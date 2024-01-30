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Законодательство РК

Что нужно знать казахстанцам, имеющим долги по налогам

Что нужно знать казахстанцам, имеющим долги по налогам Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Комитете государственных налогов МФ РК рассказали, какие меры предпринимаются к должникам по налогам, сообщает Zakon.kz.
"При возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней. В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3692 тенге в 2024 году) в вышеуказанный срок, должнику направляется налоговый приказ. Далее, если в течение 5 рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, то такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям", - рассказали в КГД.

Таким образом, налоговым законодательством предусмотрена возможность добровольного погашения задолженности без применения мер принудительного взыскания до передачи налогового приказа судебным исполнителям.

В свою очередь частные судебные исполнители в рамках закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" имеют право применять меры принудительного взыскания в виде ареста банковских счетов и имущества.

При наличии задолженности 40 МРП и более на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК. Помимо налоговой задолженности с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности.

Дабы избежать дополнительных расходов Комитет госдоходов рекомендует своевременно производить уплату налогов.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно во вкладке "Электронные сервисы" → "Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам" → Ввести ИИН, мобильного приложения e-Salyq Azamat.


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