и ИШ в соответствии с описанием сведений о контрольно-кассовой машине с функцией фиксации и (или) передачи данных.

Также уточняется, что передача справочника моделей контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных в ЦС ОФД осуществляется посредством ЦС "ИСНА".

Технические требования информационного обмена между ЦС ОФД и ЦС "ИСНА" определены отдельным Соглашением по интеграции ЦС "ИСНА" с ИС ОФД посредством ВШЦП, ШЦП в соответствии с Цифровым кодексом.

Факты отправки и получения сообщений фиксируются в протоколе обмена данными, предусмотренные цифровыми системами при передаче данных по каналу электронной связи посредством единой транспортной среды государственных органов.

Свидетельством отправки сообщения является полученное отправителем от ШЦП, ИШ уведомление о доставке сообщения. Информационный обмен завершается при получении ответного сообщения от получателя.

При возникновении технических сбоев интеграционного обмена, взаимодействия между ЦС "ИСНА" и ЦС ОФД осуществляются согласно регламенту, утвержденному Комитетом и ОФД.

Поправками уточнены требования к фискальному чеку.

Чек контрольно-кассовой машины включает следующую информацию:

наименование налогоплательщика;

адрес места использования контрольно-кассовой машины;

идентификационный номер налогоплательщика;

заводской номер контрольно-кассовой машины;

регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;

порядковый номер чека;

наименование товара, работы, услуги в соответствии с национальным каталогом товаров;

идентификационный код товара в соответствии с национальным каталогом и сведения о средствах идентификации, нанесенных на товары, подлежащих маркировке и прослеживаемости товаров;

количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения;

цену товара, работы, услуги за единицу;

общую сумму продажи товара, работы, услуги;

наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных;

дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

фискальный признак;

сумму налога на добавленную стоимость с указанием ставки по облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотам по реализации товаров, работ, услуг – в случае, если налогоплательщик является плательщиком налога на добавленную стоимость;

штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке контрольно-кассовой машины.

Чек контрольно-кассовых машин, применяемых в пунктах обмена валюты, приема лома металлов, стеклопосуды, ломбардов, дополнительно включает информацию о сумме продаж и сумме покупки.

При оказании медицинских услуг в чеке контрольно-кассовой машины с функцией фикасации и (или) передачи данных отображается идентификационный номер получателя медицинских услуг.

На сервере ЦС ОФД обеспечивается хранение в течение срока исковой давности по налоговому обязательству следующих сведений:

регистрационные данные, указанные в заявлении налогоплательщика;

регистрационные данные контрольно-кассовой машины;

информация о каждом денежном расчете, осуществленном при реализации товаров, работ, услуг;

текущее действующее значение токена каждой контрольно-кассовой машины;

фискальный признак каждого денежного расчета.

Каналы связи сети телекоммуникаций общего пользования контрольно-кассовой машины с сервером ЦС ОФД и сервера ЦС ОФД с сервером цифровой системы "Smart Data Finance" должны быть защищены от несанкционированного доступа:

достоверной идентификацией клиента и сервера;

использованием программных и/или программно-аппаратных средств защиты информации.

Также говорится, что модуль контрольных параметров уполномоченного органа анализирует информацию, поступившую на сервер цифровой системы "Smart Data Finance", за период времени в соответствии с контрольными параметрами и передает отчеты работникам уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 19 сентября.