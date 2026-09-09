#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.46
527.72
5.25
Право

Контрольно-кассовые машины: что изменилось в правилах применения

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 11:22 Фото: pexels
И.о. министра финансов приказом от 1 сентября 2026 года внес поправки в Правила применения контрольно-кассовых машин и перечень требований к содержанию чека контрольно-кассовой машины, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что сведения на постановку контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных в ЦС "ИСНА" в электронном виде направляются посредством интернет-ресурса оператора фискальных данных либо через веб-портал "цифрового правительства".

Аналогичным образом направляются данные для корректировки сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины, а также сведения о снятии ее с учета.

При снятии фискального отчета составляется акт снятия фискального отчета по установленной форме, данные которого подлежат вводу в ЦС "ИСНА".

Объектами интеграционного взаимодействия являются ЦС "ИСНА" и цифровая система оператора фискальных данных (ЦС ОФД).

Взаимодействие ЦС "ИСНА" и ЦС ОФД осуществляется через внешний шлюз "цифрового правительства" (ВШЦП), шлюз "цифрового правительства" (ШЦП) и интегрированную шину (ИШ).

Комитет на основании сведений ЦС ОФД по контрольно-кассовой машине с функцией фиксации и (или) передачи данных осуществляет постановку на учет, изменение сведений регистрационной карточки контрольно-кассовой машины и снятие с учета контрольно-кассовой машины.

Интеграционное взаимодействие между ЦС "ИСНА" и ЦС ОФД осуществляется сообщениями посредством ВШЦП, ШЦП и ИШ в соответствии с описанием сведений о контрольно-кассовой машине с функцией фиксации и (или) передачи данных.

Также уточняется, что передача справочника моделей контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных в ЦС ОФД осуществляется посредством ЦС "ИСНА".

Технические требования информационного обмена между ЦС ОФД и ЦС "ИСНА" определены отдельным Соглашением по интеграции ЦС "ИСНА" с ИС ОФД посредством ВШЦП, ШЦП в соответствии с Цифровым кодексом.

Факты отправки и получения сообщений фиксируются в протоколе обмена данными, предусмотренные цифровыми системами при передаче данных по каналу электронной связи посредством единой транспортной среды государственных органов.

Свидетельством отправки сообщения является полученное отправителем от ШЦП, ИШ уведомление о доставке сообщения. Информационный обмен завершается при получении ответного сообщения от получателя.

При возникновении технических сбоев интеграционного обмена, взаимодействия между ЦС "ИСНА" и ЦС ОФД осуществляются согласно регламенту, утвержденному Комитетом и ОФД.

Поправками уточнены требования к фискальному чеку.

Чек контрольно-кассовой машины включает следующую информацию:

  • наименование налогоплательщика;
  • адрес места использования контрольно-кассовой машины;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • заводской номер контрольно-кассовой машины;
  • регистрационный номер контрольно-кассовой машины в налоговом органе;
  • порядковый номер чека;
  • наименование товара, работы, услуги в соответствии с национальным каталогом товаров;
  • идентификационный код товара в соответствии с национальным каталогом и сведения о средствах идентификации, нанесенных на товары, подлежащих маркировке и прослеживаемости товаров;
  • количество приобретаемого товара, работ, услуг, единицу их измерения;
  • цену товара, работы, услуги за единицу;
  • общую сумму продажи товара, работы, услуги;
  • наименование оператора фискальных данных и реквизиты интернет-ресурса оператора фискальных данных для проверки подлинности контрольного чека контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных;
  • дату и время совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
  • фискальный признак;
  • сумму налога на добавленную стоимость с указанием ставки по облагаемым налогом на добавленную стоимость оборотам по реализации товаров, работ, услуг – в случае, если налогоплательщик является плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • штриховой код, содержащий в кодированном виде информацию о чеке контрольно-кассовой машины.

Чек контрольно-кассовых машин, применяемых в пунктах обмена валюты, приема лома металлов, стеклопосуды, ломбардов, дополнительно включает информацию о сумме продаж и сумме покупки.

При оказании медицинских услуг в чеке контрольно-кассовой машины с функцией фикасации и (или) передачи данных отображается идентификационный номер получателя медицинских услуг.

На сервере ЦС ОФД обеспечивается хранение в течение срока исковой давности по налоговому обязательству следующих сведений:

  • регистрационные данные, указанные в заявлении налогоплательщика;
  • регистрационные данные контрольно-кассовой машины;
  • информация о каждом денежном расчете, осуществленном при реализации товаров, работ, услуг;
  • текущее действующее значение токена каждой контрольно-кассовой машины;
  • фискальный признак каждого денежного расчета.

Каналы связи сети телекоммуникаций общего пользования контрольно-кассовой машины с сервером ЦС ОФД и сервера ЦС ОФД с сервером цифровой системы "Smart Data Finance" должны быть защищены от несанкционированного доступа:

  • достоверной идентификацией клиента и сервера;
  • использованием программных и/или программно-аппаратных средств защиты информации.

Также говорится, что модуль контрольных параметров уполномоченного органа анализирует информацию, поступившую на сервер цифровой системы "Smart Data Finance", за период времени в соответствии с контрольными параметрами и передает отчеты работникам уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 19 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Кассовый аппарат, чеки, покупки
13:04, 12 ноября 2024
Органы госдоходов смогут определять местонахождение контрольно-кассовых машин
Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат
09:03, 11 сентября 2025
Обновить порядок применения контрольно-кассовых машин предлагает Минфин
Что изменилось в применении ККМ в 2024 году
15:56, 30 января 2024
Что изменилось в применения контрольно-кассовых машин в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик
11:18, Сегодня
Почему Бублик не сыграет за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса? Ответ Диаса Доскараева
ВК &quot;Жетысу&quot;
11:00, Сегодня
"Жетысу" примет участие в Клубном чемпионате мира по волейболу
Казахстанские фигуристы выступят на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Турции
10:52, Сегодня
Казахстанские фигуристы выступят на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Турции
Майкл Пейдж
10:34, Сегодня
Победивший Рузибоева американец Пейдж уволен из UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: